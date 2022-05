Forrester annonce le programme complet de la conférence CX EMEA 2022

En personne et en numérique, l'événement explorera comment l'expérience client, le marketing B2C et les leaders du secteur numérique peuvent mieux comprendre et répondre aux besoins de leurs clients afin d'accroître la fidélisation et stimuler la croissance de l'entreprise.

LONDRES, 4 mai 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) annonce aujourd'hui le programme complet de la conférence CX EMEA, qui se tiendra à Londres en physique et en numérique les 22 et 23 juin 2022. Selon Forrester, seuls 29 % des leaders européens considèrent l'expérience client comme une priorité commerciale essentielle – en dépit du fait qu'en moyenne, lorsque les entreprises offrent une bonne expérience de service à la clientèle, leurs clients sont 2,4 fois plus susceptibles de leur rester fidèles 2,7 fois plus susceptibles de dépenser plus avec eux, et 10 fois plus susceptibles de les recommander. À l'occasion de l'événement, les décideurs de l'expérience client, du marketing B2C et du numérique apprendront à mieux comprendre les besoins changeants de leurs clients et à utiliser l'expérience client comme un avantage concurrentiel.

Mettant en vedette des expériences immersives, des présentations d'introduction, de multiples études de cas, des ateliers dédiés et des séances axées sur les rôles (personas), la conférence CX EMEA 2022 offrira les plus récents renseignements, modèles et cadres de recherche pour aider les décideurs à créer des expériences émotionnellement positives qui favorisent la fidélité à long terme de la clientèle.

Les sessions clés incluent :

La révolution axée sur le parcours client. Apprenez à surmonter les écueils liés au parcours lors de l'évolution de la conception organisationnelle pour répondre aux besoins changeants des clients.

Apprenez à surmonter les écueils liés au parcours lors de l'évolution de la conception organisationnelle pour répondre aux besoins changeants des clients. L'état des équipes chargées de l'expérience client . Les équipes chargées de l'expérience client ont besoin de s'appuyer sur un mélange de stratégie, de compétences et d'endurance pour aider leurs organisations à offrir de meilleures expériences. Découvrez les priorités clés et les défis liés à la redimension des équipes chargées de l'expérience client.

Les équipes chargées de l'expérience client ont besoin de s'appuyer sur un mélange de stratégie, de compétences et d'endurance pour aider leurs organisations à offrir de meilleures expériences. Découvrez les priorités clés et les défis liés à la redimension des équipes chargées de l'expérience client. Un directeur marketing efficace . Pendant la pandémie, le marketing a acquis une nouvelle réputation en tant que fonction d'innovation de nouveaux produits, de méthodes d'exécution et de modèles de revenus. Découvrez ce qu'un directeur marketing peut faire pour s'assurer que cette nouvelle appréciation du marketing reste fortement implantée.

Pendant la pandémie, le marketing a acquis une nouvelle réputation en tant que fonction d'innovation de nouveaux produits, de méthodes d'exécution et de modèles de revenus. Découvrez ce qu'un directeur marketing peut faire pour s'assurer que cette nouvelle appréciation du marketing reste fortement implantée. Planifiez votre transformation durable . Découvrez les principaux moteurs de la transformation durable et développez la durabilité en tant qu'avantage concurrentiel.

Découvrez les principaux moteurs de la transformation durable et développez la durabilité en tant qu'avantage concurrentiel. Derrière la mesure magique : Redimensionnez un système qui mesure la valeur du client et de l'entreprise. Les entreprises axées sur le client aident les clients à créer de la valeur, ce qui accroît la fidélisation de la clientèle. Explorez les mesures à optimiser pour assurer le succès à long terme.

Les participants auront également l'occasion de réseauter avec des pairs aux vues similaires, de suivre le cours de certification relative à l'expérience client de Forrester et d'accéder au contenu sur la diversité et l'inclusion. Pour les leaders seniors de l'expérience client, du marketing B2C et du numérique, l'événement offrira un programme pour les dirigeants, sur invitation uniquement : l'Executive Leadership Exchange (ELE). Ils pourront ainsi approfondir le leadership éclairé de Forrester présenté à la conférence et discuter des pratiques exemplaires conformes aux priorités des dirigeants.

« La pandémie a changé radicalement les priorités et les attentes des clients », a déclaré Martin Gill, vice-président et directeur de la recherche chez Forrester. « Les leaders doivent s'assurer d'offrir une expérience client qui répond à ces nouveaux besoins. Cependant, nos recherches indiquent que les leaders européens considèrent les investissements dans l'amélioration de l'expérience client comme une priorité moins importante que leurs homologues mondiaux. Lors de la conférence CX EMEA, nous fournirons des renseignements sur le nouveau consommateur et sur la façon dont les leaders peuvent tirer parti des données sur les clients pour offrir une orientation client essentielle qui renforcera les liens émotionnels, renforcera la confiance, accroîtra la fidélisation et, au bout du compte, stimulera la croissance de l'entreprise. »

