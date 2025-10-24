MILAN, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Milan devient la capitale européenne de la culture du travail : l'événement Forum HR - People & Culture 2025 s'ouvre à la participation internationale.

Forum HR - People & Culture 2025, le principal événement italien sur l'avenir du travail et la transformation organisationnelle, aura lieu du 18 au 20 novembre 2025 à l'université IULM de Milan.

Le Forum, qui en est à sa 19e édition, passe d'un événement national à une plateforme européenne sur la nouvelle culture du travail, reliant les personnes, les entreprises et l'innovation.

Intelligence collective : la nouvelle culture du travail

Le thème 2025 - "Co-Intelligence" (Intelligence collective) - représente le point de rencontre entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, entre l'efficacité technologique et la valeur humaine.

Il s'agit d'un changement de paradigme : de la gestion des ressources à l'émancipation des individus, de la performance individuelle à l'intelligence collective.

Le Forum réunira plus de 3 000 participants et plus de 350 intervenants - dont des directeurs des ressources humaines, des PDG, des universitaires et des leaders de l'innovation - au travers de talk-shows, de discours, d'ateliers et de tables rondes avec des cadres explorant la manière dont la technologie, la culture et la durabilité remodèlent le travail en Europe.

Expansion internationale et i nscription gratuite

Pour la première fois, le Forum comprendra un International HUB avec des sessions en anglais dirigées par des responsables RH de niveau exécutif de toute l'Europe, retransmises en direct sur www.comunicazioneitaliana.tv.

Cette initiative vise à promouvoir un dialogue transfrontalier sur l'innovation, le leadership et une culture du travail durable.

« En ouvrant le Forum à la communauté internationale des RH, Milan s'affirme comme la capitale européenne du dialogue sur les personnes et la culture », a déclaré Fabrizio Cataldi, fondateur de Comunicazione Italiana. « Notre mission est de relier l'intelligence humaine, la technologie et des valeurs pour concevoir l'avenir du travail. »

À propos de Comunicazione Italiana

Comunicazione Italiana est le principal écosystème italien de cadres et de décideurs de haut niveau, qui se consacre à la mise en réseau des connaissances pour les entreprises et la défense des intérêts.

Il met en relation plus de 240 000 professionnels par le biais d'événements et de projets favorisant l'innovation, la durabilité et un leadership centré sur l'humain.

