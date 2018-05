Foton Motor et Piaggio Group ont signé un accord pour le développement de véhicules utilitaires légers

Depuis 2016, Foton Motor et Piaggio Group ont signé successivement un protocole d'accord, puis un accord-cadre. La signature finale de cet accord symbolise le fait que les deux parties ont réalisé une analyse satisfaisante de la faisabilité du projet et ont officiellement lancé l'étape de mise en œuvre du développement du nouveau produit. Le marché européen représente un secteur important pour la configuration mondiale de Foton Motor. Ce projet de développement d'un nouveau produit en commun avec Piaggio Group ne constitue pas uniquement une solution stratégique de diversification mondiale pour Foton, mais indique également sa volonté de s'étendre sur le marché européen.

Piaggio Group est le plus grand fabricant de motocycles en Europe et occupe la première place sur le marché européen en termes de volumes de production et de ventes de motocycles à deux roues. Il se développe par ailleurs rapidement dans le secteur des véhicules utilitaires légers à trois et à quatre roues. En 2017, son volume de ventes de véhicules utilitaires dans le monde s'élevait à 176 800 unités.

En tant que premier fabricant de véhicules utilitaires en Chine, Foton Motor se consacre aux véhicules utilitaires de tout type, notamment camions de poids moyen et lourd, camions légers, fourgonnettes, camionnettes et bus. Foton Motor a créé des joint-ventures avec des fabricants mondiaux de premier ordre, dont Daimler, Cummins et ZF, et dispose de plus de 1000 réseaux de vente et de services dans 110 pays et régions du monde. Toujours initiateur des tendances dans le secteur des véhicules utilitaires en Chine, Foton Motor intègre actuellement technologie de l'information et technologie de fabrication afin de concevoir à la fois une gestion, des usines et des produits intelligents.

La coopération entre Foton et Piaggio Group pose, pour les deux parties, un jalon important s'agissant de leur extension commune sur le marché automobile européen. En saisissant cette opportunité, Piaggio Group assurera la modernisation des véhicules utilitaires sur le marché européen tout en jouant un rôle actif dans l'expansion de ses affaires et la consolidation de sa position sur le marché. Les nouveaux produits automobiles utilitaires légers à quatre roues destinés au marché européen sont basés sur la plateforme de produits actuelle pour mini-camion de Foton Motor, héritant ainsi des avantages des mini-camions de Foton Motor en termes de qualité de produit, de confort de conduite et de voyage ainsi que d'économie de carburant. Ils combinent en outre des technologies mondiales de pointe pour mettre en œuvre de toutes nouvelles solutions en matière de logistique et de transport de passagers et complètent la toute nouvelle écosphère de logistique urbaine du « dernier kilomètre ». À l'avenir, les deux parties développeront, au moment opportun, de nouveaux véhicules électriques dotés d'un système d'interconnectivité intelligente et, le cas échéant, intégreront les marchés du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique centrale et du Sud et d'Afrique.

La coopération sino-européenne met en évidence le fait que Foton Motor dispose non seulement d'un système de production allégée de premier ordre, mais possède également des lignes de produits riches et une capacité de développement mondiale. Si cette coopération représente une petite étape pour Foton Motor dans la poursuite de sa stratégie de mondialisation pour le marché européen, elle équivaut également à un pas de géant en ce qui concerne la production de technologies de propriété intellectuelle telles que prônées dans le plan « Made-in-China 2025 ».

