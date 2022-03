Forstone choisit la plateforme Yardi Investment Accounting

Le cabinet d'expertise comptable et de conseil basé au Luxembourg va améliorer sa stratégie immobilière grâce à Yardi

LUXEMBOURG, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Forstone, un cabinet d'expertise comptable et de conseil, a choisi la technologie Yardi® pour améliorer ses opérations et étendre ses offres de services immobiliers à travers l'Europe.

La société a choisi Yardi® Investment Accounting , qui fait partie de Yardi® Investment Suite , pour numériser la comptabilité des investissements et rationaliser davantage les rapports pour les structures complexes d'investissement immobilier.

Forstone, an accounting and consulting firm, has selected Yardi® technology to enhance its real estate operations.

« Nous voulions une plateforme qui nous permette de travailler plus efficacement et de nous concentrer dès le départ sur le développement des affaires à mesure que nous faisons croître notre entreprise », a déclaré Arnaud Brive, partenaire de Forstone. « Nos clients utilisent déjà la plateforme Yardi, nous savions donc que c'était le meilleur choix pour nous permettre de gérer les complexités de la comptabilité des investissements transfrontaliers, des rapports et des exigences juridictionnelles locales alors que nous ouvrons notre nouveau bureau au Luxembourg. C'était aussi un choix naturel compte tenu des connaissances et de l'expérience approfondies de nos équipes sur la plateforme. »

« La suite d'investissement de Yardi appuiera les services de Forstone et permettra de poursuivre la croissance sur le marché de l'immobilier », a déclaré Neal Gemassmer, vice-président international de Yardi. « Nous avons hâte de travailler avec Forstone et de l'aider à offrir un service amélioré et plus efficace à ses clients. »

Découvrez comment Yardi Investment Suite peut vous aider à prendre des décisions commerciales mieux informées grâce à une comptabilité d'investissement, une mesure de la performance et des rapports financiers automatisés.

À propos de Forstone

Fondée à l'origine à Paris, Forstone se développe à l'échelle mondiale avec son bureau luxembourgeois. Depuis sa création en 2018, Forstone accompagne avec succès les plus grandes sociétés immobilières du monde à travers une large gamme de services financiers animés par une approche pratique unique alimentant des partenariats sur mesure et de confiance.

À propos de Yardi

Yardi® développe et prend en charge des logiciels de gestion d'investissement et des biens immobiliers à la pointe de l'industrie pour tous les types et toutes les tailles de sociétés immobilières. Fondée en 1984, Yardi est basée à Santa Barbara, en Californie, et sert une clientèle répartie dans le monde entier depuis ses bureaux situés en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, consultez le site Yardi.EU .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1757292/Forstone.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpg

SOURCE Yardi