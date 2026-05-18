Ford passe à la vitesse supérieure en Europe avec sept nouveaux modèles et des technologies connectées au service de la sécurité des utilitaires et de la prospérité des entreprises

Ford annonce le déploiement d'une gamme complète de produits et de services compétitifs en Europe, adaptés aux exigences spécifiques des clients européens

La stratégie est lancée en même temps que Ready-Set-Ford, une nouvelle plateforme de marque mondiale fondée sur le leadership de Ford en matière de travail, de performances et d'aventures tout-terrain

Ford défendra et développera son leadership commercial en élargissant sa gamme et ses services connectés qui transforment les données des véhicules en productivité mesurable

Ford rajeunit son activité de véhicules de tourisme avec cinq nouveaux véhicules multi-énergies, qui allient l'ADN du tout-terrain à un siècle d'héritage du rallye

Ford lance un appel à l'action : les voies réglementaires doivent s'aligner sur la réalité des consommateurs et permettre une transition souple vers un avenir électrique

SALZBOURG, Autriche, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Ford a présenté aujourd'hui une nouvelle vision dynamique de son avenir en Europe lors d'un rassemblement de concessionnaires et de partenaires européens. Avec un déploiement complet de produits et de technologies pour les clients commerciaux et les particuliers prévu au cours des trois prochaines années, Ford renouvelle son engagement envers les conducteurs et les entreprises européens.

A new era for Ford Passenger Vehicles in Europe Speed Speed A new era for Ford Passenger Vehicles in Europe

La stratégie européenne de Ford est soutenue par sa nouvelle plateforme de marque mondiale Ready-Set-Ford, qui se concentre sur les territoires où Ford évolue et se démarque de manière authentique : conception, émotion et aventure. Les premières campagnes européennes sous la bannière Ready-Set-Ford seront lancées ce mois-ci.

Ford Pro passe du statut de constructeur automobile à celui de partenaire de productivité pour les entreprises européennes

Première marque européenne de véhicules utilitaires depuis 11 ans1, Ford Pro passe du statut de constructeur automobile à celui de partenaire de productivité incontournable pour les entreprises de toutes tailles, en s'appuyant sur des logiciels et des services pour maximiser le retour sur investissement de chaque véhicule.

Cette stratégie soutient l'objectif global de Ford de générer 25 % du BAII de Ford Pro à partir des logiciels et des services. Au cours du premier trimestre 2026, le nombre d'abonnements payants à des logiciels dans le monde a augmenté de 30 % pour atteindre 879 000, avec des marges brutes supérieures à 50 %.

« Ford Pro est l'épine dorsale de nos activités en Europe », déclare Jim Baumbick, président de Ford Europe. « Nous ne nous contentons pas de vendre des fourgonnettes et des camionnettes, nous proposons un écosystème intégré de véhicules, de logiciels et de services. Nos véhicules sont à la pointe du marché et nous avons construit autour d'eux un accélérateur de productivité que nos concurrents ne peuvent égaler. Pour nos clients, il ne s'agit pas seulement de transport, mais aussi d'un meilleur retour sur investissement. »

Les Uptime Services de Ford Pro utilisent les données des véhicules connectés et l'intelligence prédictive pour identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne se concrétisent. Depuis 2019, chaque véhicule Ford Pro est équipé d'un modem intégré. Aujourd'hui, plus de 1,2 million de clients européens sont connectés, ce qui génère près de six millions de signaux d'état par jour. Rien que l'année dernière, les services connectés de Ford ont permis à nos clients de bénéficier de près d'un million de jours de disponibilité supplémentaires.

Ford Pro étend maintenant ces capacités aux petites entreprises pour la première fois. Grâce aux nouveaux Dealer Uptime Services, chaque concessionnaire Ford peut devenir un gestionnaire de temps de fonctionnement dédié - en surveillant l'état des véhicules, en les contactant de manière proactive et en préparant les pièces et les ateliers avant l'arrivée du véhicule. Les premiers projets pilotes montrent que les délais de réparation sont réduits de 50 % et que 80 % des réparations sont identifiées de manière proactive. 2

Pour les clients, cela signifie plus de temps de fonctionnement, plus de jours productifs, plus de revenus pour chaque véhicule qu'ils possèdent. Pour les concessionnaires, cela se traduit par un plus grand nombre de clients potentiels, une fidélité accrue des clients et une augmentation significative du potentiel de revenus. Les deux ont été débloqués en faisant du concessionnaire un partenaire de productivité basé sur les données, doté de la vision, des outils et de la connectivité nécessaires pour permettre à ses clients commerciaux de continuer à générer des revenus.

Ford Pro élargit également sa gamme de produits avec deux nouveaux véhicules conçus pour des tâches très différentes mais tout aussi exigeantes :

Ranger Super Duty disponible dès maintenant : des capacités extrêmes pour les tâches les plus difficiles en Europe

Le Ranger a été le pick-up le plus vendu en Europe pendant 11 années consécutives. 1 Le nouveau Ranger Super Duty élargit la famille aux tâches les plus exigeantes de la planète - services d'urgence, sylviculture, exploitation minière et armée. Il offre une masse totale combinée (charge utile + remorquage) de 8 tonnes 3,4 et remorque jusqu'à 4,5 tonnes 4 avec une charge utile de près de 2 tonnes 3 avec une suspension renforcée, une protection supplémentaire du soubassement et une garde au sol élevée dès sa sortie d'usine. Il combine l'attitude « work-first » avec le confort de la cabine standard du Ranger, la connectivité et les technologies d'aide à la conduite. 5 « Les gouvernements européens et les transformateurs au service de l'industrie de la défense sont de plus en plus à la recherche de véhicules prêts à l'emploi qui offrent les capacités extrêmes requises par l'armée », déclare Baumbick. « Le Ranger Super Duty est le véhicule idéal pour ce travail. C'est le Ranger le plus performant jamais construit, créant un nouveau segment de poids lourds en Europe. Il est disponible partout, directement depuis notre usine. ».

Le Ranger a été le pick-up le plus vendu en Europe pendant 11 années consécutives. Le nouveau Ranger Super Duty élargit la famille aux tâches les plus exigeantes de la planète - services d'urgence, sylviculture, exploitation minière et armée. Il offre une masse totale combinée (charge utile + remorquage) de 8 tonnes et remorque jusqu'à 4,5 tonnes avec une charge utile de près de 2 tonnes avec une suspension renforcée, une protection supplémentaire du soubassement et une garde au sol élevée dès sa sortie d'usine. Il combine l'attitude « work-first » avec le confort de la cabine standard du Ranger, la connectivité et les technologies d'aide à la conduite. « Les gouvernements européens et les transformateurs au service de l'industrie de la défense sont de plus en plus à la recherche de véhicules prêts à l'emploi qui offrent les capacités extrêmes requises par l'armée », déclare Baumbick. « Le Ranger Super Duty est le véhicule idéal pour ce travail. C'est le Ranger le plus performant jamais construit, créant un nouveau segment de poids lourds en Europe. Il est disponible partout, directement depuis notre usine. ». Transit City : l'outil des entreprises soucieuses des coûts dans les villes exclusivement électriques

Le Transit City6 est une nouvelle camionnette entièrement électrique créée spécialement pour les flottes opérant dans les zones urbaines denses. Alors que de plus en plus de villes s'orientent vers des zones exclusivement électriques, le Transit City offre un moyen simple et rentable de passer à l'électrique. Dans un souci de simplicité et de réduction des coûts, il est proposé dans une seule spécification standard. Disponible en trois variantes, dont une version châssis-cabine pour un choix de conversions de carrosseries, il constitue un partenaire pratique et économique pour les entreprises implantées en ville. Le véhicule arrivera dans les concessions dans le courant de l'année.

Une nouvelle ère pour les véhicules de tourisme Ford en Europe

Ford a plus d'un siècle d'héritage dans le domaine de la course, en particulier dans le monde du rallye, le format de course propre à l'Europe. En combinant cet ADN tout-terrain avec les performances routières, Ford créera des véhicules de rallye adaptés à l'Europe. La nouvelle gamme européenne de Ford proposera des véhicules multi-énergies où les sensations fortes et l'aventure coexistent avec le contrôle et la précision - construits pour relever les défis uniques des cols alpins, des rues pavées et des routes sinueuses d'Europe.

D'ici à la fin de l'année 2029, Ford lancera cinq nouveaux véhicules de tourisme, fabriqués en Europe et destinés à l'Europe :

le petit dernier de la famille Bronco arrive en Europe : ce nouveau membre multi-énergies de la famille Bronco est un SUV compact robuste dont le lancement de la production est confirmé dans l'usine Ford de Valence (Espagne) pour 2028.

la voiture électrique à hayon : ce nouveau petit véhicule électrique associe un design distinctif à la dynamique de conduite caractéristique de Ford, injectant des capacités de « course sur route » dans le segment B.

ce nouveau petit véhicule électrique associe un design distinctif à la dynamique de conduite caractéristique de Ford, injectant des capacités de « course sur route » dans le segment B. le petit SUV électrique : un petit SUV dynamique, entièrement électrique, qui reprend le langage stylistique et la dynamique de conduite propres aux rallyes, dans une version urbaine.

un petit SUV dynamique, entièrement électrique, qui reprend le langage stylistique et la dynamique de conduite propres aux rallyes, dans une version urbaine. deux crossovers multi-énergies : deux autres modèles de crossover inspirés des rallyes viendront compléter la nouvelle gamme d'ici à la fin 2029.

« Nous sommes tout à fait favorables à la stratégie de Ford qui consiste à passer à l'offensive en Europe », déclare Nicola Gilda, directeur général, Peoples Automotive Group et président du Conseil européen des concessionnaires de Ford. « En s'appuyant sur le succès de Ford Pro, tout en puisant dans l'héritage de Ford en matière de course automobile pour la conception des nouveaux véhicules de tourisme, il est clair que Ford est de retour pour gagner. »

Des partenariats au service de la rapidité et de l'échelle

Les partenariats stratégiques sont essentiels à la compétitivité de Ford en Europe, car ils permettent d'accélérer le développement, de débloquer des économies d'échelle et de créer de la valeur dans les segments des véhicules utilitaires et de tourisme. En combinant l'expertise, l'empreinte industrielle et la base d'approvisionnement de Ford et de ses partenaires, les deux entreprises bénéficient de l'efficacité, de la compétitivité et de la capacité de production nécessaires pour s'imposer dans l'une des régions les plus compétitives du monde.

« Il ne s'agit pas de simples accords. Ce sont des leviers stratégiques », déclare Baumbick. « Nous nous associons aux meilleurs pour avancer rapidement et à grande échelle, et nous sommes parfaitement concentrés sur le produit pour proposer des véhicules qui puisent dans l'ADN Ford et qui inspirent la passion. »

Une voie concrète vers une mobilité décarbonée

Ford est au service des automobilistes et des entreprises européennes depuis plus de 100 ans avec des voitures, des camions et des fourgonnettes qu'ils aiment et qui améliorent leur quotidien. Ford s'engage à soutenir ses clients sur la voie d'un avenir sans émissions, mais lorsque les objectifs en matière d'émissions sont dissociés de la réalité de la demande des consommateurs, les conséquences sont contre-productives : les acheteurs conservent plus longtemps des véhicules plus anciens et plus polluants, et l'économie de l'investissement industriel est mise à mal.

En outre, les règles du « Made in Europe » doivent refléter la réalité des chaînes d'approvisionnement régionales intégrées et le rôle important que des partenaires régionaux tels que la Turquie, le Maroc et le Royaume-Uni jouent dans notre écosystème industriel. L'exclusion ou la restriction de ces marchés nuira à la compétitivité européenne et finira par augmenter les coûts pour les consommateurs.

Ce dont l'Europe a besoin de toute urgence, c'est d'un cadre réglementaire qui aligne les objectifs sur les choix des consommateurs et qui offre un horizon de planification réaliste et fiable. Ford préconise une approche axée sur le client :

des objectifs réalistes et une infrastructure de recharge adaptée :les objectifs de CO 2 doivent refléter la demande réelle des consommateurs et la réalité des infrastructures. En forçant une transition plus rapide que ce que peut supporter le marché, on risque de ralentir le taux de renouvellement des véhicules, un facteur essentiel pour la réduction des émissions.

CO doivent refléter la demande réelle des consommateurs et la réalité des infrastructures. En forçant une transition plus rapide que ce que peut supporter le marché, on risque de ralentir le taux de renouvellement des véhicules, un facteur essentiel pour la réduction des émissions. une nouvelle voie : la législation doit soutenir et encourager les technologies électrifiées telles que les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à autonomie étendue (EREV), qui offrent une voie concrète vers un avenir entièrement électrique. Ces technologies permettent aux familles et aux entreprises de commencer à réduire leurs émissions dès aujourd'hui, en maximisant le nombre de kilomètres parcourus en mode électrique pendant que l'infrastructure de recharge nécessaire est mise en place dans toute l'Europe.

la législation doit soutenir et encourager les technologies électrifiées telles que les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à autonomie étendue (EREV), qui offrent une voie concrète vers un avenir entièrement électrique. Ces technologies permettent aux familles et aux entreprises de commencer à réduire leurs émissions dès aujourd'hui, en maximisant le nombre de kilomètres parcourus en mode électrique pendant que l'infrastructure de recharge nécessaire est mise en place dans toute l'Europe. protection des petites entreprises : 10 % des nouvelles camionnettes sont électriques, les entreprises étant confrontées à des infrastructures de recharge optimisées pour les véhicules de tourisme et à des retards dans l'obtention de l'accès au réseau pour les dépôts. L'imposition d'objectifs ambitieux aux véhicules commerciaux revient à taxer les plombiers, les maçons et les chauffeurs-livreurs qui font tourner l'économie européenne.

« Nous ne construisons pas des véhicules pour répondre à des mandats réglementaires ; nous les construisons pour les utilisateurs », déclare Baumbick. « La voie la plus rapide vers le zéro émission est celle que les clients emprunteront réellement. Nous pouvons accélérer la réduction des émissions dès aujourd'hui grâce à des technologies hybrides qui permettent aux clients de rouler à l'électricité chaque fois qu'ils le peuvent. »

1 Basé sur les données de ventes de S&P Global Mobility 2025. Allemagne, Autriche, Belgique, Grande-Bretagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Suède et Suisse.

2 Selon les calculs de Ford.

3 La charge utile maximale varie en fonction des accessoires et de la configuration du véhicule. Voir l'étiquette sur le montant de la porte pour la capacité de charge d'un véhicule spécifique. Il faut toujours arrimer correctement le chargement. La capacité de chargement est limitée par le poids et sa répartition.

4 Lorsqu'il est correctement équipé. Le remorquage maximal varie en fonction du chargement, de la configuration du véhicule, des accessoires et du nombre de passagers.

5 Les fonctions d'aide à la conduite sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le jugement et la nécessité de contrôler le véhicule. Le système ne remplace pas une conduite sûre. Consultez le manuel du propriétaire pour les détails et les limitations.

6 Plage cible calculée à partir des essais internes de Ford. Jusqu'à 254 km d'autonomie pour une charge complète de Transit City. Les données relatives aux véhicules homologués seront fournies à l'approche de la date de mise en vente. Les consommations de carburant/d'énergie, les émissions de CO 2 et l'autonomie électrique déclarées dans le cadre du WLTP sont déterminées conformément aux exigences techniques et aux spécifications des règlements européens (CE) 715/2007 et (UE) 2017/1151, tels que modifiés en dernier lieu. Les procédures d'essai normalisées appliquées permettent d'effectuer des comparaisons entre différents types de véhicules et différents fabricants. Les chiffres indiqués le sont à des fins de comparaison et ne doivent être comparés qu'avec d'autres véhicules testés selon les mêmes procédures techniques. L'autonomie réelle varie en fonction de facteurs tels que la température, le comportement de conduite, le profil de l'itinéraire, l'entretien du véhicule, l'âge et l'état de la batterie lithium-ion.

À propos de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE : F) est une entreprise mondiale basée à Dearborn, dans le Michigan, qui s'engage à contribuer à la construction d'un monde meilleur, où chaque personne est libre de se déplacer et de réaliser ses rêves. Le plan Ford+ pour la croissance et la création de valeur combine les forces existantes, les nouvelles capacités et les relations permanentes avec les clients afin d'enrichir l'expérience de ces derniers et de renforcer leur fidélité. Ford développe et fournit des camions, des SUV, des fourgonnettes et des voitures commerciales Ford et des véhicules de luxe Lincoln innovants et polyvalents, ainsi que des services connectés. Pour ce faire, l'entreprise s'appuie sur trois secteurs d'activité centrés sur le client : Ford Blue, qui conçoit des véhicules à essence et hybrides emblématiques ; Ford Model e, qui invente des véhicules électriques révolutionnaires ainsi que des logiciels intégrés qui définissent des expériences numériques exceptionnelles pour tous les clients ; et Ford Pro, qui aide les clients commerciaux à transformer et à développer leurs activités grâce à des véhicules et des services adaptés à leurs besoins. En outre, Ford propose des services financiers par l'intermédiaire de la Ford Motor Credit Company. Ford emploie environ 171 000 personnes dans le monde. De plus amples informations sur l'entreprise, ses produits et ses services sont disponibles sur corporate.ford.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2981650/Ford.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2981900/Ford_Europe_models.mp4