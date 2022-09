Førende virksomhed inden for delivery management introducerer 30 dages prøveperiode

nShift giver nye kunder muligheden for at afprøve nShift Delivery og gør købsprocessen endnu nemmere

LONDON, 1. september 2022 /PRNewswire/ -- Den globale leder inden for delivery management gør det nu endnu nemmere for virksomheder at opnå smartere levering og skalerbar vækst. Fra den 1. september giver nShift potentielle kunder muligheden for at afprøve leveringsproduktet nShift Delivery i 30 dage helt uden bindinger.





nShift Delivery er en delivery management løsning for vækstende onlinebutikker, lagre samt tredje- og fjerdepartslogistik. Det er en verdensførende løsning, og med det nye tilbud er det nemmere for virksomheder at afprøve softwaren. Med nShift Delivery kan virksomheder øge deres indtjening gennem en forbedret kundeoplevelse. Virksomheder kan komme i gang med softwaren på få minutter. nShift Delivery fungerer i samarbejde med ERP, WMS og e-handelsintegrationer.

nShift Delivery giver adgang til verdens hurtigst voksende transportørbibliotek, så virksomheder kan tilføje transportører, efterhånden som forretningen vokser, og dermed forbedre kundeoplevelsen. Softwaren kan håndtere skalerbar vækst og understøtter ændrede behov i takt med, at virksomheden bliver større. Den fungerer også ubesværet med andre løsninger fra nShift.

Carl Nilsson, der er Product Director for nShift Delivery, fortæller: "Når kunderne vælger nShift Delivery, får de en skalerbar løsning, der kan opfylde deres behov under hele deres vækstforløb. Ved at tilbyde en prøveperiode på 30 dage med muligheden for at afmelde sig på ethvert tidspunkt, viser vi, at vi ønsker at være gennemsigtige, og at vi har tillid til produktet. Kunderne får et tydeligt indblik i, hvordan vi med denne end-to-end leveringsløsning kan hjælpe dem med at tilbyde en komplet leveringsoplevelse fra start til slut og øge deres indtjening, efterhånden som virksomheden vokser."

nShift Delivery tilbyder:

Øjeblikkelig og ubesværet opsætning – begynd at sende pakker på få minutter

– begynd at sende pakker på få minutter Én samlet løsning – tilføj integrationer, transportører og funktioner i applikationen

– tilføj integrationer, transportører og funktioner i applikationen Dokumenteret vækstsupport – baseret på en effektiv og pålidelig platform, der håndterer millioner af forsendelser hver måned

– baseret på en effektiv og pålidelig platform, der håndterer millioner af forsendelser hver måned Forbindelse mellem alle dine systemer – indbygget integration med de mest kendte transportører og systemer

Prøveperioden på 30 dage tilbydes på alle niveauer af nShift Delivery: Essential, Plus og Premium. Tilbuddet er velegnet til virksomheder, der leder efter en plug and play-løsning, som ikke kræver omfattende professionel support. Virksomheder kan komme med den 30-dages prøveperiode her.

Om den 30-dages prøveperiode

Kunden tilmelder sig vores tjeneste for en standard abonnementsperiode på 12 måneder. De får adgang til vores fulde platform, men har nu mulighed for at opsige inden for 30 kalenderdage, hvis de mener, at tjenesten ikke passer til deres behov. I det scenarie afslutter nShift kontoen med det samme uden gebyrer. Kunden modtager muligvis en faktura i løbet af disse 30 dage, men denne vil blive krediteret, hvis de opsiger kontoen inden for 30 kalenderdage.

Vi har opdateret vores generelle vilkår og betingelser (2.2) for at afspejle disse ændringer. Kunder, der vælger at blive hos os, behøver ikke foretage sig noget, da de bruger tjenesterne med en rigtig konto og er tilmeldt en standard 12-måneders abonnementsperiode.

Om nShift

nShift er en verdensførende virksomhed inden for cloud delivery management løsninger, og håndterer næsten en milliard forsendelser årligt på tværs af 190 lande. nShifts software anvendes globalt inden for e-handel, detailhandel, produktion og tredjepartslogistik. Virksomheden har hovedkvarter i London og Oslo. nShift har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Polen, Holland, Belgien og Rumænien.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

