Forrester: Trotz voranschreitender COVID-19-Impfungen müssen Unternehmen bei der Wiedereröffnung von Geschäftsräumen Vorsicht walten lassen

Angefangen bei Zweifeln an der Wirksamkeit von Impfstoffen bis hin zu erheblichen länderspezifischen Unterschieden bei den Verwaltungsprioritäten müssen Arbeitgeber bei der Festlegung ihrer Pandemiemanagementpläne vorsichtig sein. In dem neuen Marktreport „ The Opportunity, The Unknowns, And The Risks Of Vaccine Passports In The Workplace " identifiziert Forrester mehrere Risiken, mit denen sich Arbeitgeber auseinandersetzen müssen, wenn sie Impfpässe - ein digitales Dokument, das den Impfstatus einer Person nachweist - als Grundlage für ihre Return-to-Work-Strategie einsetzen. Zu den Risiken gehören der falsche Umgang mit sensiblen Daten, Diskriminierung, die Mobilisierung von Gewerkschaften, verminderte Cybersicherheit und negative Auswirkungen auf das Kundenerlebnis.