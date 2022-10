Forrester récompense les lauréats des European Technology Awards 2022 lors du salon Technology & Innovation EMEA

LONDRES, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) annonce qu'Enel, Michelin et Standard Bank sont les lauréats des European Technology Awards de cette année. Ces distinctions, remises lors de l'événement Technology & Innovation EMEA de Forrester, récompensent Enel pour la mise en œuvre d'une stratégie technologique adaptée à l'avenir à l'échelle de l'entreprise, ainsi que Michelin et Standard Bank pour la mise en œuvre de pratiques d'architecture d'entreprise axées sur les résultats. Ces trois sociétés ont été reconnues pour avoir placé leurs clients au centre de leur modèle opérationnel.

Informations complémentaires sur les lauréats des European Technology Awards 2022 de Forrester :

Enel , une multinationale de l'énergie, a remporté cette année le prix de l'impact de la stratégie technologique de Forrester. Enel est récompensée pour avoir mis au point une plateforme numérique intégrée qui sous-tend le secteur mondial de la vente au détail de l'entreprise. En instaurant une stratégie technologique qui adopte des pratiques agiles et DevOps, intègre l'IA et l'automatisation, et se concentre sur le développement des compétences numériques, Enel bénéficie d'une approche axée sur les connaissances qui améliore l'expérience client. La plateforme numérique de l'entreprise a déjà amélioré le Net Promoter Score des clients et devrait réduire le temps d'activation des clients de 80 % en 2024 par rapport à 2021.

Michelin , entreprise française de fabrication de pneumatiques, est l'un des lauréats du prix de l'architecture d'entreprise de Forrester cette année. Michelin est récompensée pour avoir placé l'expérience client au cœur de son écosystème en adoptant une approche axée sur les données et en éliminant les silos de données. Après avoir constaté qu'une focalisation excessive sur l'architecture finale et la pureté architecturale était contre-productive, l'équipe d'architecture d'entreprise de Michelin a pris l'initiative de mettre en œuvre et de déployer une infrastructure agile pour guider les équipes de livraison et soutenir l'entreprise.

Standard Bank , groupe bancaire et financier sud-africain, a également reçu cette année le prix de l'architecture d'entreprise de Forrester. Standard Bank est récompensé pour avoir élaboré un modèle d'évolution de son activité : une plateforme pour l'Afrique que l'ensemble de l'entreprise utilise pour rester alignée à mesure qu'elle met au point le produit minimum viable. La société a également créé un catalogue de décisions architecturales qui aide les architectes de solutions à produire des conceptions conformes à la stratégie technologique de l'entreprise plus facilement et plus rapidement, et a mis en place des forums communautaires d'architecture pour une collaboration continue.

« Nous sommes ravis de saluer les lauréats des Technology Awards de Forrester, qui font tous preuve d'une attention particulière aux résultats pour le client et l'entreprise, a déclaré Laura Koetzle, vice-présidente et directrice de recherche chez Forrester. En transformant avec succès leurs stratégies et capacités technologiques pour les rendre adaptatives, créatives et résilientes, ces entreprises sont en mesure de répondre à un paysage technologique en rapide évolution et de stimuler la croissance. »

Les lauréats des APAC Technology Awards de Forrester seront dévoilés lors du salon Technology & Innovation APAC, qui se tiendra les 15 et 16 novembre 2022.

Ressources :

À propos de Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) est l'un des cabinets de conseil et de recherche les plus influents au monde. Nous aidons les dirigeants des secteurs de la technologie, de l'expérience client, du numérique, du marketing, des ventes et des produits à utiliser l'obsession du client pour accélérer la croissance. Grâce aux recherches, aux conseils et aux événements exclusifs de Forrester, les dirigeants du monde entier sont en mesure de faire preuve d'audace au travail, de gérer le changement et de placer leurs clients au centre de leur leadership, de leur stratégie et de leurs opérations. Nos connaissances uniques sont fondées sur des enquêtes annuelles menées auprès de plus de 700 000 consommateurs, chefs d'entreprise et leaders technologiques dans le monde entier, sur des méthodologies de recherche rigoureuses et objectives, notamment les évaluations Forrester Wave™, sur 70 millions de votes en temps réel et sur la sagesse partagée de nos clients.

Contact : Michael Burner : [email protected]

SOURCE Forrester