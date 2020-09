Forrester gibt vollständiges Konferenzprogramm des Summit EMEA 2020 bekannt

Die virtuelle Veranstaltung bietet B2B-Führungskräften die neuesten Marktforschungsergebnisse zur Entwicklung einer stabilen Wachstumsstrategie für Unternehmen für das Jahr 2021 und danach

LONDON, 24. September 2020 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute die Agenda für den Summit EMEA 2020 bekannt gegeben. Die renommierte B2B-Veranstaltung des Unternehmens für Vertrieb, Marketing und Produktführer, findet von 5. bis 7. Oktober 2020 virtuell als Live-Event statt. Die Veranstaltung widmet sich spezifischen Herausforderungen, denen B2B-Führungskräfte in Europa gegenüberstehen. Ziel ist es, sie bei der Anpassung, Planung und Entwicklung neuer Strategien zu unterstützen, um in unsicheren Zeiten weiter erfolgreich zu sein.

Mit fünf Keynotes, mehr als 40 Sessions und sieben rollenbasierten Tracks bietet der Summit EMEA Einblicke in sich ändernde Käufererwartungen und stellt neue Markteinführungsmodelle vor, mit denen Vertriebsführungskräfte die Umsatzgenerierung beschleunigen können. Analysten präsentieren Strategien, mit denen sich Führungskräfte besser an Peers ausrichten können. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung ein Programm zur Führungskräfteentwicklung. In dessen Rahmen lernen die Teilnehmer erforderliche Fähigkeiten, um angesichts ständiger Veränderungen zu führen. Außerdem bietet der Summit EMEA exklusive Austauschmöglichkeiten für Executives per Einladung, sowie B2B-Zertifizierungssitzungen, in denen sich Teilnehmer mit bestimmten Themen genauer auseinandersetzen können. Die Teilnehmer haben außerdem Zugang zu tiefergehenden Austausch- und Networking-Möglichkeiten mit Branchenkollegen und Analysten.

„Bei all der Unsicherheit, die die Unternehmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise erlebt haben, ist es für B2B-Experten wichtiger denn je, neue Wege des Netzwerkens zu erschließen", erklärt Isabel Montesdeoca, Vice President und Group Director bei Forrester. „Um in diesem schnelllebigen Umfeld erfolgreich zu sein, müssen die Unternehmen verschiedene Ansätze ausprobieren. Diese Konferenz bietet Führungskräften praktisch umsetzbare Erkenntnisse, die ihnen helfen, auch 2021 und danach erfolgreich zu sein."

Forrester wird Sage mit der Return on Integration (ROI)-Ehrung auszeichnen. Malvern Panalytical, Eaton, Orange Business Services, Ricoh Europe, SAP Concur und SAS werden ihrerseits mit dem Programm des Jahres (POY)-Award ausgezeichnet. Die gewürdigten Unternehmen erzielten eine starke Vertriebs-, Marketing- und/oder Produktausrichtung, verbesserten die Unternehmensleistung und erzielten über ihre umsatzgenerierenden Funktionen starke Ergebnisse.

Keynotes und Special Sessions im Überblick:

Informationen zu Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir arbeiten mit Führungskräften im Bereich Unternehmen und Technologie zusammen, um kundenorientierte Visionen, Strategien und Aktivitäten zu entwickeln, die Wachstum fördern. Die Erkenntnisse von Forrester basieren auf jährlichen Umfragen bei mehr als 690.000 Verbrauchern und Führungskräften weltweit, strengen und objektiven Methoden und dem Know-how unserer innovativsten Kunden. Durch firmeneigene Forschung, Daten und Analysen, maßgeschneiderte Beratungsangebote, exklusive Peer-Groups, Zertifikate und Veranstaltungen revolutionieren wir das Wachstum von Unternehmen im Zeitalter der Kundenorientierung. Weitere Informationen finden Sie auf forrester.com.

