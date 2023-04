FOTON anuncia seu Novo Plano Energético 2.0

PEQUIM, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A FOTON realizou a New Energy Vehicle Conference em 13 de abril em Pequim, anunciando a atualização de seu plano de veículos movidos a novas energias para o 2.0 para 2023. Com a Nova Energia 30 • 50 estratégias de negócios, a FOTON tem como objetivo que a frota de novos veículos elétricos respondam por mais de 50% de suas vendas totais até 2030 e se tornar uma empresa de veículos comerciais com energias renováveis de classe mundial. A FOTON também tem como objetivo alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e se tornar líder global em ecologia de transportes verdes.

Em 2022, as vendas gerais da FOTON atingiram 460,000 veículos, com as vendas de veículos de energia renovável de 21,761, representando um aumento de 154,81% em relação ao ano anterior. Chang Rui, o Presidente da FOTON afirmou que a empresa considera o seu novo plano energético como sua principal estratégia de desenvolvimento, e investe na nova rota de energia, acelerando o desenvolvimento em torno de toda a cadeia de valor, incluindo investimento, pesquisa e desenvolvimento, cadeia de suprimentos, modelos de negócios e marketing ambiental.

A FOTON iniciou a pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia de veículos movidos a novas energias já em 2003, tornando-se a primeira empresa chinesa a comercializar veículos movidos a células de combustível a hidrogênio e produtos elétricos puros. A empresa participou com sucesso de eventos internacionais de alto padrão, como os Jogos Olímpicos de 2008 e 2022. A FOTON desenvolveu de forma independente tecnologias de células de combustível puramente elétricas, híbridas e a hidrogênio e seus novos produtos elétricos, incluindo caminhões elétricos leves, vans e ônibus, passaram na certificação WVTA EU e agora estão entrando inteiramente na Itália, Polônia, Espanha entre outros países europeus, ao mesmo tempo em que fazem parceria com empresas de veículos comerciais leves Europeus.

Entende-se que o caminho específico para a implementação da nova estratégia de energia 2.0 da Foton é a arquitetura "1-2-3-X". "1" refere-se ao objetivo de se tornar uma empresa de veículos comerciais de energias renováveis de classe mundial. "2" refere-se a dois mercados, China e no exterior. "3" refere-se à abordagem em três frentes de liderança de produtos, liderança tecnológica e integração da cadeia ecológica. O "X" inclui plataformas exclusivas, tecnologia independente, módulos centrais, cadeias industriais de baixo carbono, ecologia de negócios, inteligência, tecnologia energética, tecnologia ecológica entre outros.

Com uma meta de vendas de 150,000 veículos elétricos até 2025, a FOTON estabelecerá inicialmente um novo sistema ecológico de circuito fechado de energia de "veículo + pilha de carregamento + energia solar + armazenamento + carga + inteligência". Até 2030, em cooperação com parceiros ecológicos, a nova energia ecológica da FOTON se tornará a maior produtora de veículos comerciais elétricos e a maior fornecedora de energia limpa no novo mercado de veículos comerciais elétricos.

