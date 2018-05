Foton Motor e Piaggio Group assinam acordo para o desenvolvimento de veículos comerciais leves

Desde 2016, Foton Motor e Piaggio Group assinaram um Memorando de Entendimento e depois um Acordo Estrutural. A assinatura final deste acordo simboliza que as duas partes concluíram a análise de viabilidade do projeto e entraram oficialmente na fase de implementação do desenvolvimento do novo produto. O mercado europeu é um setor importante para a apresentação global da Foton Motor. Desta vez, o desenvolvimento do novo produto em parceria com o Piaggio Group não é apenas uma solução estratégica de diversificação global da Foton, mas também demonstra sua determinação de expandir no mercado europeu.

O Piaggio Group é o maior fabricante de motocicletas da Europa; sua produção e seu volume de vendas de motocicletas de duas rodas estão em primeiro lugar no mercado europeu e a empresa está em franca expansão no campo de veículos comerciais leves de três e quatro rodas. Em 2017, seu volume global de vendas de veículos comerciais foi de 176.800 unidades.

Como a primeira fabricante de veículos comerciais da China, a Foton Motor está envolvida em operações de veículos comerciais de todas as classes, incluindo caminhões médios pesados e leves, VANs, picapes e ônibus. A Foton Motor formou empreendimentos conjuntos com grandes fabricantes mundiais, incluindo Daimler, Cummins e ZF, e possui mais de 1.000 redes de vendas e serviços espalhadas em 110 países e regiões do mundo inteiro. Sempre liderando a tendência da indústria de veículos comerciais da China ao redor do mundo, a Foton Motor está atualmente integrando tecnologias de informação e de fabricação, com o objetivo de criar produtos inteligentes, fábricas inteligentes e gestão inteligente.

Desta vez, a cooperação entre Foton e Piaggio Group é considerada por ambas as partes um marco importante de expansão conjunta no mercado europeu de automóveis. Aproveitando esta oportunidade, o Piaggio Group realizará o upgrade de veículos comerciais no mercado europeu e ao mesmo tempo terá um papel ativo na expansão dos negócios no mercado e consolidará sua posição na indústria. Os novos veículos comerciais leves de quatro rodas para o mercado europeu são baseados na atual plataforma de caminhões pequenos da Foton Motor, possuem as vantagens desses veículos em termos de qualidade dos produtos, conforto de condução/direção e economia de combustível; também combinam tecnologias mundiais de ponta para criar soluções inovadoras de logística e transporte de passageiros e incluem o conceito inovador de logística em cidades denominado "Last Mile". Futuramente, quando for apropriado, as duas partes desenvolverão novos veículos elétricos com sistema inteligente de interconectividade e, se for viável, entrarão nos mercados do Oriente Médio, Sudeste Asiático, América Central e do Sul e da África.

A cooperação Sino-Europeia prova que a Foton Motor não só possui um sistema de manufatura enxuta líder mundial, mas também agrega linhas ricas de produtos e possui capacidade global de desenvolvimento. Esta cooperação é um pequeno passo para a Foton Motor levar adiante sua estratégia de entrada no mercado europeu e ao mesmo tempo um grande passo em direção à tecnologia de propriedade intelectual defendida pelo programa "Made-in-China 2025".

FONTE Foton Motor Group

