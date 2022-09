ForeVR Games leva à RV o Cornhole, o máximo em jogos de quintal

Unindo-se aos títulos esportivos populares ForeVR Bowl e ForeVR Darts, o jogo de quintal favorito chega ao metaverso quando o "happy hour" da família entra em ação

Agora disponível no Oculus Quest 2, o ForeVR Cornhole está disponível como compra única por USD 14,99

LOS ANGELES, 1º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A ForeVR Games, líder em jogos de realidade virtual casual (VR) fundada pelos veteranos Zynga, EA e Glu, anunciou hoje o lançamento de seu terceiro título, ForeVR Cornhole, que traz um novo nível de expressão criativa e uma experiência imersiva de RV para o jogo de quintal preferido de todos. Juntando-se a outros títulos próprios para famílias, ForeVR Bowl e ForeVR Darts, o Cornhole agora está disponível na Oculus Quest 2 por USD 14,99, complementando a crescente biblioteca de jogos esportivos IRL interconectados da empresa.

"Ao trazermos o melhor dos jogos casuais à RV, sabíamos que tínhamos que incorporar o Cornhole – o melhor jogo de quintal do mundo", disse Marcus Segal, cofundador e CEO da ForeVR Games. "Mesmo quando você está jogando em um de nossos ambientes fora deste mundo, - digamos, na lua - nossa física personalizada faz com que o jogo pareça hiper-realista. O jogo trará a mesma facilidade de competição que você encontraria em um churrasco de família, e todos, quer seja sua avó ou seu velho amigo de faculdade, se sentirão imersos em um mundo de diversão."

Os jogos ForeVR oferecem experiências imersivas combinadas com qualidade AAA que traz para a RV o melhor dos jogos IRL. Assim como com outros jogos de sucesso da ForeVR, o Cornhole deixa você comemorar efusivamente as vitórias e deliciar-se com seus sucessos preferidos no jukebox, assim como você faria no mundo real.

Os recursos do Cornhole incluem:

Altamente personalizável

Mais de 50 sacos e placas exclusivas para escolher

Jukebox oferecido por YouTube com acesso a milhares de músicas

Melhor do que os ambientes imersivos IRL

Cinco salas exclusivas: California Dreaming, Brooklyn Rooftop, ForeVR 90s Arcade, Cosmic Cornhole e VCL Arena



Monitoramento das conquistas e estatísticas do jogo

Jogabilidade personalizada

Modos para jogador único, multijogador e cooperativo



NPC Pros desafiável de diferentes dificuldades em cada sala



Batalhas em equipe 1v1 e 2v2

O ForeVR Cornhole está disponível em 22 idiomas, e jogadores de todas as idades e habilidades podem participar, uma vez que o jogo pode ser jogado sentado ou em pé segurando um controle.

Para saber mais sobre os jogos ForeVR e se manter atualizado sobre os lançamentos mais recentes, acesse: ForeVRGames.com.

Sobre a ForeVR

Fundada pelo CEO Marcus Segal e CCO Mike Doom em julho de 2020, a ForeVR Games é uma empresa global dedicada a tornar jogos e experiências imersivas jogáveis por pessoas de todas as idades e habilidades. A sólida equipe de 44 membros da ForeVR está criando jogos líderes na categoria que popularizam RV com jogos sociais de próximo nível, oferecendo entretenimento para todos. O jogo de estreia da ForeVR, o ForeVR Bowl, é um dos melhores jogos Quest 2 da CNET e um dos melhores Quest 2021 de Meta nas categorias de jogos em família e experiências sociais.

CONTATO:

John Vollmer

[email protected]

415.272.0836

FONTE ForeVR Games

