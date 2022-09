ForeVR Games transpose le cornhole, jeu d'extérieur par excellence, en VR

Rejoignant les titres sportifs populaires ForeVR Bowl et ForeVR Darts, la star des jeux d'extérieur débarque dans le Métavers et se pose en « Happy Hour » familial

Maintenant disponible sur Oculus Quest 2, ForeVR Cornhole est disponible à l'achat pour 14,99 USD

LOS ANGELES, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- ForeVR Games , le leader du jeu en réalité virtuelle (VR) « casual » fondé par des vétérans de Zynga, EA et Glu, a annoncé aujourd'hui le lancement de son troisième titre, ForeVR Cornhole, qui apporte un nouveau niveau d'expression créative et une expérience VR immersive au jeu d'extérieur apprécié de tous. Rejoignant d'autres titres familiaux, ForeVR Bowl et ForeVR Darts, Cornhole est maintenant disponible sur Oculus Quest 2 pour 14,99 USD, complétant ainsi la bibliothèque grandissante de jeux sportifs IRL (« In Real Life ») interconnectés de la société.

« Alors que nous apportons le meilleur du jeu casual à la VR, nous savions que nous devions y intégrer le cornhole, le meilleur jeu d'extérieur au monde », a déclaré Marcus Segal, cofondateur et PDG de ForeVR Games. « Même lorsque vous jouez dans l'un de nos environnements hors du commun – mettons la Lune, par exemple – notre physique personnalisée rend le jeu hyper-réaliste. Il fera ressentir le même esprit de compétition amical que vous trouveriez autour d'un barbecue ou à une fête de quartier, et tout le monde, de votre grand-mère à votre vieux copain de fac, s'amusera comme un fou. »

Les jeux ForeVR offrent des expériences immersives de qualité AAA qui transposent le meilleur des jeux IRL en VR. Comme avec les autres jeux à succès de ForeVR, Cornhole vous permet de célébrer la victoire en faisant des « high-five » et en vous déhanchant sur vos titres préférés, comme vous le feriez dans le monde réel.

Voici les spécificités de Cornhole :

Hautement personnalisable

Plus de 50 sacs et planches uniques parmi lesquels choisir



Jukebox alimenté par YouTube avec accès à des milliers de chansons

Mieux que les environnements immersifs IRL

Cinq salles uniques : California Dreaming, Brooklyn Rooftop, ForeVR 90s Arcade, Cosmic Cornhole et le VCL Arena



Suivi des succès et des statistiques en jeu

Gameplay sur mesure

Modes de jeu solo, multijoueur et coopératif



Des PNJ de niveaux variés à défier dans chaque salle



Batailles en 1v1 et 2v2

ForeVR Cornhole est disponible en 22 langues, et les joueurs de tous les âges et tous les niveaux peuvent participer : on peut jouer au jeu assis ou debout, avec une seule manette.

Pour en savoir plus sur ForeVR Games et vous tenir au courant des dernières sorties, rendez-vous sur : ForeVRGames.com .

À propos de ForeVR

Fondée en juillet 2020 par le PDG Marcus Segal et le chef de l'expérience client Mike Doom, ForeVR Games est une société mondiale de jeux vidéo dédiée à rendre les jeux et les expériences immersives jouables par les personnes de tous les âges et de toutes les capacités. L'équipe de ForeVR, forte de 44 personnes, crée des jeux de premier plan qui mettent la VR à la portée du grand public grâce à des jeux sociaux de haut niveau, offrant ainsi du divertissement pour tous. Le premier jeu de ForeVR, ForeVR Bowl, est l'un des meilleurs jeux Quest 2 selon CNET et l'un des meilleurs jeux « Meta's Quest 2021 » dans la catégorie Jeux familiaux et Expériences sociales.

