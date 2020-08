FORTUNE publie la liste annuelle FORTUNE Global 500

Le classement 2020 comprend 133 entreprises chinoises, 121 entreprises américaines et 53 entreprises japonaises

Walmart conserve sa première place ; 18 entreprises font leur entrée

NEW YORK, 27 août 2020 /PRNewswire/ -- Ce mois-ci, FORTUNE a annoncé le classement du FORTUNE Global 500 pour l'exercice fiscal 2019, qui classe les plus grandes sociétés du monde en fonction de leur chiffre d'affaires. Walmart s'est adjugé la première place pour la septième année consécutive, et pour la quinzième fois depuis 1995. Pour la toute première fois, la Chine continentale (y compris Hong Kong) compte le plus grand nombre d'entreprises sur la liste, soit cinq de plus que l'année dernière, avec 124 sociétés. Si l'on ajoute Taïwan, le total pour la Grande Chine est de 133 entreprises. Les États-Unis sont restés stables avec 121 sociétés, et le Japon en a gagné une, pour un total de 53 entreprises. Les entreprises figurant sur la liste 2020 sont situées dans 225 villes et 32 pays à travers le monde. Cette année, 14 femmes sont PDG d'entreprises du FORTUNE Global 500.

FORTUNE_Media_Global_500

Les entreprises du FORTUNE Global 500 ont généré un chiffre d'affaires totalisant plus d'un tiers du PIB mondial. Elles ont généré 33 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires (en hausse de 2 %), 2060 milliards de dollars de bénéfices (en baisse de 4 %) et emploient 69,9 millions de personnes dans le monde. Saudi Aramco (n° 6) a réalisé 88 milliards de dollars de bénéfices nets et est la société la plus rentable du FORTUNE Global 500 pour la deuxième année consécutive.

LA LISTE DES 10 PREMIÈRES ENTREPRISES DU FORTUNE GLOBAL 500 :

1. Wal-Mart Stores (États-Unis)

2. Sinopec (Chine)

3. State Grid (Chine)

4. China National Petroleum (Chine)

5. Royal Dutch Shell (Pays-Bas)

6. Saudi Aramco (Arabie saoudite)

7. Volkswagen (Allemagne)

8. BP (Grande-Bretagne)

9. Amazon.com (États-Unis)

10. Toyota Motor (Japon)

Consultez le classement complet ici.

Explorez une visualisation des données sur l'histoire du Global 500.

Dans son avant-propos au numéro d'août/septembre 2020 de FORTUNE, le rédacteur en chef Clifton Leaf écrit : « Il n'y avait précisément aucune entreprise classée au Global 500 située en Chine continentale en 1990 lorsque nous avons commencé notre enquête. Aujourd'hui, il y a plus d'entreprises géantes à but lucratif que partout ailleurs sur la planète. [...] Il devrait aller de soi (mais malheureusement, cela reste trop souvent non dit) que le commerce transfrontalier est précisément ce qui a fait de l'Amérique la première superpuissance économique, bien avant qu'il ne fasse de la Chine une superpuissance. Les entreprises américaines ont exporté pour 2500 milliards de dollars de biens et services en 2019, contre 487 milliards de dollars trois décennies plus tôt, soit plus de cinq fois la valeur en dollars non indexés. Même en tenant compte de l'inflation, le taux de croissance est de 152 %. (Pour ceux qui pensent que les importations ont augmenté à un rythme nettement plus rapide au cours des trois dernières décennies, préparez-vous à être stupéfaits : rajustées selon l'inflation, les importations ont augmenté de 160 %, à peine plus que les exportations.) »

Sur la rivalité économique entre les États-Unis et la Chine, Geoff Colvin écrit « Le changement au sein du Global 500 est significatif, car cette rivalité est fondée sur la puissance économique. Les analystes peuvent ergoter sur la question de savoir quel est le pays dont l'économie est la plus importante. Les États-Unis restent bien en avance lorsque la comparaison se fonde sur les taux de change des devises, avec un PIB de 21 400 milliards de dollars pour les États-Unis en 2019 contre 14 300 millions de dollars pour la Chine. Mais sur la base de la parité de pouvoir d'achat, une mesure qui s'ajuste aux différents niveaux de prix des pays, la Chine est légèrement en avance sur les États-Unis, 21 400 milliards de dollars contre 20 500 milliards de dollars en 2018, l'année la plus récente pour laquelle la Banque mondiale dispose de données. Le fossé est probablement plus large aujourd'hui et continue de se creuser. »

Consultez le classement complet ici.

Les entreprises sont classées en fonction de leur chiffre d'affaires total pour leurs exercices fiscaux respectifs se terminant au plus tard le 31 mars 2020. Toutes les entreprises figurant sur la liste doivent publier des données financières et communiquer tout ou partie de leurs chiffres à une agence gouvernementale. Les chiffres sont tels qu'ils ont été communiqués et les comparaisons sont faites avec les chiffres de l'exercice précédent tels qu'ils ont été communiqués à l'origine pour cet exercice.

Contact presse : Alison Klooster

+1-646-437-6613

[email protected]

Fortune.com | twitter.com/FortuneMagazine | facebook.com/FortuneMagazine | instagram.com/fortunemag

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1244317/FORTUNE_Media_Global_500.jpg

Related Links

http://fortune.com



SOURCE FORTUNE Media