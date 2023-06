Fork de Ósmio Leva a uma Redução de Preço e Entrega de Compensações Gratuitas

MURNAU AM STAFFELSEE, Alemanha, 6 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Nas primeiras horas da manhã de hoje, ocorreu o fork de ósmio antecipado, conduzido pelos Institutos de Ósmio como parte de suas especificações ESG-M. Esse fork resultou em um ajuste de preço para o ósmio cristalino, com o novo preço por grama definido em €1.184.23, refletindo um desconto de 34.814 por cento. Além disso, os proprietários de ósmio cristalino listados no Osmium World Database receberão remessas de compensação gratuitas para equilibrar seu estoque existente.

Ao contrário do mundo das blockchains, forks eram inéditos para metais preciosos até agora. As instituições de ósmio estão abrindo o caminho nesse fork como parte de seus requisitos ESG-M. No caso do ósmio, o objetivo é repassar os preços de produção aprimorados da refinaria de cristalização na Suíça para o mercado, sem prejudicar os proprietários que compraram a preços mais altos. Este fork apresenta uma oportunidade para o mercado de joias em expansão adquirir ósmio cristalino a preços favoráveis, permitindo que mais fabricantes ofereçam joias de ósmio e os fabricantes existentes expandam seus estoques.

Como parte do fork de hoje, todos os atuais proprietários de ósmio cristalino receberão um e-mail do instituto de ósmio de seu respectivo país nas próximas horas, concedendo-lhes o direito de receber remessas de compensação de ósmio cristalino com base em seu estoque atual. Essa entrega de remuneração é comparável aos efeitos de um desdobramento de ações. No caso de alguns proprietários não receberem o e-mail de compensação apropriado por motivos técnicos, eles são incentivados a entrar em contato com um Instituto de Ósmio, fornecendo seu Código de Identificação de Ósmio e, se aplicável, o Código de Mudança de Proprietário. A linha direta para tais consultas é +49 (89) 7 44 88 88 88.

A execução das medidas do Fork de Produção de Ósmio representa um desafio logístico para os Institutos de Ósmio, envolvendo o envio de milhares de pacotes para todo o mundo. Se surgirem problemas de entrega, os proprietários são solicitados a entrar em contato rapidamente com um Instituto de Ósmio para obter assistência.

Com o apoio das principais associações de joalheria, o ósmio cristalino está sendo cada vez mais utilizado no mercado de joias exclusivas. O metal precioso encontrou um mercado crescente como uma alternativa de alta qualidade aos tapetes de diamantes de mão-de-obra intensiva devido ao declínio dos preços dos diamantes. A cristalização de discos planos, aliada à alta purificação, é uma tecnologia essencial para esse metal precioso altamente valioso. O processo agora permite a cristalização de discos maiores em taxas de colheita quase idênticas (8-9%) sem aumento do consumo de energia. Este aumento significativo na área útil por tiragem permite inserções de até 9,5 cm usando apenas uma peça.

É improvável que ocorra outro fork desse tipo, pois os limites físicos de produção parecem ter sido alcançados com o diâmetro alcançado. A cristalização simultânea reduziu os custos, enquanto os preços para alta purificação, corte e certificação permanecem inalterados. No entanto, as economias de energia e esforço são consideráveis. Para ilustrar o impacto do fork, uma correção nos preços por grama foi feita no gráfico disponível no site www.osmium-preis.com.

Os proprietários receberão mercadorias de compensação gratuitas para manter o valor equivalente em suas participações pessoais de ósmio, apesar da redução de preço. Seu investimento de capital pessoal permanece inalterado. Simultaneamente, o envio de produtos de compensação reduz a quantidade total de ósmio cristalino em estoque, aproximando o Osmium BigBang e o Osmium ThinOut.

Para mais detalhes sobre o fork de produção, visite www.osmium.com e consulte os documentos de perguntas frequentes fornecidos. Pedidos e reservas de ósmio cristalino continuarão sendo aceitos no site, com capacidade de servidor aumentada para lidar com o maior volume de solicitações. A linha direta de ósmio, +49 (89) 7 44 88 88 88, está disponível com equipe ampliada e oferece suporte em vários idiomas.

Esteja ciente de que, devido à carga substancial de trabalho envolvida, as reservas não vinculativas feitas no dia do fork permanecerão ativas por dois meses. Qualquer reserva não vinculativa não utilizada expirará automaticamente em 5 de agosto de 2023.

Todas as reservas não vinculativas devem ser feitas no dia do fork ou enviadas informalmente por e-mail para [email protected].

SOURCE Osmium-Institut zur Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH