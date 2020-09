Forrester révèle le programme complet de son sommet EMEA 2020

Cette expérience virtuelle permettra aux leaders du B2B de bénéficier des toutes dernières informations pour mettre au point une stratégie de croissance résiliente en 2021 et au delà

LONDRES, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) a annoncé aujourd'hui le programme du sommet EMEA 2020, son événement phare destiné aux responsables des ventes, du marketing et des produits du secteur B2B, qui proposera une expérience virtuelle en direct, du 5 au 7 octobre 2020. L'événement mettra en lumière les défis spécifiques auxquels sont confrontés les dirigeants B2B en Europe afin de les aider à s'adapter, mais aussi à planifier et à concevoir de nouvelles stratégies pour réussir dans le contexte incertain actuel.

Avec 5 thèmes majeurs, plus de 40 ateliers répartis en 7 volets axés sur les métiers, le Sommet EMEA présentera l'évolution des attentes des acheteurs; dévoilera de nouveaux modèles de mise sur le marché (go-to-market) pour aider les responsables commerciaux à accélérer la génération de revenus; et présentera des stratégies visant à améliorer l'alignement des cadres sur leurs pairs. En outre, l'événement proposera un parcours de développement du leadership composé d'outils permettant aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour assumer une position de leader dans un monde changeant, mais aussi un échange entre dirigeants sur invitation seulement, et des séances de certification B2B pour aider les participants à perfectionner leurs compétences sur des sujets spécifiques. Ils auront également l'opportunité de participer à des expériences réseau avancées avec leurs pairs et les analystes.

« En raison des incertitudes auxquelles les entreprises sont confrontées du fait de la COVID-19, il n'a jamais été aussi crucial pour les professionnels BtoB de trouver de nouvelles façons de communiquer, a déclaré Isabel Montesdeoca, vice-présidente et directrice groupe chez Forrester. Pour réussir dans cet environnement en constante évolution, les entreprises doivent essayer différentes approches. Cette conférence fournira aux dirigeants des informations concrètes qui les aideront à réussir en 2021 et au-delà. »

Forrester remettra également à Sage la distinction Return on Integration (ROI) et reconnaîtra Malvern Panalytical, Eaton, Orange Business Services, Ricoh Europe, SAP Concur et SAS, comme lauréats du prix Programme of the Year (POY). Ces organisations ont réalisé des ventes importantes, de belles campagnes marketing, et/ou un excellent alignement de leurs produits. Elles ont également amélioré le rendement de l'entreprise et obtenu des résultats significatifs dans l'ensemble de leurs fonctions génératrices de revenus.

Aperçu des thèmes majeurs et des ateliers dédiés :

Communiquer efficacement avec les cadres supérieurs : Apprenez comment communiquer efficacement avec les cadres supérieurs pour obtenir des ressources en vue de favoriser le changement.

Apprenez comment communiquer efficacement avec les cadres supérieurs pour obtenir des ressources en vue de favoriser le changement. Perspectives d'avenir pour les achats B2B : Explorez les facteurs environnementaux qui influencent les changements d'achats B2B et découvrez comment optimiser la planification pour attirer les acheteurs.

Explorez les facteurs environnementaux qui influencent les changements d'achats B2B et découvrez comment optimiser la planification pour attirer les acheteurs. Établir des plans résilients dans l'ensemble du moteur de recettes (Revenue Engine) : Découvrez les caractéristiques des plans de revenus résilients pour favoriser l'alignement sur le moteur de recettes (Revenue Engine).

Découvrez les caractéristiques des plans de revenus résilients pour favoriser l'alignement sur le moteur de recettes (Revenue Engine). Générer des revenus plus efficaces dans un monde incertain : Comprenez comment transformer l'approche de mise sur le marché (go-to-market), ravir les acheteurs et accroître plus efficacement les revenus.

Comprenez comment transformer l'approche de mise sur le marché (go-to-market), ravir les acheteurs et accroître plus efficacement les revenus. À l'ère du client, pourquoi la mesure B2B nous concerne-t-elle ? Découvrez comment créer un guide simple pour transformer l'expérience d'achat en un avantage concurrentiel.

Découvrez comment créer un guide simple pour transformer l'expérience d'achat en un avantage concurrentiel. Quelques exemples de courage : Des leaders du secteur B2B discuteront des choix de carrière et des points d'inflexion qui ont mené à leur succès. Ils présenteront en outre les défis les plus durs qu'ils ont eu à relever et indiqueront comment ils y sont parvenus.

