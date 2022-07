Fórum da GBA sobre inovação e cooperação científica e tecnológica realizado em Qianhai, Shenzhen

SHENZHEN, China, 4 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Guangdong, Hong Kong e Macau estão entrando em uma nova era de rápido crescimento em inovação e cooperação científica e tecnológica Em 30 de junho, realizou-se o Fórum de Cooperação em Inovação Científica e Tecnológica Guangdong-Hong Kong-Macau em Qianhai, Shenzhen. O fórum teve como objetivo promover a reforma dos mecanismos para o desenvolvimento científico-tecnológico, conectar melhor as cadeias de inovação entre a China Continental e as duas RAEs, além de impulsionar a cooperação tripartida em inovação científico-tecnológica. Representantes de universidades, instituições de pesquisa e associações empresariais participaram do fórum on-line e presencial, de acordo com a Autoridade da Zona Moderna de Cooperação do Setor de Serviços de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

Em seu discurso, Alfred Sit Wing-hang, Secretário de Inovação e Tecnologia do HKSAR, disse que Hong Kong entrou em uma era de ouro de inovação científica e tecnológica, e a área da Grande Baía é definitivamente a melhor parceira para HK nesse aspecto.

A autoridade de Qianhai e a Universidade de Hong Kong (HKU) assinaram, no fórum, um acordo de cooperação estratégica para apoiar conjuntamente o desenvolvimento da academia de empreendedorismo, institutos de pesquisa de tecnologia financeira, estudos jurídicos avançados e o parque industrial de fronteira científica e tecnológica, bem como a construção de uma zona piloto de demonstração neutra em carbono em Qianhai. Tudo isso dará à cidade uma vantagem na cooperação e competição internacionais, acelerando a reforma e atualização do mecanismo de inovação científica e tecnológica e melhorando a abertura do setor financeiro e dos assuntos jurídicos.

As pessoas de Hong Kong que estão otimistas com a perspectiva de Qianhai em termos de inovação científica e tecnológica há muito tempo praticam a inovação colaborativa de Guangdong, Hong Kong e Macau. Eles são os chamados "formadores de marés" da nova era.

Patrick Chiang, um veterano de Hong Kong no setor elétrico, conheceu o ambiente de negócios de Qianhai no ano passado e ficou extremamente impressionado. Três dias depois, ele decidiu estabelecer aqui a sede de sua empresa. "Estou entusiasmado com a inovação tecnológica e o ambiente empreendedor de Qianhai", disse Patrick Chiang em uma entrevista. "Com tantos talentos tecnológicos reunidos lá, os projetos podem prosseguir sem problemas. É mais fácil encontrar os fabricantes de suporte certos. Além disso, várias políticas ajudam a reduzir os custos para a empresa."

No ano passado, foi desenvolvido o Centro Internacional de Talentos de Qianhai. Cada vez mais jovens em Hong Kong tem sido atraídos para iniciar um negócio em Qianhai. Por exemplo, LEE Jee Bong, um membro da geração mais jovem de Hong Kong, está perseguindo seu sonho de inovação científica e tecnológica aqui. "Em Qianhai, minha empresa poderá se desenvolver mais rápido. Agora, o número de funcionários cresceu consideravelmente. Recebemos talentos de Shenzhen, e inclusive de todas as partes do país. No ano passado, recebemos a certificação nacional de alta tecnologia. Além disso, nossos produtos têm sido utilizados por muitas empresas nacionais da Fortune 500."

Anteriormente, Qianhai lançou a "Ação Anual de Recrutamento de Talentos 2022", por meio da qual se estabelece um mecanismo para colaborar com o setor de empregos de Hong Kong, facilitando o emprego de jovens de Hong Kong em Shenzhen com incentivos, moradia para talentos e outros políticas de apoio. Tudo isso abriu caminho para os jovens de Hong Kong se destacarem em Qianhai.

"Qianhai nos ajuda a minimizar os encargos da vida, para que possamos nos sentir à vontade para iniciar um negócio e nos concentrar em fazer melhores produtos e melhores negócios", disse Lee. Para ele, não há dúvida de que Qianhai se tornou o destino preferido, ou até mesmo a primeira escolha para as pessoas de Hong Kong realizarem seus sonhos na China Continental.

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

SOURCE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone