O bilhar é inserido nos jogos de RV de primeira linha da ForeVR, Bowl e Darts, e vem logo após o recente lançamento do game casual Cornhole

O jogo já está disponível no Oculus Quest 2 e Pro, com uma chance única de compra por USD 19,99

LOS ANGELES, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ForeVR Games, líder em jogos casuais de realidade virtual (RV), fundada pela Zynga, EA e Glu Veterans, anunciou hoje o lançamento de seu título mais esperado, o ForeVR Pool, que permite aos jogadores trazer salas de bilhar do mundo todo diretamente para sua sala de estar. Unindo-se ao ForeVR Bowl, ForeVR Darts e ForeVR Cornhole, o quarto título da biblioteca da ForeVR está disponível para Oculus Quest 2 e Pro por USD 19,99.

ForeVR Pool | Trailer completo

Confira o trailer do jogo e tenha uma amostra da diversão oferecida pelo ForeVR Pool aqui. Os ativos do jogo e o kit de mídia podem ser encontrados aqui.

"O ForeVR Pool é uma adição interessante a nossa lista de títulos esportivos para a família", disse Marcus Segal, cofundador e CEO da ForeVR Games. "Estamos muito entusiasmados em oferecer aos jogadores suas próprias salas de bilhar, onde eles podem se encontrar com amigos, familiares, colegas de trabalho ou fazer novos amigos em lindos locais de RV. O ForeVR Pool é o máximo para jogar e é realmente o complemento perfeito para nosso universo conectado de games casuais."

Oferecendo o melhor dos jogos IRL para RV, o ForeVR Pool permite que você comemore vitórias como faria no mundo real: com batidas de mãos e suas músicas favoritas da jukebox impulsionada pelo YouTube. Com as opções de singleplayer e multiplayer, os usuários podem desafiar seus amigos de todo o país ou enfrentar doze participantes diferentes do pool de NPC "in-game pro" que variam de amador a profissional.

O ForeVR Pool inclui:

Salas do mundo todo

No lançamento, cinco salas imersivas estão disponíveis para jogadores de locais icônicos como Brooklyn , Seattle , Dallas , Chicago e Paris .

, , , e . Sempre nos modos singleplayer e multiplayer

Jogos privados com códigos de sala e um-contra-um com até dois espectadores, e dois-contra-dois chegando em breve.



Partida rápida um-contra-um com outros jogadores de sua região.



12 robôs para desafiar a qualquer momento para treinar suas habilidades.

Jogue como quiser

Configurações de partida personalizáveis, com recursos opcionais como linhas de auxílio de mira, chamadas de caçapa para todas as bolas, ou apenas para a bola 8 e um temporizador de tacadas.



Aposta de moedas ajustável contra robôs e outros jogadores



50 tacos exclusivos para desbloquear e comprar à medida que você evol



Relatórios de métricas incluindo energia e giro para levar seu jogo a um nível superior.

Modo Pass & Play

Só um fone de ouvido? Sem problemas. O Pass & Play permite que os jogadores revezem entre as tacadas para que todos possam participar da diversão.

Semelhante aos outros títulos fáceis de aprender da ForeVR, títulos desafiadores a profissionais, o ForeVR Pool tem suporte para 26 idiomas e para jogadores de todas as idades e habilidades. Pode-se jogar sentado ou em pé, usando uma das mãos ou as duas, com modos para mão esquerda e mão direita disponíveis.

Para saber mais sobre os jogos da ForeVR e manter-se atualizado sobre os lançamentos mais recentes, acesse: ForeVRGames.com

Sobre a ForeVR

Fundada pelo CEO Marcus Segal e CCO Mike Doom em julho de 2020, a ForeVR Games é uma empresa global dedicada a tornar jogos e experiências imersivas jogáveis por pessoas de todas as idades e habilidades. A equipe de 44 membros da ForeVR está criando jogos líderes da categoria que popularizam a RV com jogos sociais de última geração, oferecendo entretenimento para todos. O primeiro jogo da ForeVR, o ForeVR Bowl, é um dos melhores jogos Quest 2 da CNET e um dos melhores Quest 2021 da Meta nas categorias de jogos para a família e experiências sociais. Em reconhecimento a seus gráficos de alta resolução, o Bowl foi escolhido pela Meta como um jogo de destaque para o próximo Quest Pro.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=bf24DaSHIlg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1949636/ForeVR_Games_Logo.jpg

