Fórum Internacional de Finanças 2022: China e Ásia Central impulsionam cooperação em finanças verdes e conectividade regional

PEQUIM, 9 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Em 28 de abril, como parte dos encontros da Primavera, o Fórum Internacional de Finanças (IFF) uniu-se ao Instituto de Cooperação Econômica Regional da Ásia Central (Instituto CAREC) para sediar um evento em comemoração ao 30º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos entre a China e cinco países da Ásia Central.

Com o tema "Novo Cenário Global: Cooperação Rota da Seda Ecológica na Ásia Central", especialistas e líderes das regiões tiveram uma discussão construtiva sobre mudanças climáticas, transição energética e como os países podem trabalhar juntos para acelerar os esforços em inovação ecológica.

"Este ano marca o 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e o Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Turcomenistão", disse Yu Hongjun, ex-embaixador extraordinário e plenipotenciário da RPC na República do Uzbequistão, em um discurso de abertura.

Yu acrescentou que a China espera uma perspectiva de crescimento ainda mais promissora no que diz respeito ao desenvolvimento de iniciativas multinacionais na região.

Também presente no evento, Syed Shakeel Shah, diretor do Instituto CAREC, disse que a China e as cinco nações da Ásia Central estabeleceram uma base sólida para a futura cooperação bilateral e que o Instituto CAREC está fazendo esforços para impulsionar o desenvolvimento e a interconectividade na região.

Especificamente, Syed Shakeel Shah destacou que a região da Ásia Central está enfrentando sérios desafios trazidos pelas mudanças climáticas e os países precisam de maior suporte financeiro por meio do desenvolvimento de finanças verdes. "Para construir um futuro com crescimento inclusivo, governos e corporações devem trabalhar juntos", complementou Syed.

Enquanto isso, Hu Xinglan, principal especialista em cooperação regional do Departamento da Ásia Central e Ocidental do Banco Asiático de Desenvolvimento, compartilhou a estratégia "CAREC 2030", uma missão para criar uma plataforma de cooperação regional aberta e inclusiva. A CAREC 2030 prioriza cinco clusters operacionais, desde a estabilidade econômica e financeira até o desenvolvimento humano, abrangendo áreas tradicionais e novas de cooperação na região.

Sobre o Instituto de Cooperação Econômica Regional da Ásia Central

Formado em conjunto pela China e nações da Ásia Central, o Instituto CAREC é uma organização intergovernamental dedicada a promover a cooperação econômica na Ásia Central e ao longo da Rota da Seda por meio da geração e compartilhamento de conhecimento. Atualmente, a organização conta com 11 países membros, com o objetivo de acelerar a capacidade de gestão econômica dos países e promover a conectividade regional.

Sobre o Fórum Internacional de Finanças

O IFF é uma organização não governamental internacional independente, sem fins lucrativos fundada em Pequim em 2003. Criado por líderes financeiros de mais de 20 países, regiões e organizações internacionais, incluindo a China, os EUA, a UE e a ONU, o fórum é uma plataforma de longo prazo e de alto nível para o diálogo e a comunicação. Para mais informações, acesse: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=477

FONTE International Finance Forum (IFF)

SOURCE International Finance Forum (IFF)