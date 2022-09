Ledende aktør innen pakkehåndtering lanserer prøveperiode på 30 dager

nShift lar nye kunder prøve Delivery i 30 dager fordi det gjør kjøpsprosessen enda enklere

LONDON, 1. september 2022 /PRNewswire/ -- Den ledende og globale leverandøren av forsendelseshåndtering, nShift, gjør det nå enda enklere for bedrifter å sende smartere og oppnå skalerbar vekst. Fra 1. september vil nShift tilby potensielle nye kunder en prøveperiode på produktet Delivery, med mulighet for å avslutte innen 30 dager uten videre forpliktelser.





nShift Delivery er løsningen for leveringshåndtering for voksende nettbutikker, lager og tredje- og fjerdepartslogistikk. Det er en verdensledende løsning, og det nye tilbudet vil forenkle kjøpsprosessen ytterligere. Det vil gjøre at bedriftene kan øke inntektene trinnvis ved å forbedre kundeopplevelsen. Det tar bare få minutter å få systemet opp og gå. Leveringen fungerer sammen med eksisterende integrasjoner til ERP-, WMS- og nettbutikksystemer.

Delivery gir tilgang til verdens raskest voksende utvalg av transportører, slik at kundene kan legge til transportører etter hvert som de vokser og forbedrer kundeopplevelsen. Tjenesten er skalerbar og enkel å utvide etter hvert som bedriften vokser. Den virker sømløst sammen med andre nShift-løsninger.

Carl Nilsson, som er direktør for produktet Delivery hos nShift, sier: «Når folk velger nShift Delivery, går de for en skalerbar løsning som vil dekke behovet i alle trinnene i en vekstprosess. Beslutningen om å tilby en uforpliktende prøveperiode på 30 dager viser at vi er opptatt av transparens og har tillit til produktet. Kundene vil få en tydelig forståelse av vårt tilbud om en leveringstjeneste fra A til Å, og hvordan vi kan bidra til en bedre kundeopplevelse og trinnvise økninger i inntekt etter hvert som de vokser.»

nShift Delivery gir bedriften følgende:

Umiddelbar og problemfri oppstart – begynn å sende ut produkter i løpet av minutter

– begynn å sende ut produkter i løpet av minutter Én fullstendig løsning – legg til integrasjoner, transportører og funksjonalitet i programmet

– legg til integrasjoner, transportører og funksjonalitet i programmet Dokumentert bidrag til vekst – basert på en effektiv og pålitelig plattform som håndterer millioner av forsendelser i måneden

– basert på en effektiv og pålitelig plattform som håndterer millioner av forsendelser i måneden Sammenknytning av alle systemer – innebygd integrasjon mot de fleste transportører og systemer som er mye brukt

Prøveperioden på 30 dager er tilgjengelig for alle abonnementer på Delivery: Essential, Plus og Premium. Dette er ideelt for bedrifter som er ute etter å komme raskt i gang, og som ikke har behov for omfattende støtte i oppstartsfasen.

Om prøveperioden på 30 dager

Avtalen som gjøres er for en standard abonnementsperiode på 12 måneder. Man får tilgang til alle tjenestene på plattformen, men kan velge å avslutte avtalen innen 30 kalenderdager hvis tjenestene ikke dekker behovet. I så fall avslutter nShift avtalen umiddelbart uten noen kostnader. Kunden vil kunne motta en faktura i løpet av disse 30 dagene, denne vil bli kreditert hvis kunden avslutter innen 30 kalenderdager.

Vi har oppdatert våre generelle vilkår og betingelser (2.2) for å gjenspeile disse endringene. Kunder som velger å bli hos oss trenger ikke å gjøre noe siden de bruker tjenestene med en ekte konto og er registrert på en standard 12-måneders abonnementsperiode.

Om nShift

nShift er en verdensledende leverandør av skyløsninger for håndtering av pakkelevering. Selskapet legger til rette for effektiv forsendelse og retursending av nesten én milliard forsendelser årlig, i 190 land. nShifts programvare brukes over hele verden, innenfor netthandel, detaljhandel, produksjon og tredjepartslogistikk. Selskapet har hovedkontor i London og Oslo. Det har over 500 ansatte fordelt på kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Nederland, Belgia og Romania.

