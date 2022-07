Le forum GBA sur l'innovation et la coopération scientifique et technologique se tient à Qianhai, Shenzhen

SHENZHEN, Chine, 2 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Guangdong, Hong Kong et Macao entrent dans une nouvelle ère de croissance rapide en matière d'innovation et de coopération scientifiques et technologiques. Le 30 juin, le forum de coopération scientifique et technologique entre Guangdong, Hong Kong et Macao s'est tenu à Qianhai, à Shenzhen. Le forum visait à promouvoir la réforme des mécanismes de développement des sciences et des technologies, à mieux connecter les chaînes d'innovation entre la Chine continentale et les deux RAS, et à stimuler la coopération tripartite en matière d'innovation scientifique et technologique. Des représentants d'universités, d'instituts de recherche et d'associations professionnelles ont participé au forum en ligne et hors ligne, selon les autorités de la zone de coopération des industries de services modernes de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

M. Alfred Sit Wing-hang, secrétaire à l'innovation et à la technologie de la RAS de Hong Kong, a déclaré dans son discours que Hong Kong était entré dans un âge d'or de l'innovation scientifique et technologique et que la région de la Grande Baie était certainement le meilleur partenaire pour Hong Kong à cet égard.

Les autorités de Qianhai et l'université de Hong Kong (HKU) ont signé, lors du forum, un accord de coopération stratégique visant à soutenir conjointement le développement de l'académie de l'esprit d'entreprise, des instituts de recherche sur la technologie financière, des études juridiques avancées et du parc industriel scientifique et technologique frontalier, ainsi que la construction d'une zone pilote de démonstration neutre en carbone à Qianhai. Tous ces éléments donneront à la ville un avantage dans la coopération et la concurrence internationales en accélérant la réforme et la mise à jour du mécanisme d'innovation scientifique et technologique et en renforçant l'ouverture de l'industrie financière et des affaires juridiques.

Les habitants de Hong Kong qui sont optimistes quant aux perspectives de Qianhai en matière d'innovation scientifique et technologique sont depuis longtemps des praticiens de l'innovation collaborative entre Guangdong, Hong Kong et Macao. Ils sont les « faiseurs de marée » de la nouvelle ère.

Patrick Chiang, un vétéran de l'industrie électrique à Hong Kong, a découvert l'an dernier l'environnement commercial de Qianhai et a été profondément impressionné. Trois jours plus tard, il a décidé d'y installer le siège de son entreprise. « Je suis enthousiasmé par l'innovation technologique et l'environnement entrepreneurial de Qianhai », a déclaré M. Chiang dans une interview. « Avec les nombreux talents technologiques qui s'y rassemblent, les projets peuvent se dérouler en douceur. Il est plus facile de trouver les bons fabricants de soutien. En outre, diverses politiques permettent de réduire les coûts pour l'entreprise »

L'année dernière, le Qianhai International Talent Hub a été développé. De plus en plus de jeunes de Hong Kong ont été attirés par la création d'une entreprise à Qianhai. Par exemple, LEE Jee Bong, un membre de la jeune génération de Hong Kong, poursuit ici son rêve d'innovation scientifique et technologique. « À Qianhai, mon entreprise se développe plus rapidement. Aujourd'hui, le nombre d'employés s'est multiplié. Nous avons accueilli des talents de Shenzhen, et même de tout le pays. L'année dernière, nous avons obtenu la certification nationale de haute technologie. Et nos produits ont été utilisés par un grand nombre d'entreprises nationales Fortune 500. »

Auparavant, Qianhai a lancé « l'Action annuelle de recrutement de talents 2022 », par laquelle un mécanisme est établi pour collaborer avec le secteur de l'emploi de Hong Kong, afin de faciliter l'emploi des jeunes de Hong Kong à Shenzhen grâce à des incitations, des logements pour les talents et d'autres politiques de soutien. Tous ces éléments ont ouvert la voie à l'excellence des jeunes de Hong Kong à Qianhai.

« Qianhai nous aide à réduire le fardeau de la vie, de sorte que nous pouvons nous sentir à l'aise pour lancer une entreprise et nous concentrer sur la fabrication de meilleurs produits et de meilleures affaires », a déclaré M. Lee. Il ne fait aucun doute pour lui que Qianhai est devenu la destination préférée, voire le premier choix des Hongkongais pour réaliser leur rêve sur le continent.

