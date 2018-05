Ford homenageia a Metalsa no 20o Prêmio Mundial de Excelência Anual

A Metalsa recebeu o Prêmio de Reconhecimento Especial pelo Lançamento Exemplar do chassis completo do Expedition e do Navigator 2018 que foi entregue pelo Joe Hinrichs, vice-presidente executivo e presidente de operações globais da Ford Motor Company, e pelo Hau Thai-Tang, vice-presidente executivo de compras e desenvolvimento de produtos.

"A Metalsa comprovou que trabalhar em estreita colaboração com os nossos clientes e aplicar as melhores práticas permite-nos conseguir excelentes resultados juntos", disse Leopoldo Cedillo, CEO da Metalsa. "O crescimento da Metalsa no setor automotivo é resultado de uma constante melhoria e inovação de processos. Nós nos empenhamos em garantir o sucesso de longo prazo de todas as partes interessadas. Estamos gratos à Ford pela sua parceria e sua confiança."

"Nossos prêmios de Excelência Mundial reconhecem as realizações extraordinárias dos fornecedores de melhor desempenho da Ford Motor Company em todo o mundo", disse Thai-Tang. "Fornecedores como a Metalsa são a chave do sucesso constante da Ford à medida que nos empenhamos para atingir a nossa meta de sermos a empresa de soluções de mobilidade mais confiável do mundo."

Os premiados foram reconhecidos por alcançarem os mais altos níveis de excelência mundial em várias categorias, entre elas:

Principais pilares da marca – qualidade, sustentabilidade, segurança e inteligência

Princípios de Estrutura de Negócios Alinhados centrados na qualidade, entrega, valor e inovação

Lincoln de luxo

luxo Desenvolvimento de diversidade de fornecedores

Imagens de alta resolução podem ser acessadas para download em: http://bit.ly/MetalsaFordWECImages.

Sobre a Metalsa S.A. de C.V.

A Metalsa, subsidiária do Grupo Proeza, fabrica componentes estruturais para o mercado de veículos leves e comerciais. Os produtos incluem quadros dos chassises e placas estruturais da carroceria e estruturas para carros de passeio e picapes, bem como quadros de chasssesi, eixos laterais e barras transversais para caminhões pesados e ônibus. A empresa está presente na Argentina, Brasil, China, Alemanha, Índia, Japão, México, Tailândia, África do Sul e Estados Unidos. A Metalsa se destaca por fornecer serviços diferenciados e de qualidade, e inovação, competitividade e personalização para cada cliente. Fundada em 1956, a Metalsa possui aproximadamente 13.000 funcionários em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse http://www.metalsa.com .

Sobre o Grupo Proeza

O Grupo Proeza é um grupo mexicano de capital privado que engloba três empresas: Metalsa, Citrofrut e Zánitas. Sua sede corporativa fica situada em Monterrey, México, e o grupo emprega aproximadamente 15.000 pessoas. O grupo tem uma presença global e fornece serviços e vende seus produtos em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse http://www.proeza.com.mx .

Sobre a Ford Motor Company

A Ford Motor Company é uma empresa global com sede em Dearborn, Michigan. A empresa projeta, fabrica, comercializa e presta serviços de pós-venda a uma linha completa de carros, caminhões, SUVs, veículos eletrificados da Ford e veículos de luxo Lincoln, fornece serviços financeiros através da Ford Motor Credit Company e busca ocupar posições de liderança em eletrificação, veículos autônomos e soluções de mobilidade. A Ford emprega aproximadamente 202.000 pessoas em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a Ford, seus produtos e a Ford Motor Credit Company, acesse www.corporate.ford.com .

