Forrester kondigt volledige congresagenda aan voor CX EMEA 2022

De persoonlijke en digitale ervaring gaat na hoe klantbeleving, B2C-marketing en digitale leiders de behoeften van hun klanten beter kunnen begrijpen en bedienen om de loyaliteit te vergroten en de groei van het bedrijf te stimuleren

LONDEN, 4 mei 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) kondigde vandaag de volledige agenda voor de conferentie voor CX EMEA aan, die wordt gehouden in Londen en digitaal op 22-23 juni 2022. Volgens Forrester, zien slechts 29% van Europese leiders klantenervaring (CX) als een cruciale prioriteit in de bedrijfsvoering, ondanks het feit dat in de regel bedrijven die een goede klantenservice-ervaring bieden de kans gemiddeld 2,4 keer groter is dat de klanten blijven, is er 2,7 keer meer kans dat ze meer bij hen uitgeven en is er 10 keer meer kans dat ze hen aanbevelen.. Tijdens het evenement leren CX, B2C marketing en digitale leiders hoe ze de veranderende behoeften van hun klanten beter kunnen begrijpen en hoe ze CX als concurrentievoordeel kunnen gebruiken.

Met meeslepende ervaringen, keynote-presentaties, verschillende casestudies, speciale uitbraken en op rollen gebaseerde sessies, biedt CX EMEA 2022 de nieuwste onderzoeksinzichten, -modellen en -kaders om leiders te helpen met het creëren van emotioneel positieve ervaringen die klantloyaliteit op de lange termijn stimuleren.

Belangrijke sessies zijn:

De reis-gerichte revolutie. Leer de valkuilen van de 'reisgerichtheid' te overwinnen als het organisatieontwerp zich ontwikkelt om aan de veranderende klantbehoeften te voldoen.

Leer de valkuilen van de 'reisgerichtheid' te overwinnen als het organisatieontwerp zich ontwikkelt om aan de veranderende klantbehoeften te voldoen. De status van de CX-Teams . CX-teams hebben een combinatie van de juiste strategie, vaardigheden en uithoudingsvermogen nodig om hun organisaties te helpen om betere ervaringen te leveren. Het begrijpen van de belangrijkste prioriteiten en de uitdagingen van het schalen van CX-teams.

CX-teams hebben een combinatie van de juiste strategie, vaardigheden en uithoudingsvermogen nodig om hun organisaties te helpen om betere ervaringen te leveren. Het begrijpen van de belangrijkste prioriteiten en de uitdagingen van het schalen van CX-teams. De effectieve CMO . Tijdens de pandemie kreeg marketing een nieuwe waardering als een functie voor het innoveren van nieuwe producten, leveringsmethoden en inkomstenmodellen. Ontdek wat een CMO kan doen om ervoor te zorgen dat deze nieuwe waardering voor marketing in stand blijft.

Tijdens de pandemie kreeg marketing een nieuwe waardering als een functie voor het innoveren van nieuwe producten, leveringsmethoden en inkomstenmodellen. Ontdek wat een CMO kan doen om ervoor te zorgen dat deze nieuwe waardering voor marketing in stand blijft. Plan je duurzaamheidstransformatie . De belangrijkste drijfveren van duurzaamheidstransformatie begrijpen en duurzaamheid ontwikkelen als een concurrentievoordeel.

De belangrijkste drijfveren van duurzaamheidstransformatie begrijpen en duurzaamheid ontwikkelen als een concurrentievoordeel. Naast de magische maatstaf: schaal een systeem op dat de klantwaarde en de bedrijfswaarde meet. Klantgerichte bedrijven helpen klanten om waarde te creëren, waardoor klantloyaliteit wordt verhoogd. Ontdek welke cijfers te optimaliseren voor succes op de lange termijn.

Bezoekers kunnen ook netwerken met gelijkgestemde collega's, de CX-certificeringscursus van Forrester ervaren en toegang krijgen tot informatie over diversiteit en inclusie. Voor senior CX-, B2C-marketing- en digitale leiders biedt het evenement een executive programma op uitnodiging, de Executive Leadership Exchange (ELE), om het Forrester-gedachtenleiderschap dat op de conferentie wordt gepresenteerd, uit te breiden en best practices te bespreken die zijn afgestemd op de managementprioriteiten.

"De pandemie heeft de prioriteiten en verwachtingen van klanten drastisch veranderd," aldus Martin Gill, VP en research director van Forrester. "Leiders moeten ervoor zorgen dat ze een klantbeleving leveren die aan deze nieuwe behoeften voldoet. Uit ons onderzoek blijkt echter dat Europese leiders het investeren in CX-verbeteringen een lagere prioriteit geven in vergelijking met hun wereldwijde collega's. Bij CX EMEA bieden we inzicht in de nieuwe consument en de manier waarop leiders klantgegevens kunnen gebruiken om de broodnodige klantgerichtheid te leveren, waardoor emotionele banden worden versterkt, vertrouwen wordt opgebouwd, de loyaliteit wordt verhoogd en uiteindelijk de groei van het bedrijf wordt gestimuleerd."

Bronnen:

Bekijk de volledige agenda voor CX EMEA.

Inschrijven om CX EMEA bij te wonen.

Leden van de pers die geïnteresseerd zijn om aanwezig te zijn kunnen contact opnemen met [email protected] .

. Meer informatie over Forrester-beslissingen voor klantervaringen en B2C-marketingmanagers.

Doe mee aan de discussie op sociale media met #ForrCX.

Over Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) is een van meest invloedrijke onderzoeks- en adviesbedrijven ter wereld. We helpen leiders op het gebied van technologie, marketing, klantervaring, producten en verkoop om de obsessie van klanten te gebruiken om de groei te versnellen. Via Forrester's eigen onderzoek, advies en evenementen krijgen leiders van over de hele wereld de inspiratie om daadkrachtig te zijn op het werk, om door veranderingen heen te navigeren en hun klanten centraal te stellen in hun leiderschap, strategie en operaties. Onze unieke inzichten zijn gebaseerd op jaarlijkse onderzoeken onder meer dan 700.000 consumenten, bedrijfsleiders en technologieleiders over de hele wereld; rigoureuze en objectieve onderzoeksmethodes, inclusief Forrester Wave™-evaluaties; meer dan 70 miljoen realtime feedbackstemmen; en de gedeelde kennis van onze klanten. Kijk voor meer informatie op Forrester.com.

Contactpersoon:

Michael Burner

[email protected]

+44 20 7323 7608

SOURCE Forrester