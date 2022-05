International Finance Forum 2022: China en Centraal-Azië gaan de samenwerking op het gebied van groene financiën en regionale connectiviteit stimuleren

BEIJING, 9 mei 2022 /PRNewswire/ -- Op 28 april heeft het International Finance Forum (IFF) in het kader van de voorjaarsbijeenkomsten samen met het regionale instituut voor economische samenwerking in Centraal-Azië (CAREC Institute) een evenement georganiseerd om te vieren dat het 30 jaar geleden was dat China en vijf Centraal-Aziatische landen diplomatieke banden aangingen.

Met het thema 'Nieuw mondiaal landschap: samenwerking op groene zijderoute in Centraal-Azië' voerden experts en leiders uit de regio's een constructieve discussie over klimaatverandering, energietransitie en hoe landen verder kunnen samenwerken om de inspanningen op het gebied van groene innovatie te versnellen.

"Dit jaar is het 30 jaar geleden dat er diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan tussen China en Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Oezbekistan en Turkmenistan", aldus Yu Hongjun, voormalig buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de VRC in de Republiek Oezbekistan, in een keynote speech.

Yu voegde eraan toe dat China nog betere groeivooruitzichten verwacht als het gaat om de ontwikkeling van multinationale initiatieven in de regio.

Tijdens het evenement zei Syed Shakeel Shah, directeur van het CAREC-instituut, dat China en de vijf Centraal-Aziatische landen een stevige basis hebben gelegd voor toekomstige bilaterale samenwerking, en dat het CAREC-instituut zich inspant om de ontwikkeling en interconnectiviteit in de regio te stimuleren.

Syed Shakeel Shah wees er specifiek op dat de Centraal-Aziatische regio voor ernstige uitdagingen staat als gevolg van klimaatverandering en dat landen meer financiële steun nodig hebben via de ontwikkeling van groene financiering. Om een toekomst met inclusieve groei op te bouwen, moeten regeringen en bedrijven samenwerken, voegde hij eraan toe.

Ondertussen deelde Hu Xinglan, Principal Regional Cooperation Specialist van de afdeling Centraal- en West-Azië van de Aziatische Ontwikkelingsbank, de "CAREC 2030"-strategie, een missie om een open en inclusief regionaal samenwerkingsplatform te creëren. CAREC 2030 geeft prioriteit aan vijf operationele clusters, van economische en financiële stabiliteit tot menselijke ontwikkeling, die zowel traditionele als nieuwe samenwerkingsgebieden in de regio omvatten.

Over het regionale instituut voor economische samenwerking in Centraal-Azië (CAREC, Central Asia Regional Economic Cooperation Institute)

Het CAREC Institute, gezamenlijk gevormd door China en Centraal-Aziatische landen, is een intergouvernementele organisatie die zich inzet voor het bevorderen van economische samenwerking in Centraal-Azië en langs de zijderoute door middel van het genereren en delen van kennis. Het heeft nu 11 lidstaten en is gericht op het versnellen van de economische beheerscapaciteit van de landen en het bevorderen van regionale connectiviteit.

Over het International Finance Forum

IFF is een onafhankelijke, non-profit, niet-gouvernementele internationale organisatie die in 2003 in Beijing is opgericht. Het forum, dat is opgericht door financiële leiders uit meer dan 20 landen, regio's en internationale organisaties, waaronder China, de VS, de EU en de VN, is een gerenommeerd platform voor dialoog en communicatie op hoog niveau. Kijk voor meer informatie op: http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=477

