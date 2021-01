Forge Biologics annonce l'approbation par la FDA (Food Drug Administration) de la demande de nouveau médicament expérimental pour l'essai clinique de phase 1/2 (RESKUE) de la thérapie génique FBX-101 pour les patients atteints de la maladie de Krabbe

- Forge Biologics a reçu les autorisations IND, IBC et IRB pour le traitement FBX-101, une thérapie génique pour les patients atteints de la maladie de Krabbe, une maladie génétique rare et mortelle

- Le FBX-101 est un premier traitement potentiel chez l'homme utilisant un virus adéno-associé (AAV) pour délivrer une copie fonctionnelle du gène GALC aux cellules du système nerveux central et périphérique

- La fabrication du FBX-101 GMP est terminée, l'examen pour l'inscription commence en janvier

- L'essai clinique RESKUE évaluant le FBX-101 est l'aboutissement de près de 20 ans de recherche sur la maladie de Krabbe, menée par Maria Escolar, docteur en médecine, médecin en chef de Forge Biologics

COLUMBUS, Ohio, 5 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Forge Biologics Inc., une entreprise de fabrication et de développement de thérapie génique, a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'autorisation de la FDA pour l'Investigational New Drug (IND) afin d'entamer un essai clinique de phase 1/2 évaluant sa nouvelle thérapie génique AAV, FBX-101, la première chez l'homme, pour les patients atteints de la maladie de Krabbe. Le FBX-101 est le premier programme thérapeutique de la société à recevoir une IND, qui a également reçu les approbations du Comité institutionnel de biosécurité (IBC) et du Conseil d'examen institutionnel (IRB), requises avant toute inscription de patient. Cela marque un grand pas en avant dans la construction du modèle hybride de l'entreprise en tant que moteur de fabrication et de développement de la thérapie génique.

La maladie de Krabbe est une leucodystrophie pédiatrique rare et mortelle qui touche environ 1 à 2,6 personnes sur 100 000 aux États-Unis. Les patients naissent avec des mutations dans le gène de la galactosylcéramidase (GALC), qui code une enzyme aidant à décomposer les molécules de lipides à l'intérieur des cellules. Il en résulte une accumulation toxique de psychosine, une molécule lipidique qui ne peut pas être dégradée dans les cellules, en particulier dans celles du cerveau et des nerfs périphériques. Cela entraîne des niveaux toxiques qui provoquent la mort des cellules et la perte de myéline. La maladie se présente initialement sous la forme d'un retard physique de développement, d'une tension musculaire et d'une irritabilité, et évolue rapidement vers des difficultés de déglutition et de respiration, une perte de vision et d'audition, et une dégénérescence cognitive croissante. Les cas de maladie de Krabbe à apparition précoce, ou « infantile », entraînent généralement la mort à l'âge de 2 à 4 ans, tandis que les cas à apparition tardive, ou « infantile tardive », ont un cours plus variable de déclin progressif. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour l'une ou l'autre forme de la maladie de Krabbe.

Le FBX-101 est une thérapie génique virale adéno-associée (AAV) administrée après une greffe de cellules souches hématopoïétiques (HSCT), qui délivre une copie fonctionnelle du gène GALC, l'enzyme nécessaire pour prévenir l'accumulation de psychosine dans les cellules myélinisées du système nerveux central et périphérique. Il a été démontré que le FBX-101 corrige les déficits de myélinisation centrale et périphérique, améliore considérablement les troubles du comportement associés à la maladie de Krabbe chez les animaux et améliore considérablement la durée de vie des animaux traités. L'utilisation de la transplantation et de la perfusion intraveineuse de thérapie génique AAV a le potentiel de surmonter certains des problèmes de sécurité immunologique des thérapies géniques AAV traditionnelles.

« L'approche de traitement révolutionnaire utilisant la thérapie génique HSCT et AAV, initialement développée par le Dr Escolar, a démontré des résultats supérieurs dans les études précliniques sur les animaux souffrant de la maladie de Krabbe que l'une ou l'autre méthode de traitement seule », a déclaré Timothy J. Miller, Ph.D., PDG, président et co-fondateur de Forge. « Nous sommes reconnaissants envers la FDA de s'être engagée à évaluer et à autoriser l'IND, et nous nous réjouissons de pouvoir inscrire des patients très bientôt. »

Le FBX-101 est l'aboutissement de près de 20 ans de recherche sur la maladie de Krabbe, menée par Maria Escolar, docteur en médecine, M.S., médecin en chef chez Forge Biologics et pionnière de l'évaluation de l'histoire naturelle et des nouvelles approches thérapeutiques pour les patients atteints de la maladie de Krabbe. « Cette approche combinée est extrêmement intéressante car les données précliniques démontrent une amélioration significative de la survie, du comportement et de la fonction neuromusculaire chez les animaux par rapport à la transplantation ou au traitement par AAV uniquement. C'est une étape importante pour les familles qui souffrent de cette maladie mortelle », a déclaré le Dr Escolar.

Le lancement de l'essai RESKUE dans le pipeline de thérapie génique de Forge poursuit la dynamique de Forge au sein de l'industrie biotechnologique de Columbus (Ohio), apportant un impact positif à la fois à l'Ohio et à la communauté mondiale des maladies rares.

Les patients et les familles peuvent en apprendre davantage sur les essais cliniques du FBX-101 en consultant le site https://www.forgebiologics.com/science/#krabbe .

À propos de la maladie de Krabbe

La maladie de Krabbe est une leucodystrophie pédiatrique rare qui touche environ 1 à 2,6 personnes sur 100 000 aux États-Unis et qui est transmise de manière autosomique récessive. La maladie de Krabbe est causée par des mutations de perte de fonction dans le gène de la galactosylcéramidase (GALC), une enzyme lysosomale responsable de la dégradation de certains types de lipides tels que la psychosine. Sans in gène GALC fonctionnel, la psychosine s'accumule à des niveaux toxiques dans les cellules. La toxicité de la psychosine est plus grave dans les cellules de la myéline entourant les nerfs du cerveau et du système nerveux périphérique, entraînant finalement la mort de ces cellules. La maladie se manifeste initialement par des retards physiques de développement, une faiblesse musculaire et une irritabilité et évolue rapidement vers des difficultés de déglutition, des problèmes respiratoires, une perte cognitive, visuelle et auditive. Les cas de maladie de Krabbe à apparition précoce, ou « infantile », entraînent généralement la mort à l'âge de 2 à 4 ans, tandis que les cas à apparition tardive, ou « infantile tardive », ont un cours plus variable de déclin progressif. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour la maladie de Krabbe.

À propos de FBX-101

Forge développe le FBX-101 pour soigner les patients atteints de la maladie de Krabbe infantile. Le FBX-101 est une thérapie génique virale adéno-associée (AAV) qui est administrée après une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Le FBX-101 délivre une copie fonctionnelle du gène GALC aux cellules du système nerveux central et périphérique. Il a été démontré que le FBX-101 corrige fonctionnellement la neuropathie centrale et périphérique et améliore les troubles du comportement associés à la maladie de Krabbe dans chez les animaux. Il améliore aussi considérablement la durée de vie des animaux traités. Cette approche a le potentiel de surmonter certains des problèmes de sécurité immunologique observés dans les thérapies géniques AAV traditionnelles.

À propos de Forge Biologics

Forge Biologics est une entreprise de fabrication et de développement thérapeutique à contrat de thérapie génique hybride. La mission de Forge est de permettre l'accès aux thérapies géniques qui changent la vie et d'aider à les concrétiser. Forge dispose d'une installation de plus de 16 000 m2 à Columbus, Ohio, « The Hearth », qui leur sert de quartier général. The Hearth abrite une installation cGMP conçue sur mesure pour la fabrication de vecteurs viraux AAV et accueillera des services de fabrication de bout en bout afin d'accélérer les programmes de thérapie génique, de la phase préclinique à aux phases de fabrication clinique et commercialisation. En adoptant une approche centrée sur le patient, Forge vise à accélérer les délais de mise à disposition de ces médicaments pour ceux qui en ont le plus besoin.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.forgebiologics.com .

