Forrester stellt Forrester Decisions vor: Ein neues Forschungsportfolio, das Unternehmen dabei hilft, Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen

Die Pandemie hat massive Veränderungen in den Verhaltensweisen, Erfahrungen, der Arbeit, der Technologie und der Widerstandsfähigkeit von Unternehmen hervorgerufen. Diese Veränderungen zwingen Unternehmen dazu, ihre Geschäftsstrategien anzupassen und die Notwendigkeit kundenorientierter Strategien zu beschleunigen. Laut Forrester wachsen Unternehmen, die „customer obsessed" sind – also diejenigen, die Führung, Strategie und Prozesse nach ihren Kunden ausrichten und dadurch Umsatz, Gewinn und Mitarbeiter-Engagement steigern und gleichzeitig Kunden halten – mehr als doppelt so schnell wie andere Unternehmen.