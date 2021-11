Forrester annonce le programme complet de la conférence virtuelle Technology & Innovation EMEA 2021

L'événement présentera les dernières recherches visant à aider les décideurs technologiques à considérer la créativité comme un outil essentiel pour la croissance de l'entreprise

LONDRES, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) a annoncé aujourd'hui le programme complet de la conférence virtuelle Technology & Innovation EMEA 2021, qui se tiendra les 17 et 18 novembre 2021. L'événement aidera les directeurs de l'information, les directeurs des technologies et les directeurs du numérique à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation à l'avenir, c'est-à-dire la capacité de reconfigurer rapidement les structures de l'entreprise en faisant preuve d'adaptabilité, de créativité et de résilience, afin de s'adapter à l'évolution des attentes des clients et des employés. L'étude de Forrester montre que les entreprises qui présentent les caractéristiques créatives les plus élevées - un pilier essentiel pour s'adapter à l'avenir (Future Fit) - croissent 2,6 fois plus vite que leurs homologues.

Au travers de plusieurs séances de travail et de conférences, Technology & Innovation EMEA 2021 explorera comment la créativité peut alimenter l'innovation numérique et accroître la capacité des entreprises à enrichir et améliorer l'expérience des clients et des employés tout en créant une différenciation concurrentielle. Pour en savoir plus sur la manière de développer de meilleurs produits, services, processus et expériences, les participants pourront nouer des contacts avec des pairs partageant les mêmes idées et programmer des sessions exclusives 1:1 avec les analystes de Forrester. L'événement proposera également l'Executive Leadership Exchange, un programme exécutif destiné aux hauts responsables des technologies, qui leur permettra de mieux comprendre les recherches présentées lors de l'événement. Lors d'une session spéciale sur la diversité et l'inclusion, les participants en apprendront davantage sur la façon dont la diversité, l'équité et l'inclusion peuvent contribuer à l'innovation de manière nouvelle et passionnante.

Les conférences et les sessions les plus importantes sont les suivantes :

Tirer le meilleur parti de la convergence entre créativité et technologie : un guide pratique. Ce discours permettra de découvrir comment les responsables techniques peuvent maintenir l'étincelle créative tout en gérant des systèmes de niveau entreprise dans le respect des paramètres budgétaires.

Ce discours permettra de découvrir comment les responsables techniques peuvent maintenir l'étincelle créative tout en gérant des systèmes de niveau entreprise dans le respect des paramètres budgétaires. Libérer la créativité des entreprises grâce à l'IA à grande échelle (AI At Scale). Ce discours présentera les résultats des recherches en cours de Forrester sur la manière dont les grandes entreprises renforcent leurs employés, leurs équipes, leurs organisations et leurs modèles d'entreprise grâce à la créativité de l'IA.

Ce discours présentera les résultats des recherches en cours de Forrester sur la manière dont les grandes entreprises renforcent leurs employés, leurs équipes, leurs organisations et leurs modèles d'entreprise grâce à la créativité de l'IA. Faire de votre personnel la clé de la créativité. Cette session explorera comment la créativité en tant que ressource humaine nécessite un examen complet des stratégies de main-d'œuvre des entreprises afin de doter les travailleurs des bons outils pour s'attaquer à leurs emplois actuels, et d'aider les entreprises à inventer les emplois nécessaires pour réussir dans l'avenir du travail.

Cette session explorera comment la créativité en tant que ressource humaine nécessite un examen complet des stratégies de main-d'œuvre des entreprises afin de doter les travailleurs des bons outils pour s'attaquer à leurs emplois actuels, et d'aider les entreprises à inventer les emplois nécessaires pour réussir dans l'avenir du travail. Stimuler la créativité par l'innovation durable. La pandémie a stimulé la créativité et l'innovation du jour au lendemain. Dans cette conférence, les participants apprendront ce que les leaders de l'innovation ont fait différemment pendant cette période d'incertitude et comment ils ont stimulé la créativité de leurs employés tout en restant proches de leurs clients.

« La pandémie nous a fait prendre conscience que nous pouvons être beaucoup plus créatifs que nous ne l'avions jamais imaginé », a déclaré Pascal Matzke, hôte de l'événement et vice-président, directeur de recherche chez Forrester. « Pour accélérer la croissance dans le monde post-pandémique, les entreprises doivent continuer à innover et à utiliser la créativité afin de créer une véritable différenciation par rapport à leurs concurrents. Le Forum Forrester sur la technologie et l'innovation aidera les dirigeants à exploiter leur créativité et à mettre en œuvre des stratégies technologiques adaptées à l'avenir, qui améliorent et renforcent l'expérience des clients et des employés. »

De plus, la chanteuse, auteure-compositrice, actrice et philanthrope britannique Leona Lewis se produira lors de l'événement. Réputée pour sa tessiture et ses capacités vocales, Leona Lewis a été nommée trois fois aux Grammy Awards, sept fois aux BRIT Awards et a gagné deux fois aux World Music Awards.

Forrester (Nasdaq: FORR) est l'une des sociétés de recherche et de conseil les plus influentes au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, du marketing, de l'expérience client, des produits et des ventes à utiliser l'intérêt du client pour accélérer leur croissance. Grâce aux recherches, aux conseils et aux événements exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier sont en mesure de faire preuve d'audace au travail, de gérer le changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 675 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wave™, sur plus de 52 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Forrester.com.

