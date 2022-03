Fórmula 1 y Tata Communications anuncian una colaboración estratégica plurianual

Las soluciones de conectividad de Tata Communications, reconocidas por la industria y desarrolladas para los medios, permitirán a Fórmula 1 transformar la producción de contenido de transmisión en todo el mundo, a la vez que seguirán impulsando el deporte hacia la agilidad y la sostenibilidad. Tras la introducción de las operaciones de transmisión remota de la Fórmula 1 en 2020, Tata Communications ha permitido reducir la carga que transporta la organización en un 34 %.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, expresó: "Nos complace dar nuevamente la bienvenida a Tata Communications como socio tras nuestras exitosas alianzas anteriores. Han sido parte integral de nuestro proceso de crecimiento durante la última década, y confiamos plenamente en su experiencia y capacidades para poder ofrecer lo que necesitamos a nuestros fanáticos. Esta confianza es resultado de muchos años de trabajo conjunto, impulsando avances en la tecnología del deporte, tanto dentro como fuera de las pistas. La conectividad de Tata Communications sigue apoyando el impulso de F1 por la agilidad y la sostenibilidad con la producción remota introducida en 2020; parte de nuestro objetivo de lograr cero emisiones netas de carbono para 2030. Nos entusiasma crecer juntos en el futuro y compartir el increíble proceso que ha emprendido la Fórmula 1".

"A medida que las empresas evolucionan hacia un modelo de prioridad digital, creo que el mundo deportivo también tiene una gran oportunidad de aprovechar la tecnología para ofrecer experiencias innovadoras y emocionantes a los entusiastas de los deportes motorizados", afirmó Amur S Lakshminarayanan, director general y director ejecutivo de Tata Communications. "Y, la Fórmula 1 es el eje de todo lo que se relaciona con velocidad, acción y emoción. ¡Nos complace renovar nuestra relación y empoderar el mañana de la Fórmula 1 hoy!"

Recientemente, Tata Communications fue reconocida como un "actor importante" en la evaluación de proveedores de servicios de redes de entrega de contenido comercial a nivel mundial 2022 de IDC MarketScape.

Tata Communications sigue desarrollando servicios de medios y entretenimiento nuevos e innovadores que priorizan lo digital, lo que hace posible que los fanáticos disfruten de experiencias inmersivas en una plataforma de extremo a extremo. La empresa amplió también su capacidad de ancho de banda o columna vertebral de medios a 100 G, impulsando innovaciones en video, producción remota, entre otros.

Acerca de Fórmula 1

Las carreras de Fórmula 1® comenzaron en 1950 y son la competición automovilística más prestigiosa del mundo, así como la serie deportiva anual más popular a nivel global. Formula One World Championship Limited forma parte de Fórmula 1® y posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World Championship™. Fórmula 1® es una filial de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones de seguimiento de Formula One Group. El logotipo de F1, el logotipo de F1 FORMULA 1, FÓRMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB y marcas relacionadas son marcas comerciales de Formula One Licensing BV, una empresa de Fórmula 1. Todos los derechos reservados.

Acerca de Tata Communications

Como parte del grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador global de ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de última generación, soluciones de hospedaje y seguridad en la nube y servicios de medios. Entre sus clientes se incluyen 300 de las empresas incluidas en la lista Fortune 500 y conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas y advertencias

Ciertas palabras y declaraciones contenidas en este comunicado en relación con Tata Communications y sus previsiones, y otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la situación financiera proyectada de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los de tipo financiero, normativo y ambiental, así como los relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tata Communications, o los resultados del sector, difieran sustancialmente de los manifestados, expresa o implícitamente, en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, sin ser taxativos, la imposibilidad de llevar a cabo las siguientes acciones: aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; completar satisfactoriamente las pruebas comerciales de los nuevos sistemas de tecnología e información para apoyar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; integrar los cambios y las adquisiciones estratégicas en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relacionados con la administración de la industria de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, sin ser taxativos, aquellos factores de riesgo que se analizan en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited pueden consultarse en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas y expresamente rechaza toda obligación en ese sentido.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1768271/Tata_Communications_Formula_1.jpg

