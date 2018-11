Foresee Pharmaceuticals annonce que le dernier patient a passé sa visite dans le cadre de l'étude de phase 3, avec 25 mg de LMIS (fp-001), pour traiter le cancer avancé de la prostate

TAIPEI, Taïwan, 26 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. (6576.TWO), a annoncé aujourd'hui que tous les patients ont finalisé l'essai multicentrique, multinational, de phase 3, du FP-001/LMIS (suspension injectable de leuprolide mésylate) de 25 mg, une formulation sous-cutanée de trois mois, prête à l'emploi, pour traiter le cancer avancé de la prostate.

L'étude ouverte, sur un groupe unique, a porté sur un total de 144 patients atteints du cancer de la prostate sur 21 sites aux États-Unis, en Corée du Sud et en Europe. Chaque patient a reçu deux injections de suite de 25 mg de LMIS, la durée totale du traitement étant de six mois. Les premiers résultats de cette étude sont attendus pour le premier trimestre de 2019.

« Nous sommes très heureux d'avoir mené à bien une autre étape essentielle du programme dans les délais prévus. Les premiers résultats de cette étude étant attendus pour le premier trimestre de 2019, nous préparons activement les présentations réglementaires de ce dépôt à libération sur trois mois, prêt à l'emploi, peu de temps après la soumission du dépôt à libération sur six mois du LMIS de 50 mg, prêt à l'emploi, qui a achevé avec succès une étude de phase 3 en vue de son homologation », a déclaré le Dr Ben Chien, le président de Foresee. « Ensemble, ces deux produits LMIS constitueront une nouvelle génération, différenciée, de franchise d'uro-oncologie à base de leuprolide. »

Le Dr Ben Chien a ajouté que : « Le succès commercial du LMIS aidera à catalyser et à faire avancer nos programmes de développement NCE en phase de développement, dont le FP-025, un inhibiteur oral de MMP-12 hautement sélectif ciblant les maladies inflammatoires et fibreuses, actuellement en phase 2 de validation de principe et le FP-045, une petite molécule orale agoniste de l'ALDH2 (aldéhyde déshydrogénase 2) hautement sélective, pour lequel on prévoit actuellement une étude de phase 2 pour des maladies à médiation mitochondriale, telles que la maladie artérielle périphérique (MAP) et l'anémie de Fanconi. »

À propos de Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd.

Foresee est une société biopharmaceutique basée à Taïwan et aux États-Unis, cotée à la bourse de Taipei. Les efforts déployés par Foresee en matière de R-D se concentrent sur deux domaines clés : sa plateforme unique de délivrance de dépôts de formulations injectables stabilisées (SIF), et de produits pharmaceutiques dérivés ciblant les marchés spécialisés, ainsi que ses programmes NCE transformateurs précliniques et cliniques de stade précoce, qui ciblent les domaines de maladies présentant d'importants besoins non satisfaits.

Le portefeuille de produits de Foresee comprend des programmes au stade de développement avancé et précoce, parmi lesquels : le FP-001, une version stable et prête à l'emploi de dépôt de mésylate de leuprolide pour injection, dont la version de dépôt à libération sur six mois a finalisé une étude mondiale de phase 3 en vue de son homologation, chez des patients atteints d'un cancer avancé de la prostate, les dépôts réglementaires étant prévus en 2019 et une version de dépôt à libération sur trois mois, dont la phase 3 s'est achevée en novembre 2018 ; le FP-025, un inhibiteur oral de MMP-12 hautement sélectif ciblant les maladies inflammatoires et fibreuses, actuellement en en phase 2 de validation de principe ; le FP-045, une petite molécule orale hautement sélective agoniste de l'ALDH2 (aldéhyde déshydrogénase 2), une enzyme mitochondriale, dont l'étude de phase 2 est en cours de planification (maladies à médiation mitochondriale, notamment la maladie artérielle périphérique et l'anémie de Fanconi) ; et le FP-004, une nouvelle formulation injectable sous-cutanée contre la douleur et pour soigner les troubles relatifs à l'usage d'opioïdes. Rendez-vous sur www.foreseepharma.com pour de plus amples informations.

Pour plus d'informations :

Demandes relatives au développement commercial :

Mathieu Boudreau, titulaire d'un doctorat

Président adjoint, Développement commercial

mathieu.boudreau@foreseepharma.com

Relations publiques et avec les investisseurs :

An Chung

Relations publiques / Relations avec les investisseurs

An.Chung@foreseepharma.com

Related Links

http://www.foreseepharma.com



SOURCE Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd.