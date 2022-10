Forrester eert winnaars van 2022 Europese Technologie Awards tijdens Technology & Innovation EMEA

LONDON, 20 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) duidde Enel , Michelin en Standard Bank aan als winnaars van de European Technology Awards . De prijzen werden uitgereikt tijdens het Forrester Technology & Innovation EMEA evenement. Ze lauweren Enel voor het uitvoeren van een ondernemingsbrede toekomstgerichte technologiestrategie en zowel Michelin als Standard Bank voor het uitvoeren van resultaatgerichte praktijken op het gebied van bedrijfsarchitectuur. Deze drie organisaties zijn onderscheiden omdat zij hun klanten centraal stellen in het bedrijfsmodel van hun organisatie.

Aanvullende informatie over de Forrester 2022 European Technology Award-winnaars:

Enel, een multinationaal energiebedrijf, krijgt dit jaar de Forrester Technology Strategy Impact-prijs. Enel wordt geprezen voor de ontwikkeling van een geïntegreerd digitaal platform dat de wereldwijde retailactiviteiten van het bedrijf ondersteunt. Door een technologiestrategie te implementeren die agile- en DevOps-praktijken omarmt, AI en automatisering integreert en zich richt op de ontwikkeling van digitale vaardigheden, maakt Enel gunstig gebruik van een op inzichten gebaseerde aanpak die de klantervaring verbetert. Het digitale platform van het bedrijf verbeterde al de Net Promoter Score van de klant en zal de activeringstijd van klanten in 2024 met 80% verminderen ten opzichte van 2021.





Michelin, een Frans bandenbedrijf, is dit jaar een van de winnaars van de Forrester Enterprise Architecture-prijs. Michelin wordt gelauwerd omdat het klantervaring centraal stelt in zijn ecosysteem door een datagestuurde aanpak te omarmen en datasilo's te doorbreken. Na de vaststelling dat een overdreven focus op de eindarchitectuur en op architecturale zuiverheid contraproductief was, nam het bedrijfsarchitectuurteam van Michelin het voortouw bij het implementeren en inzetten van een agile infrastructuur om de leveringsteams te begeleiden en de business te ondersteunen.

Standard Bank, een Zuid-Afrikaanse bank en financiële dienstengroep, is dit jaar een andere winnaar van de Forrester Enterprise Architecture-prijs. Standard Bank wordt geprezen voor het ontwikkelen van een model voor de evolutie van haar bedrijf naar een platform voor Afrika dat het hele bedrijf gebruikt om op één lijn te blijven bij de uitbouw van het minimaal leefbare product. Bovendien heeft het bedrijf een catalogus voor architecturale beslissingen opgesteld die architecten helpt om sneller en gemakkelijker ontwerpen te maken die in overeenstemming zijn met de technologiestrategie van het bedrijf. Daarnaast heeft het forums voor architectuurgemeenschappen opgericht met het oog op continue samenwerking.

"We zijn verheugd om de winnaars van de Forrester Technology Award te vieren. Ieder geven ze blijk van een sterke focus op klant- en bedrijfsresultaten", aldus Laura Koetzle, VP en group research director bij Forrester. "Door hun technologische strategieën en capaciteiten met succes te transformeren voor meer aanpassingsvermogen, creativiteit en veerkracht, zijn deze bedrijven in staat te reageren op een snel veranderend technologielandschap en groei te stimuleren."

De ontvangers van de Forrester APAC Technology Awards worden bekendgemaakt op Technology & Innovation APAC dat plaatsvindt op 15-16 november 2022.

