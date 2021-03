Forrester styrker sin tilstedeværelse i Norden for at hjælpe virksomheder med at få gang i væksten. Åbner ny enhed i Stockholm

CAMBRIDGE, Massachusetts og STOCKHOLM, 24. marts 2021 /PRNewswire/ -- Forrester (Nasdaq: FORR), en af verdens mest indflydelsesrige research- og rådgivningsvirksomheder, har i dag annonceret åbningen af sin nordiske enhed i Stockholm i Sverige. Den nye placering vil Forrester bruge som en hub for kunder i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Ekspansionen gør Forrester i stand til at bygge dybere relationer med førende virksomheder inden for teknologi og diverse sektorer i regionen og levere den bedste tilgængelige og lokalt relevante rådgivning til sine kunder. Via kontoret i Stockholm vil Forrester støtte både eksisterende kunder inden for salg af high tech-produkter samt tilbyde ydelser til større virksomheder inden for finansielle ydelser, produktion, detail og offentlig sektor.

"Organisationer med hovedsæde i Norden er kendt for at være førende inden for innovation og er langt fremme, når det kommer til bæredygtighed, " siger Dane Anderson, Senior VP, International Research and Product. "Begge disse emner er nøgleområder for Forresters research. Vi ser frem mod at arbejde sammen med førende virksomheder i Norden for at hjælpe dem med at opnå succes og udvide deres globale fodaftryk. Vi glæder os også meget til at arbejde tættere sammen med virksomheder i hjertet af det skandinaviske økosystem for digital udvikling og innovation."

Med research, modeller, beslutningsværktøjer og kontorer og aktiviteter i 41 byer i 27 lande opfylder Forrester behovene hos verdens førende virksomheder inden for teknologi, kundeoplevelser, marketing, produkter og salg for at hjælpe dem med at blive endnu mere besatte af deres kunder og for at sætte gang i deres vækst.

Ressourcer:

Om Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) er en af verdens mest indflydelsesrige research- og rådgivningsvirksomheder. Vi hjælper ledere inden for teknologi, marketing, kundeoplevelser, produkt- og salgsfunktioner med at bruge besathed af kunderne til at sætte gang i væksten. Forresters egen research, rådgivning og begivenheder gør ledere over hele verden i stand til at møde udfordringerne lige på — at navigere forandringer og sætte kunderne i centrum af deres lederskab, strategi og drift. Vores unikke indsigt baserer sig på årlige undersøgelser af flere end 675.000 forbrugere, og ledere inden for erhverv og teknologi over hele verden; strenge og objektive forskningsmetoder, herunder Forrester Wave™ evalueringer; over 54 millioner feedback-stemmer i realtid samt den visdom, som vores kunder deler med os. Besøg Forrester.com for at lære mere.

Michael Burner

+442073237608

[email protected]

Related Links

www.forrester.com



SOURCE Forrester