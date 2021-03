Forrester : Malgré le déploiement du vaccin COVID-19 en cours, les employeurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils prévoient la réouverture de bureaux physiques

Qu'il s'agisse des doutes sur l'efficacité des vaccins ou des variations importantes des priorités administratives d'un pays à l'autre, les employeurs doivent être prudents lorsqu'ils définissent leurs plans de gestion de la pandémie. Dans son nouveau rapport intitulé , « The Opportunity, The Unknowns, And The Risks Of Vaccine Passports In The Workplace , » Forrester identifie plusieurs risques que les employeurs doivent prendre en compte s'ils déploient des passeports de vaccination, un document numérique qui fournit la preuve du statut vaccinal d'un individu, pour informer leurs stratégies de retour au travail. L'exposition aux risques comprend la mauvaise gestion des données sensibles, la discrimination, la mobilisation des syndicats, la diminution de la cybersécurité et l'impact négatif sur l'expérience client.

Le graphique montrant les 15 risques est joint.

Les principaux enseignements des rapports sont les suivants :

Les vaccins ne sont pas une solution miracle. Des facteurs allant des stratégies mondiales de vaccination à la compréhension précoce du virus, de ses variants et de l'efficacité du vaccin signifient que les employeurs doivent prévoir de poursuivre des politiques de travail en tout lieu et des expériences hybrides afin de concilier commodité et bien-être.

Évitez les écueils en matière de confidentialité et d'éthique d'une politique du « pas de vaccin, pas de travail ». Quarante pour cent des employés européens et 30 % des employés américains sont prêts à retourner au bureau, mais le fait de demander aux employés de porter sur eux une preuve de vaccination pour entrer sur le lieu de travail présente des risques en matière de confidentialité et d'éthique.

Respecter les principes de proportionnalité, d'équité et de transparence. Les employeurs ne doivent collecter que le minimum de données nécessaires pour déclencher des politiques spécifiques. Ils doivent crypter les données médicales et appliquer des politiques strictes d'accès, de partage et de suppression pour garantir l'équité et la protection.

Les employeurs doivent gérer la conformité et les risques juridiques. Aux États-Unis, la Commission pour l'égalité des chances dans l'emploi (EEOC) a accepté que les employeurs puissent rendre le vaccin obligatoire pour leurs employés, mais plusieurs législatures d'État ont contesté la légalité d'une telle exigence. Dans l'UE et au Royaume-Uni, chaque pays a sa propre approche.

Être attentif à l'expérience et aux perceptions des clients. L'assouplissement des protocoles de distanciation, de désinfection et de port de masque dans les interactions avec les clients risque d'avoir un impact négatif sur la façon dont les clients perçoivent une marque et sur leur volonté de faire affaire avec l'organisation.

Enza Iannopollo, analyste principal chez Forrester déclare : « Les passeports vaccinaux n'offrent pas la solution miracle que beaucoup espèrent pour faciliter les protocoles et les restrictions en cas de pandémie, et les entreprises devraient planifier leur vie avec la COVID à moyen et long terme. Le message principal que nous adressons aux organisations du monde entier est un message de prudence. Avec une planification et une réflexion adéquates, le retour au travail sera plus facile et plus réussi pour toutes les personnes concernées. »

