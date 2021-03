Forrester styrker sin tilstedeværelse i Norden for å hjelpe bedrifter med å øke sin vekst, åpner ny enhet i Stockholm

CAMBRIDGE, Mass. og STOCKHOLM, 24. mars 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR), en av de mest innflytelsesrike selskaper innen forskning og rådgivning i verden annonserte i dag åpningen av sin nordiske enhet i Stockholm, Sverige. Den nye tilstedeværelsen vil tjene som et knutepunkt for klienter av Forrester som befinner seg i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Utvidelsen lar Forrester bygge dypere forhold til teknologi og ledende forretninger i området og levere veiledning i øverste klasse som er aktuell lokalt for sine klienter. Gjennom enheten i Stockholm kommer Forrester til å støtte både eksisterende klienter i sektoren med høyteknologiske leverandører ved siden av å tilby tjenester til store selskaper på tvers av finansielle tjenester, industri, detaljhandel og offentlig sektor.

"Organisasjoner med base i Norden er kjent for å fremme innovasjon og er langt foran utviklingen når det gjelder bærekraft", sa Dane Anderson, senior visepresident for internasjonal forskning og produkter. "Begge disse temaer er nøkkelfokus-områder for Forresters forskning. Vi ser frem til å jobbe med ledende selskaper i Norden for å hjelpe dem lykkes og utvide deres globale fotavtrykk. Vi er også ivrige etter å jobbe nærmere med bedrifter som er i hjertet av skandinavisk digitale og innoverende økosystemer."

Med forskning, modeller, avgjørelses-verktøy, og kontorer og operasjoner i 41 byer i 27 land, tjener Forrester behovene til teknologi, kundeopplevelser, markedsføring, produkt og salgsledere over hele verden for å hjelpe dem til å bli mer kundefokusert for å øke vekst.

Forrester (Nasdaq: FORR) er en av de mest innflytelsesrike bedrifter innen forskning og rådgivning i verden. Vi hjelper ledere på tvers av teknologi, markedsføring, kundeopplevelser, produkt og salgsfunksjoner med å bruke kundefokus til å øke vekst. Gjennom Forresters proprietære forskning, konsultering og arrangement, blir ledere fra hele verden bemyndiget til å være modige i jobben — for å navigere endring og sette sine kunder i sentrum av sitt lederskap, sin strategi og sine operasjoner. Våre unike innsikter er grunnfestet i årlige undersøkelser med over 675 000 deltagende kunder, forretningsledere og teknologiledere over hele verden, strenge og objektive forskningsmetoder, blant annet Forrester Wave™ vurderinger, over 54 millioner tilbakemeldingsstemmer i sanntid, og våre klienters samlede visdom.For å finne ut mer, besøk Forrester.com.

