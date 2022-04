Forrester introduceert Global Technology Strategy Impact en Enterprise Architecture Awards om organisaties te eren die zakelijke groei stimuleren door middel van klantobsessie

CAMBRIDGE, Massachusetts, 28 april 2022 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR) kondigt vandaag zijn wereldwijde technologieprijzen aan voor twee categorieën: Technology Strategy Impact en Enterprise Architecture. Deze onderscheidingen erkennen organisaties die technologische strategieën hebben die resultaatgericht zijn, de klant centraal stellen in het bedrijfsmodel van hun bedrijf en de bedrijfsgroei versnellen.

Nominaties voor beide awardcategorieën staan open voor organisaties met 1.000 of meer werknemers in andere sectoren dan software of professionele dienstverlening. Tech-leiders, waaronder chief information officers, chief technology officers, chief digital officers en enterprise architecten in Azië-Pacific, Europa en Noord-Amerika, worden uitgenodigd om te solliciteren.

De kwalificaties voor de twee onderscheidingen zijn als volgt:

Impact van de technologische strategie. Organisaties moeten een succesvolle toekomstbestendige technologiestrategie en een goed presterend IT-bedrijfsmodel uitvoeren. Ze moeten ook blijk geven van uitmuntendheid in het gebruik van technologieplatforms, adaptieve bedrijfs- en technologiepraktijken en co-innovatiepartners om de merkbelofte waar te maken. Forrester definieert een toekomstbestendige technologiestrategie als het vermogen van een organisatie om risico's voor te blijven, snel te reageren op veranderende behoeften van klanten en medewerkers, en vernieuwde bedrijfsmodellen, technologische ervaringen en geoptimaliseerde tech-stacks te gebruiken om de bedrijfsgroei te versnellen. Volgens Forrester groeien toekomstbestendige bedrijven 2,7 maal sneller dan hun collega-bedrijven.

Bedrijfsarchitectuur. Deze award erkent technologieorganisaties die uitblinken in resultaatgerichte enterprise-architectuur (EA)-praktijken. Om te winnen, moeten organisaties ook laten zien hoe hun EA-praktijken verandering, groei en differentiatie stimuleren door middel van tijdige maar strategische beslissingen.

Om de volledige nominatiecriteria van de award te bekijken en een inzending in te dienen, kunnen bedrijven in Noord-Amerika hier, EMEA-bedrijven hier en APAC-bedrijven hier kijken. Voor de drie regio's is de deadline om een nominatie in te dienen 3 juni 2022.

"Forrester's awards-programma is een kans voor technologiemanagers en leiders over de hele wereld om te laten zien hoe ze zich snel kunnen aanpassen aan veranderende zakelijke behoeften om concurrerend te blijven", aldus Sharyn Leaver, chief research officer bij Forrester. "Deze awards zullen ondernemingen beoordelen en belonen voor hun technologische capaciteiten en het vermogen om hun bedrijf in staat te stellen adaptiever, creatiever en veerkrachtiger te zijn met behulp van platforms, partnerschappen en praktijken die de groei versnellen."

Prijswinnaars worden bekendgemaakt op Technology & Innovation North America (29-30 september 2022), Technology & Innovation EMEA (13-14 oktober 2022) en Technology & Innovation APAC (15-16 november 2022).

