FORSMAN & BODENFORS DE STAGWELL (STGW) FICHA A ERIC ZUNCIC PARA SU EQUIPO DE LIDERAZGO GLOBAL

"Siempre he creído en la creatividad como respuesta; pero la pregunta es realmente "¿cómo se define el problema?", comentó Zuncic. "¿Dónde puede convertirse la creatividad en una ventaja competitiva? Puede ser un nuevo modelo de negocio o un método de distribución o llegar a nuevas audiencias, o puede ser una forma inolvidable de comunicar. Pero el objetivo es el mismo: pensar de forma creativa para cambiar la forma en que la gente experimenta la marca, el producto o la categoría. Eso es lo que siempre me ha dado envidia de F&B -su historial de aprovechamiento de la creatividad en el sentido más amplio posible para cambiar los negocios- y me entusiasma ayudar a llevar más de ese pensamiento a más partes del mundo."

Los antecedentes de Zuncic como antiguo cliente y su experiencia impulsando el cambio en todo el espectro del marketing en una variedad de agencias, hacen que sea adecuado para un cargo no tradicional en una agencia no tradicional. Ha trabajado en estrategia e identidad de marca, innovación, experiencia de marca, comunicaciones y transformación digital para marcas como Domino's, McDonald's, MolsonCoors, Infiniti, Pepsi, Method, Ben & Jerry's, NFL, Kraft, American Airlines, GSK y Pernod-Ricard.

Las largas relaciones de F&B con clientes como Volvo, Goldman Sachs y P&G se basan en la identificación de soluciones verdaderamente creativas para los retos empresariales, más allá de la publicidad. La experiencia única de Eric ayudará a fortalecer y profundizar esas relaciones, desbloqueando más oportunidades para Ideas que cambian las cosas.

"He trabajado con un pequeño puñado de personas que pueden cruzar sin problemas entre la creatividad y los negocios. Eric es uno de esos raros talentos. Llevo una década intentando volver a trabajar con él, y estoy encantado de que ayude a escribir el próximo capítulo de Forsman & Bodenfors", dijo Toby Southgate.

La carrera de Eric incluye un tiempo en el lado del cliente como comercializador en GEICO y Unilever, y un MBA de Harvard donde trabajó con los fundadores de Mekanism para construir la hoja de ruta de la empresa de producción a la agencia de servicio completo. Tras un periodo en Brand Union de WPP, se unió a los fundadores de Mekanism para ayudar a construir y hacer crecer ese modelo de agencia moderna. También fue director de estrategia en Crispin Porter + Bogusky, antes de unirse a DDB como director de estrategia en Norteamérica en 2017. A lo largo de su trayectoria, ha lanzado, ganado y liderado relaciones premiadas e impulsoras del negocio en docenas de categorías, así como múltiples lanzamientos y relaciones globales e integradas a nivel del grupo Omnicom y WPP.

"Este es un gran año para todos nosotros en F&B", dijo Anna Qvennerstedt, redactora y presidenta creativa global. "Estamos preparados para llevar nuestra historia de F&B al mundo de la manera correcta, El trabajo del equipo global es realmente de apoyo y espacio - ayudar a la gente a hacer el mejor trabajo de sus carreras. El papel de Eric ayudará a acelerar nuestro propio cambio y nos acercará más que nunca a nuestros clientes y sus marcas."

Forsman & Bodenfors es una agencia dentro de Stagwell, la red global de retos creada para transformar el marketing.

Acerca de Forsman & Bodenfors

Forsman & Bodenfors es un colectivo creativo global con 500 empleados en todo el mundo, en oficinas que abarcan Gotemburgo, Nueva York, Estocolmo, Toronto, Montreal y Shanghai. Otras marcas del grupo F&B son F&B Happy, una agencia de diseño y estrategia de marca de categoría mundial; F&B Inhouse, centrada en ecosistemas digitales personalizados; F&B Daily, su agencia digital, social y editorial; y F&B Studios, una capacidad de producción de servicio completo.

Acerca de Stagwell

Stagwell es la red de retos creada para transformar el marketing. Ofrecemos un rendimiento creativo a escala para las marcas más ambiciosas del mundo, conectando la creatividad que mueve la cultura con la tecnología de vanguardia para armonizar el arte y la ciencia del marketing. Dirigidos por emprendedores, nuestros más de 10.000 especialistas en más de 34 países están unidos bajo un único propósito: impulsar la eficacia y mejorar los resultados empresariales de sus clientes.

