Ford prezentuje nowego, w pełni elektrycznego Forda Capri. POWRÓT LEGENDY

KOLONIA, Niemcy, 11 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Kiedy ma się duszę i charakter, zawsze można zniknąć z centrum uwagi, by powrócić w odpowiednim momencie. Można tego dokonać ze stylem i rozmachem. Koncern Ford z dumą przedstawia nowego, całkowicie elektrycznego Forda Capri. Całkowicie zmodyfikowanego, na miarę epoki pojazdów elektrycznych.

"Je suis Capri”. Football icon "King Eric" Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri "Je suis Capri”. Football icon "King Eric" Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri LONDON, ENGLAND - JULY 10: Eric Cantona unveils the reinvented and now all-electric Ford Capri at Wapping Power Station on July 10, 2024 in London, England.

Dzięki ponownej odsłonie Capri, uwielbianego kultowego klasyka, Ford po raz kolejny rozszerzył swoją ofertę pojazdów elektrycznych, przypominając o popularnym wśród fanów modelu. Klasyczne sportowe coupe, które pokochały rodziny w całej Europie, odrodziło się z myślą o elektrycznej generacji, otrzymując nowy wygląd, który zachowuje kultowe cechy stylu, jednak prezentuje je w nowoczesnym wydaniu.

Ford nawiązał współpracę z legendarnym francuskim piłkarzem Erikiem Cantoną, który pojawił się w charakterze głównego partnera podczas premiery nowego Capri, a także w całej kampanii reklamowej koncernu.

Słynny prowokator Cantona powiedział: „Niektórzy mówią, że legendy się rodzą. Jeszcze inni, że się je tworzy. Ale jak jest naprawdę, wiedzą tylko same legendy. Ten model Capri to niezwykła ponowna interpretacja klasyki - sportowe coupe dla całej rodziny, które, co ważniejsze, jest całkowicie elektryczne. Tak wygląda przyszłość. Legendy za nic nie przepraszają".

Elektryczny model Capri charakteryzuje się buntowniczym charakterem i paletą kolorów, których można oczekiwać od oryginalnego pojazdu sprzed lat. Nowy projekt elektrycznego samochodu nawiązuje do swojego poprzednika, począwszy od stylu reflektorów, a skończywszy na kształcie nadwozia i wyglądzie tylnej części. To wyjątkowy samochód sportowy dla całej rodziny, z zasięgiem ponad 620 km i możliwością szybkiego ładowania oraz ponad 570 litrami przestrzeni bagażowej.

Niezależnie od stylistyki ten model elektryczny ma za zadanie wprowadzić tradycyjny charakter Capri w przyszłość dzięki wielu technologiom, które zwiększają komfort użytkowania. Inteligentne rozwiązania, takie jak zautomatyzowana zmiana pasa ruchu i ostrzeganie o obecności rowerzystów podczas otwierania drzwi, gwarantują bezpieczeństwo zarówno na trasie, jak i w mieście. Standardowo oferowany jest także fotel kierowcy z funkcją masażu oraz wysuwany ekran dotykowy, co sprawia, że w pełni elektryczny Ford Capri jest pojazdem zaprojektowanym z myślą o celebrowaniu przeszłości, przy jednoczesnym kreowaniu przyszłości.

Na stronie https://electriccapri.fordpresskits.com/ od dnia 10 lipca 2024 r., od godziny 14:30 czasu środkowoeuropejskiego, będzie można uzyskać więcej informacji na temat powrotu prawdziwej ikony motoryzacji.

Przy pełnym naładowaniu Capri RWD o zwiększonym zasięgu. Szacowany zasięg przy uwzględnieniu światowej zharmonizowanej procedury testowania pojazdów lekkich (WLTP). Podane wartości służą do celów porównawczych i powinny być zestawiane wyłącznie z danymi dot. innych pojazdów testowanych zgodnie z tymi samymi procedurami technicznymi. Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników, jak temperatura, sposób jazdy, profil trasy, konserwacja pojazdu, wiek i stan akumulatora litowo-jonowego.

Ładowność ograniczona wagą i rozkładem masy.

Funkcje wspomagające kierowcę mają charakter uzupełniający i nie zastępują uwagi kierowcy, jego osądu i konieczności kontrolowania pojazdu. Nie mogą również zastąpić bezpiecznej jazdy. Szczegółowe informacje i ograniczenia znajdują się w instrukcji obsługi.

