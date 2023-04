FOTON gab seine Strategie 2.0 für neue Energieformen bekannt

PEKING, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- FOTON veranstaltete am 13. April in Peking die New Energy Vehicle Conference und kündigte ab 2023 ein Upgrade seiner Strategie für mit neuen Energieformen betriebene Fahrzeuge auf 2.0 an. Mit der Geschäftsstrategie 30•50 für neue Energieformen verfolgt FOTON das Ziel, bis 2030 mehr als 50 % seines Gesamtumsatzes durch Fahrzeuge mit neuer Energie zu erwirtschaften und ein Weltklasse-Unternehmen für Neue-Energie-Nutzfahrzeuge zu werden. FOTON strebt außerdem an, bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen und ein weltweit führendes Unternehmen für grüne Transportökologie zu werden.

FOTON New Energy Heavy Duty Truck

Im Jahr 2022 erreichte der Gesamtabsatz von FOTON 460.000 Fahrzeuge, wobei 21.761 Neue-Energie-Fahrzeuge verkauft wurden, was einer Steigerung von 154,81 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Chang Rui, der Vorsitzende von FOTON, erklärte, dass das Unternehmen die Neue-Energie-Strategie als seine primäre Entwicklungsstrategie betrachte und als seine Hauptschiene in neue Energieformen investiere, um die Entwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen, wozu Investitionen, Forschung und Entwicklung, Lieferkette, Geschäftsmodelle und Marketingökologie gehörten.

FOTON begann bereits 2003 mit der Forschung und Entwicklung von Technologien für Neue-Energie-Fahrzeuge und war damit das erste chinesische Unternehmen, das Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge und reine Elektroprodukte auf den Markt brachte. Es bediente erfolgreich internationale High-End-Events wie die Olympischen Spiele 2008 und 2022. FOTON hat selbständig reine Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologien entwickelt, und seine Neue-Energie-Produkte, einschließlich elektrischer Kleinlastwagen, Transporter und Busse, haben die WVTA-EU-Zertifizierung bestanden und werden nun in Italien, Polen, Spanien und anderen europäischen Ländern eingeführt, wobei Partnerschaften mit europäischen Unternehmen für leichte Nutzfahrzeuge bestehen.

Es ist bekannt, dass der spezifische Implementierungspfad der Neue-Energie-Strategie 2,0 von Foton die „1-2-3-X" -Architektur ist. „1" bezieht sich auf das Ziel, ein erstklassiges Neue- Energie-Unternehmen für Nutzfahrzeuge zu werden. „2" bezieht sich auf zwei Märkte, China und Übersee. „3" bezieht sich auf den dreigleisigen Ansatz von Produktführerschaft, Technologieführerschaft und ökologischer Kettenintegration. „X" umfasst exklusive Plattformen, unabhängige Technologie, Kernmodule, kohlenstoffarme Industrieketten, Geschäftsökologie, Intelligenz, Energietechnologie, ökologische Technologie und andere Themen.

Mit einem Verkaufsziel von 150.000 Fahrzeugen, die mit neuer Energie betrieben werden, bis 2025 wird FOTON zunächst ein neues ökologisches Kreislaufsystem aus „Fahrzeug + Ladesäule + Solarenergie + Speicher + Ladung + Intelligenz" aufbauen. in Zusammenarbeit mit ökologischen Partnern wird 2030 FOTON mit seiner neuen Neue-Energie-Ökologie zum größten Hersteller von elektrischen Nutzfahrzeugen und zum größten Anbieter sauberer Energie auf dem Markt für mit neuen Energieformen betriebene Nutzfahrzeuge werden.

