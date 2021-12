FOSSI宣布资助1000名学者的雄心目标

华盛顿2021年12月2日 /美通社/ -- STEM学者未来计划(FOSSI)的合作伙伴今日宣布了一项雄心勃勃的目标,即对在传统黑人大学(HBCU)攻读科学、技术、工程或数学(STEM)学位的代表性不足群体扩大支持与资助。FOSSI在成立时设定的到2021年资助150名学者的目标已经超额完成,之后,该计划的目标是到2025年支持1000名学者。

这个重要目标到2025年将提供4000万美元奖学金,以体现化学品制造商及附属公司就推动该行业员工队伍多元化、公平性与包容性方面所作出的承诺。

FOSSI主席Mark Vergnano表示:“通过这个雄心勃勃的长期目标,FOSSI能对化学工业的面貌有切实的影响,为在本地工厂社区和全国的追求STEM教育梦想的学生提供机会。但是,这不仅仅是一项奖学金。FOSSI可在学者和赞助商之间建立长久的关系,帮助提供现实世界的培训和领导技能,确保这些学生在大学期间和以后都取得成功。”

HBCU Week基金创办合伙人兼首席执行官Ashley Christopher补充道:“那些历来被忽视和代表性不足的群体,HBCU对他们的进步和支持具有重要作用。这一目标可能影响成千上万的家庭和社区,可打造一个未来领导者的多元化管道。”

FOSSI得到近50家化学品制造商和相关组织的支持,迄今已筹集1500多万美元资金,资助的学者超过300名。第一期FOSSI学者班代表了28个州的110所高中,这些学者们目前正在26所HBCU学习,主修17门STEM专业。

今晚,Vergnano和Christopher将荣幸地与创办合伙人、美国化学理事会总裁兼首席执行官Chris Jahn一同出席美国化学工程师学会Doing a World of Good(打造美好世界)晚会。FOSSI是美国化学工程师学会“打造美好世界”及其重要任务“All for Good: Engineering for Inclusion(一切为了美好:包容性工程)“的核心计划,该计划推动全行业在公平性、多元化和包容性方面实现改善。

要了解有关FOSSI的更多信息,请访问FutureOfSTEMScholars.org。

关于“STEM学者未来计划”

“STEM学者未来计划”由美国化学理事会、美国化学工程师协会(AIChE)、Chemours公司和HBCU Week基金会于2020年创立。FOSSI是一项全国性化学工业计划,为在历史悠久的黑人大学(HBCU)攻读科学、技术、工程和数学(STEM)学位的学生提供奖学金,帮助消除历史上代表性不足群体的财务障碍。在化学制造商及相关行业利益相关者的赞助下,FOSSI每年为奖学金获得者提供1万美元奖学金,为期四年,并将在这些学生与该计划参与公司的领导力发展、辅导和实习机会之间建立联系。了解更多信息,请访问FutureofSTEMscholars.org。

