Forrester Technology & Innovation EMEA 2021: Virtuelle Live-Konferenz für Technologie-Führungskräfte

Event für CIOs und Tech Leader zeigt anhand neuester Forschungsergebnisse, wie Führungskräfte mit Hilfe von Technologie und Kreativität das Unternehmenswachstum fördern

LONDON, 4. November 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute das vollständige Konferenzprogramm für die am 17. und 18. November stattfindende virtuelle Live-Veranstaltung Technology & Innovation EMEA 2021 bekannt gegeben. Die Konferenz ist darauf ausgerichtet, Chief Information Officer, Chief Technology Officer und Chief Digital Officer zukunftsfähige Strategien zu vermitteln. Veranstaltungsteilnehmer erfahren mehr darüber, wie sie Geschäftsstrukturen durch Anpassungsfähigkeit, Kreativität, und Widerstandsfähigkeit schnell neu gestalten – und gleichzeitig den sich veränderten Erwartungen seitens der Kunden und Mitarbeiter gerecht werden. Forschungsdaten von Forrester zeigen, dass Unternehmen, die Kreativität als wichtige Säule ihrer Zukunftsfähigkeit angeben, 2,6 Mal schneller wachsen als ihre Konkurrenten.

In verschiedensten Breakout- und Keynote-Sessions wird auf der Technology & Innovation EMEA 2021 erörtert, wie Kreativität die digitale Innovation fördern kann. Es soll vermittelt werden, wie Unternehmensführer die Fähigkeit ihres Unternehmens steigern, um Kunden- und -Mitarbeitererfahrung zu verbessern und sich so von der Konkurrenz absetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie sie bessere Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Erfahrungen entwickeln können, haben Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit Peers zu vernetzen und exklusive 1:1-Sitzungen mit Forrester-Analysten zu buchen. Die Veranstaltung bietet obendrein den Executive Leadership Exchange, ein Programm für leitende Führungskräfte aus dem Technologiebereich, das ein tieferes Verständnis der vorgetragenen Forschungsergebnisse vermittelt. In einer speziellen Sitzung zum Thema Diversity & Inclusion werden Teilnehmer erfahren, wie Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration auf neue und spannende Weise zur Innovation beitragen können.

Zu den wichtigsten Vorträgen und Sitzungen gehören:

Making The Most Of The Intersection Between Creativity And Technology: A Practical Guide. Diese Keynote wird aufzeigen, wie Führungskräfte aus dem Technologiebereich den kreativen Funken bewahren und gleichzeitig die Unternehmenssysteme im Rahmen des Budgets verwalten können.

Diese Keynote wird aufzeigen, wie Führungskräfte aus dem Technologiebereich den kreativen Funken bewahren und gleichzeitig die Unternehmenssysteme im Rahmen des Budgets verwalten können. Unleash Enterprise Creativity With AI At Scale. In dieser Keynote werden die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen von Forrester vorgestellt, die zeigen, wie führende Unternehmen ihre Mitarbeiter, Teams, Organisationen und Geschäftsmodelle mit KI-gestützter Kreativität erweitern.

In dieser Keynote werden die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen von Forrester vorgestellt, die zeigen, wie führende Unternehmen ihre Mitarbeiter, Teams, Organisationen und Geschäftsmodelle mit KI-gestützter Kreativität erweitern. Make Your People Key To Creativity. In dieser Sitzung wird untersucht, wie Kreativität als Humankapital eine umfassende Überprüfung der Personalstrategien von Unternehmen erfordert, um Arbeitnehmer mit den richtigen Werkzeugen auszustatten, damit sie ihre gegenwärtigen Aufgaben bewältigen können. Hier wird Unternehmen geholfen, die Art von Arbeitsplätze zu kreieren, die in Zukunft erforderlich sind.

In dieser Sitzung wird untersucht, wie Kreativität als Humankapital eine umfassende Überprüfung der Personalstrategien von Unternehmen erfordert, um Arbeitnehmer mit den richtigen Werkzeugen auszustatten, damit sie ihre gegenwärtigen Aufgaben bewältigen können. Hier wird Unternehmen geholfen, die Art von Arbeitsplätze zu kreieren, die in Zukunft erforderlich sind. Driving Creativity Through Sustainable Innovation. Die Pandemie hat über Nacht Kreativität und Innovation stimuliert. In dieser Keynote erfahren Teilnehmer, was Innovationsführer in dieser Zeit der Ungewissheit anders gemacht haben und wie sie die Kreativität ihrer Mitarbeiter angeregt und gleichzeitig die Nähe zu ihren Kunden bewahrt haben.

„Die Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass wir viel kreativer sein können, als wir es je für möglich gehalten haben", sagt Pascal Matzke, Gastgeber der Veranstaltung und VP, Research Director bei Forrester. „Um das Wachstum in der Welt nach der Pandemie zu beschleunigen, müssen Unternehmen weiterhin innovativ und kreativ sein, damit sie sich von ihren Mitbewerbern unterscheiden können. Das Technology & Innovation EMEA von Forrester wird Führungskräften dabei helfen, Kreativität zu nutzen und zukunftsfähige Technologiestrategien voranzutreiben, die sowohl das Kunden- als auch das Mitarbeitererlebnis stärken und verbessern."

Auf der Veranstaltung wird außerdem die britische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Philanthropin Leona Lewis auftreten. Die „Bleeding Love"-Sängerin Lewis ist für ihre stimmliche Bandbreite und ihr großes Talent bekannt. Sie ist dreimal für den Grammy Award und siebenmal für den BRIT Award nominiert und bereits zweimal mit dem World Music Award ausgezeichnet worden.

Informationen zu Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften in den Bereichen Technologie, Marketing, Kundenerfahrung, Produkt- und Vertriebsfunktionen dabei, ihre Kunden in den Fokus zu rücken, um das Wachstum zu beschleunigen. Forresters proprietäre Forschung, Beratung und Veranstaltungen befähigen Führungskräfte aus der ganzen Welt, mutige Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen – um den Wandel kontrolliert zu steuern und ihre Kunden in den Mittelpunkt von Führung, Strategie und Geschäftstätigkeit zu stellen. Unsere einzigartigen Erkenntnisse basieren auf jährlichen Umfragen von mehr als 675.000 Verbrauchern, Unternehmensführern und Technologieführern weltweit. Rigorose und objektive Forschungsmethoden, einschließlich der Forrester Wave™-Bewertungen, über 52 Millionen Echtzeit-Feedback-Stimmen durch FeedbackNow – und die Weisheit und Erfahrungen unserer Kunden – machen Forrester zum erstklassigen Partner für Business Leader weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf forrester.com.

