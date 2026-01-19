Fort impact de Karsan au salon CES (Consumer Electronics Show) 2026 avec ses solutions autonomes éprouvées sur le terrain

ISTANBUL, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, la marque mondiale de mobilité axée sur la technologie dans les transports publics de nouvelle génération, s'est particulièrement distinguée au salon CES 2026, l'un des principaux salons professionnels du monde de la technologie. Présentant aux participants du salon CES ses modèles autonomes de nouvelle génération qui ont fait leurs preuves dans le monde réel, la marque y a lancé son concept d'intelligence autonome, Karsan AI. Okan Baş, directeur général de Karsan, qui définit Karsan AI comme l'intelligence autonome de Karsan, a déclaré : « Karsan AI se positionne comme une intelligence de la mobilité qui perçoit les décisions instantanées et apprend en permanence. L'avenir n'est pas seulement électrique, il est aussi intelligent. Cette approche révèle la vision de Karsan, qui ne se contente pas de produire des véhicules à zéro émission, mais conçoit également l'avenir des villes grâce à des solutions de transport autonomes et intelligentes. Le secret de la réussite du concept d'autonomie de Karsan réside dans des partenariats solides et une approche de solution de bout en bout. Au salon CES 2026, nous avons choisi de partager notre approche Karsan AI et notre vision, qui ouvrent une nouvelle ère de mobilité. Tout en expliquant le principe Karsan AI, nous nous sommes servis de notre présence au salon CES comme d'une vitrine symbolique du nouveau concept de mobilité adapté au profil des visiteurs du CES. »

Karsan Automotive at CES 2026

Karsan, qui joue un rôle pionnier dans la transformation des transports publics du monde entier, nourrit l'ambition d'être « à l'avant-garde de l'avenir de la mobilité », et continue de traquer au plus près les tendances de l'industrie et les besoins des consommateurs en exposant ses produits de nouvelle génération aux plus grands salons et événements commerciaux du monde entier. C'est dans ce contexte que Karsan a participé au Consumer Electronics Show (CES) 2026, l'un des plus grands salons professionnels du monde dans son domaine, pour y dévoiler au monde entier, lors de cette exposition qui offre une véritable plateforme de valorisation des dernières innovations et tendances dans le monde de la technologie, son concept d'intelligence autonome Karsan AI.

De la mobilité électrique à la mobilité intelligente !

Karsan a participé au salon CES 2026 en qualité de marque technologique façonnant l'avenir de la mobilité à l'échelle mondiale. L'exposition, qui sert de plateforme stratégique à Karsan pour présenter au monde sa vision de l'autonomie, ses capacités technologiques éprouvées sur le terrain et son approche mondiale de la mobilité, a aussi lancé mondialement le concept innovant d'intelligence autonome Karsan AI. Karsan AI représente une approche globale qui illustre l'ère de la mobilité intelligente et permet à Karsan de franchir une nouvelle étape dans son évolution vers l'électrique.

Les transports publics autonomes à l'ordre du jour !

Okan Baş, directeur général de Karsan, a expliqué cette évolution en ces termes : « La difficulté à trouver des conducteurs et l'augmentation des coûts opérationnels dans le monde entier incitent les villes à rechercher des solutions autonomes. Nous gérons cette transformation de manière sûre et durable, conformément à la réglementation. Parallèlement à l'élaboration de réglementations, notre objectif est de mettre en œuvre des systèmes de transport public véritablement sans conducteur, qui peuvent même complètement se passer du chauffeur de sécurité. Le concept Karsan AI représente pleinement cet avenir. Au salon CES 2026, Karsan a une fois de plus livré un message clair : la mobilité du futur ne sera pas seulement électrique ; elle sera aussi intelligente, autonome, et apportera une réelle valeur ajoutée à la vie humaine. C'est sur cet avenir que Karsan veut continuer d'avoir une longueur d'avance. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2857518/Karsan_Automotive_CES.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2853675/Karsan_Automotive_Logo.jpg

Contact :

Guliz Sengor

+905497493871