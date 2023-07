Forum sur l'énergie numérique « Créer un avenir vert avec l'énergie numérique » à Shenzhen en Chine

SHENZHEN, Chine, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le 29 juin 2023, le Salon international de l'énergie numérique a ouvert ses portes à Shenzhen, en Chine. Le matin de ce jour-là, le Forum de l'énergie numérique « Créer un avenir vert avec l'énergie numérique », son forum principal, s'est tenu. Des experts nationaux et étrangers de l'énergie, des entreprises énergétiques et des représentants d'entreprises Internet ont échangé sur la croissance des nouveaux systèmes électriques, les nouvelles énergies, l'industrie du stockage de l'énergie, etc.

"Creating a Green Future with Digital Energy" Digital Energy Forum held in Shenzhen, China.

Des réalisations de numérisation telles que le réseau de charge, de stockage et de décharge d'énergie (1.0), la plateforme de gestion de la centrale électrique virtuelle de Shenzhen (2.0) et le livre blanc sur l'énergie numérique de Shenzhen 2023 ont été publiés lors du forum.

« Avec l'intégration à grande échelle de nouvelles énergies dans les réseaux, les systèmes électriques nécessitent un équilibre entre les demandes de charge et les sources d'énergie en constante évolution, ce qui entraîne des changements fondamentaux dans leurs formes structurelles, leurs modes de contrôle opérationnel, leur planification, leur construction et leur gestion », a déclaré Liu Jizhen, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et chef du laboratoire clé d'État du système d'alimentation électrique alternatif avec des sources d'énergie renouvelables.

Selon He Xiaobai, vice-président du CSG, le CSG jouera un rôle central en tant qu'entreprises du réseau dans la transformation verte et à faible émission de carbone du développement économique et social. Ils coopéreront avec d'autres entreprises liées à l'énergie pour faciliter le développement de haute qualité du secteur de l'énergie et créer un écosystème avec l'industrie de l'énergie.

He Long, vice-président de BYD, a présenté l'historique de coopération de son entreprise avec les réseaux. En 2011, BYD et CSG ont construit la centrale électrique de stockage d'énergie à batterie CSG de Shenzhen Baoqing, qui est la plus grande centrale électrique de stockage d'énergie à transfert de charge de pointe au monde. La centrale est opérationnelle depuis plus de 10 ans. À l'avenir, BYD continuera d'adhérer à l'approche de « réflexion sur les centrales électriques », d'augmenter les capacités des cellules, d'utiliser la technologie de cascade à haute tension et de mettre en œuvre le stockage d'énergie grâce à la technologie de stockage par pompage.

Selon le Dr Mario Haim, vice-président mondial de Schneider Electric, l'énergie électrique est la forme d'énergie la plus efficace et le vecteur optimal de décarbonation. La numérisation permet d'identifier des pertes d'énergie auparavant invisibles, ce qui réduit le gaspillage d'énergie et améliore l'efficacité de l'utilisation de l'énergie. L'intégration de l'électrification et de la numérisation est la clé pour parvenir à un avenir plus flexible et durable.

Sun Yao, directeur marketing de CGN New Energy Holdings Co., Ltd., et Marcio Szechtman, directeur de la transmission d'EBR, ont souligné l'importance de la technologie numérique et des technologies de l'information pour les entreprises connexes. Sun Yao a cité l'exemple de la prévision des prix de l'électricité. « La numérisation est un outil très efficace pour une gestion précise ». Selon lui, chaque groupe de production d'électricité sur le marché international mature de l'électricité dispose de son propre système de négoce d'énergie et de contrôle des risques. Marcio Szechtman a souligné l'importance des technologies de l'information dans l'établissement de systèmes de transmission d'énergie stables.

Étant l'une des premières villes de Chine à développer la nouvelle industrie de l'énergie, Shenzhen compte actuellement plus de 7 000 entreprises de stockage d'énergie engagées dans des services liés au stockage d'énergie. Au cours des dernières années, la ville a présenté de nombreuses réalisations innovantes importantes, se positionnant comme un chef de file technologique mondial dans l'industrie. Au cours du forum, les participants ont engagé des discussions sur le marché du stockage de l'énergie, les technologies émergentes de stockage de l'énergie et d'autres sujets connexes. Ils visent à générer des idées pour la croissance des entreprises, à favoriser un écosystème favorable pour la nouvelle industrie du stockage de l'énergie et à faciliter le développement de haute qualité de l'industrie du stockage de l'énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2145486/Creating_a_Green_Future_Digital_Energy_Digital_Energy_Forum_held.jpg

SOURCE China Southern Power Grid (CSG)