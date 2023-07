Fórum de Energia Digital "Criando um Futuro Verde com Energia Digital" realizado em Shenzhen, China

SHENZHEN, China, 3 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Em 29 de junho de 2023, a International Digital Energy Expo foi inaugurada em Shenzhen, China. Na manhã desse dia, o principal Fórum de Energia Digital "Criando um Futuro Verde com Energia Digital" foi realizado. Especialistas em energia nacionais e estrangeiros, empresas de energia e representantes de empresas da Internet trocaram informações sobre o crescimento de novos sistemas de energia, novas energias, a indústria de armazenamento de energia etc.

“Criando um Futuro Verde com Energia Digital” Digital Energy Forum realizado em Shenzhen, China. (PRNewsfoto/China Southern Power Grid (CSG))

O fórum apresentou o lançamento de conquistas de digitalização, como a Rede de Carga, Armazenamento e Descarga de Energia (1.0), da Plataforma de Gerenciamento de Usina Virtual de Shenzhen (2.0) e do White Paper de Energia Digital de Shenzhen de 2023.

"Com a integração em grande escala de novas fontes de energia às redes, os sistemas de energia exigem um equilíbrio entre as demandas de carga em mudança constante e as fontes de energia, resultando em mudanças fundamentais em suas formas estruturais, modos de controle operacional, planejamento, construção e gerenciamento", disse Liu Jizhen, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia e chefe do Laboratório Estatal Chave do Sistema de Energia Elétrica Alternativa com Fontes de Energia Renováveis.

De acordo com He Xiaobai, vice-presidente da CSG, a empresa irá desempenhar um papel central como empresa de rede na transformação verde e de baixo carbono do desenvolvimento econômico e social. Ela irá colaborar com outras empresas de energia para facilitar o desenvolvimento de alta qualidade do setor e criar um ecossistema com a indústria energética.

He Long, vice-presidente da BYD, apresentou o histórico de cooperação da empresa com redes. Em 2011, BYD e CSG construíram a CSG Energy Storage Shenzhen Baoqing Battery Energy Storage Power Station, que é a maior usina de armazenamento de energia de transferência de picos de calor do mundo. A usina elétrica já opera há mais de 10 anos. Daqui em diante, a BYD seguirá aderindo à abordagem de "estação de energia", aumentando a capacidade das células, utilizando o modelo cascata de alta tensão, e implementando o armazenamento de energia pela tecnologia de armazenamento bombeado.

Segundo o dr.Mario Haim, vice-presidente global da Schneider Electric, a energia elétrica é a forma de energia mais eficiente e o transporte ideal para a descarbonização. A digitalização permite a identificação de perdas de energia anteriormente invisíveis, reduzindo o desperdício de energia e aumentando a eficiência de utilização de energia. Integrar eletrificação e digitalização é a chave para alcançar um futuro mais flexível e sustentável.

Sun Yao, diretor de marketing da CGN New Energy Holdings Co., Ltd., e Marcio Szechtman, diretor de transmissão da EBR, enfatizaram o significado da tecnologia digital e da tecnologia da informação para empresas relacionadas. Sun Yao citou o exemplo da previsão de preços de eletricidade. "A digitalização é uma ferramenta altamente eficaz para a gestão precisa." De acordo com ele, cada grupo de geração de energia no mercado internacional de eletricidade madura tem seu próprio sistema de negociação de energia e controle de riscos. Marcio Szechtman destacou o significado das tecnologias da informação no estabelecimento de sistemas estáveis de transmissão de energia.

Como uma das primeiras cidades da China a desenvolver o novo setor de energia, Shenzhen atualmente tem mais de sete mil empresas de armazenamento de energia envolvidas em serviços relacionados. Nos últimos anos, a cidade apresentou diversas conquistas inovadoras e significativas, posicionando-se como pioneira global em tecnologia no setor. Durante o fórum, os participantes se envolveram em discussões sobre o mercado de armazenamento de energia, tecnologias emergentes e outros tópicos relacionados. O objetivo é gerar ideias para o crescimento empresarial, promover um ecossistema favorável para o novo setor de armazenamento de energia e facilitar o desenvolvimento de alta qualidade do setor de armazenamento de energia.

FONTE China Southern Power Grid (CSG)

