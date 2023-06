Forum sur le développement du Fonds de l'OPEP 2023 : exploiter les synergies et les possibilités de financement pour le développement durable

VIENNE, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) organise son deuxième Forum sur le développement le mardi 20 juin 2023 à Vienne, en Autriche, avec les dirigeants de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, l'Agence française de développement, Rémy Rioux, le Groupe de la Banque islamique de développement, Muhammad Al Jasser et le directeur général du Fonds de l'OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, lors d'une conversation d'ouverture sur l'avenir du financement du développement.

Abordant les défis mondiaux du développement sous le thème général « Promouvoir la résilience et l'équité », les discussions du forum se concentreront sur les opportunités de mieux financer le développement durable et d'assurer l'impact transformationnel. D'autres questions d'actualité à l'ordre du jour incluent les systèmes alimentaires durables, les solutions climatiques innovantes et les partenariats et politiques qui donnent la priorité aux personnes et à la planète. Le discours d'ouverture sera prononcé par Frannie Léautier, PDG de la société panafricaine SouthBridge Investments.

Le directeur général du Fonds de l'OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, comme la crise urgente de la sécurité alimentaire, l'aggravation des menaces liées aux changements climatiques et la crise imminente de la dette, nécessitent des partenariats solides et une action collective. Avec le Forum de développement du Fonds de l'OPEP, nous montrons que nous sommes déterminés à relever ces défis de front, de concert avec les pays et les institutions partenaires. Ensemble, nous pouvons débloquer des modèles de collaboration et avoir un impact positif pour l'avenir. »

Le Forum de développement du Fonds de l'OPEP réunit des chefs de gouvernement, des ministres, des responsables d'institutions, des représentants de banques multilatérales de développement, des organisations internationales et des intervenants du secteur privé. Axé sur les modèles de développement transformateurs, la collaboration régionale et l'inclusivité, le forum cherche à forger de nouvelles voies vers le développement durable.

Voici quelques points forts du programme du Forum sur le développement :

« Vers un modèle de développement transformateur » : la discussion portera sur des approches novatrices pour répondre à la rareté du capital de développement, aux restrictions politiques et à la nécessité de mobiliser un soutien financier pour des projets durables. Les experts participeront à des débats sur l'exploitation des ressources et la mise en œuvre de stratégies qui favorisent des solutions inclusives, durables et évolutives.

« La collaboration régionale comme moteur de solutions évolutives » : la session mettra l'accent sur le pouvoir de la collaboration, soulignera les initiatives de développement réussies et l'importance de les reproduire et de les étendre. Les participants définiront des objectifs communs, partageront les ressources et l'expertise, et exploreront les moyens de relever efficacement des défis complexes grâce à la coopération régionale.

« Mettre en œuvre des politiques et des partenariats qui donnent la priorité aux gens et à la planète » : la conversation de clôture se concentrera sur l'autonomisation des femmes, des jeunes et des entrepreneurs tout en renforçant les cadres juridiques et politiques, en particulier ceux qui garantissent un accès inclusif au financement qui aide les groupes défavorisés à surmonter les obstacles systémiques qui entravent les progrès vers le développement durable.

En outre, le forum proposera des sessions thématiques sur des sujets sélectionnés, ce qui permettra de mieux comprendre les défis et les opportunités dans des domaines critiques et mettra en évidence le besoin de solutions innovantes et d'actions concertées.

Parmi les intervenants qui ont confirmé leur présence au Forum sur le développement du Fonds de l'OPEP 2023 figurent : Lotay Tshering, Premier ministre du Bhoutan, Mohammed Al-Jadaan, ministre des Finances du Royaume d'Arabie saoudite, Sherry Rehman, ministre pakistanaise de la Coordination environnementale et des Changements climatiques, Rania Al-Mashat, ministre de la Coopération internationale de l'Égypte ; Admassu Tadesse, président émérite et directeur général du groupe de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe (TDB) ; Vafaev Shukhrat, directeur général de l'Agence pour les réformes stratégiques de l'Ouzbékistan ; Mahmoud Mohieldin, envoyé spécial des Nations Unies pour le financement du Programme de développement à l'horizon 2030 ; Dima Al-Khatib, directrice du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC) et Gernot Wagner, auteur et économiste du climat à la Columbia Business School de New York.

Pour obtenir la liste complète des intervenants et le programme détaillé, veuillez consulter le site Web officiel du Forum sur le développement du Fonds de l'OPEP 2023.

À propos du Fonds de l'OPEP

Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit un financement des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds de l'OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds de l'OPEP a engagé plus de 24 milliards de dollars US dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 190 milliards de dollars US. Le Fonds de l'OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA, Outlook Positive par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

