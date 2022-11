ForeVR Games se lance dans le billard avec ForeVR Pool

Le billard rejoint les jeux VR les plus populaires de ForeVR, le bowling et les fléchettes, et fait suite au jeu occasionnel Cornhole récemment lancé

Le jeu est désormais disponible sur Oculus Quest 2 et Pro pour un achat unique de 19,99 dollars américains

LOS ANGELES, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ForeVR Games, le leader des jeux occasionnels en réalité virtuelle (RV) fondé par des vétérans de Zynga, EA et Glu, a annoncé aujourd'hui le lancement de son titre le plus attendu : ForeVR Pool, qui permet aux joueurs d'amener les salles de billard du monde entier dans leur salon. Rejoignant ForeVR Bowl, ForeVR Darts et ForeVR Cornhole, le quatrième titre de la bibliothèque de ForeVR est disponible pour Oculus Quest 2 et Pro pour 19,99 $.

ForeVR Pool | Full Trailer

Découvrez le plaisir de ForeVR Pool en regardant la bande-annonce du jeu ici. Les atouts du jeu et le kit média sont disponibles ici.

« ForeVR Pool est un ajout passionnant à notre liste de titres sportifs destinés aux familles », a déclaré Marcus Segal, cofondateur et PDG de ForeVR Games. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de donner aux joueurs leur propre salle de billard où ils pourront retrouver leurs amis, leur famille, leurs collègues de travail ou se faire de nouveaux amis dans de magnifiques lieux de RV. ForeVR Pool est un plaisir à jouer et est vraiment le complément parfait de notre univers connecté de jeux occasionnels. »

En transposant le meilleur des jeux IRL dans la réalité virtuelle, ForeVR Pool vous permet de célébrer vos victoires comme vous le feriez dans le monde réel : en vous félicitant et en choisissant la musique de votre choix dans le jukebox alimenté par YouTube. Grâce aux options de jeu en solo et multijoueur, les utilisateurs peuvent défier leurs amis dans tout le pays ou affronter douze joueurs de billard PNJ « pro du jeu » différents, allant de l'amateur au professionnel.

ForeVR Pool comprend :

Salles à travers le monde

Au lancement, cinq salles immersives sont disponibles pour les joueurs dans des villes emblématiques telles que Brooklyn , Seattle , Dallas , Chicago et Paris .

Modes solo et multijoueur toujours en marche

Jeux privés avec codes de salle et 1v1 avec jusqu'à deux spectateurs, avec 2v2 à venir prochainement.



Match rapide 1v1 avec d'autres joueurs de votre région.



12 bots à défier à tout moment pour travailler vos compétences.

Jouez comme vous voulez

Paramètres de match personnalisables, avec des fonctions optionnelles telles que les lignes d'aide à la visée, les appels de poche pour toutes les boules ou seulement la boule 8, et un chronomètre de tir.



Mise en jeu réglable des pièces contre les bots et les autres joueurs



50 queues de billard uniques à débloquer et à acheter au fur et à mesure que vous progressez.



Rapports sur les mesures, y compris la puissance et les effets, pour faire passer votre jeu au niveau supérieur.

Mode « Pass & Play »

Un seul casque ? Pas de problème. Pass & Play permet aux joueurs de s'échanger des coups pour que tout le monde puisse s'amuser.

Comme les autres titres de ForeVR faciles à apprendre et difficiles à maîtriser, ForeVR Pool est compatible avec 26 langues et avec des joueurs de tous âges et de tous niveaux. Le jeu peut être joué assis ou debout, à une ou deux mains, avec des modes gaucher et droitier.

Pour en savoir plus sur ForeVR Games et vous tenir au courant des dernières sorties, rendez-vous sur : ForeVRGames.com

À propos de ForeVR

Fondée en juillet 2020 par le PDG Marcus Segal et le chef de l'expérience client Mike Doom, ForeVR Games est une société mondiale de jeux vidéo dédiée à rendre les jeux et les expériences immersives jouables par les personnes de tous les âges et de toutes les capacités. L'équipe de ForeVR, forte de 44 personnes, crée des jeux de premier plan qui mettent la RV à la portée du grand public grâce à des jeux sociaux de haut niveau, offrant ainsi du divertissement pour tous. Le premier jeu de ForeVR, ForeVR Bowl, est l'un des meilleurs jeux Quest 2 selon CNET et l'un des meilleurs jeux « Meta's Quest 2021 » dans la catégorie Jeux familiaux et Expériences sociales. En raison de ses graphismes haute résolution, Bowl a été choisi par Meta comme jeu vedette du prochain Quest Pro.

Contact :

John Vollmer

[email protected]

415.272.0836

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bf24DaSHIlg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1949636/ForeVR_Games_Logo.jpg

SOURCE ForeVR Games