STEM 學者未來計劃 (FOSSI) 宣佈到 2025 年資助 1,000 名學者完成宏偉目標

華盛頓2021年12月2日 /美通社/ -- STEM 學者計劃的未來 (FOSSI) 的合作夥伴今天宣佈了一項雄心萬丈的目標,那就是擴大支援和資助代表性不足的群體,讓他們在傳統黑人大學 (HBCU) 攻讀科學、技術、工程或數學 (STEM) 科目的學位。該計劃已超越初期目標,即在 2021 年資助 150 名學者,而計劃將致力到 2025 年支援 1,000 名學者。

這重要目標將在 2025 年前為學生提供 400 萬美元的獎學金,反映了化學品製造商和附屬公司對推動行業的多元、公平和共融勞動力的承諾。

FOSSI 主席 Mark Vergnano 表示:「透過這個雄心勃勃長期目標,FOSSI 有可能對化工行業產生真正和實質的影響,為當地設施社區和全國的學生提供追求 STEM 教育夢想的機會。但是,這不僅是獎學金。FOSSI 在學者和贊助商之間建立持久關係,並幫助提供現實世界的培訓和領導技能,以確保學生在大學期間及以後取得成功。」

HBCU Week Foundation 創始合夥人兼行政總裁 Ashley Christopher 補充:「傳統黑人大學在推動和支援歷來被忽視和代表性不足群體方面發揮著重要作用。這目標有可能影響數以千計的家庭和社區,並創造出多元的未來領導者渠道。」

FOSSI 得到了近 50 家化學品製造商和相關組織的支援,迄今募集的資金已超過 1,500 萬美元,資助了 300 多名學者。首屆 FOSSI 學者來自 28 個州的 110 所高中,學者目前就讀於 26 間傳統黑人大學,主修 17 個 STEM 學科。

Vergnano 和 Christopher 與創始合夥人、美國化學理事會總裁兼行政總裁 Chris Jahn 將在今晚舉行的美國化學工程師學會 Doing a World of Good(造福世界)晚會上獲嘉許。FOSSI 是 AIChE Doing a World of Good(造福世界)運動及其 All for Good: Engineering for Inclusion(為善最樂:共融工程)優先事項的核心倡議,該計劃正在推動全行業在公平、多元和共融方面的改進。

如欲了解更多關於 FOSSI 的資訊,請瀏覽 FutureOfSTEMScholars.org.

關於 Future of STEM Scholars Initiative

The Future of STEM Scholars Initiative(STEM 學者未來計劃)由美國化學理事會、美國化學工程師學會 (AIChE)、The Chemours Company 和 HBCU Week Foundation(HBCU 週基金會)於 2020 年成立。FOSSI 是一項全國化學行業計劃,向在歷史上的黑人學院和大學 (HBCU) 攻讀科學、技術、工程和數學 (STEM) 的學生提供獎學金,以助消除歷來代表性不足群體的財務障礙。在化學製造商和相關行業利益相關者的贊助下,FOSSI 每年為獎學金得主在四年間每年提供 10,000 美元,並將這些學生與參與公司的領導力發展、指導和實習機會聯繫起來。詳情請瀏覽 FutureofSTEMscholars.org 。

American Chemistry Council

Related Links

www.americanchemistry.com



SOURCE American Chemistry Council