Foton und IVECO kündigen gemeinsame Erkundung künftiger Synergien an

PEKING, 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 4. Juni 2024 unterzeichneten FOTON und die Iveco-Gruppe in Peking eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU), um die Zusammenarbeit im Bereich der Elektrofahrzeuge und -komponenten zu erkunden, mit dem Ziel, gemeinsam in die europäischen und südamerikanischen Märkte zu expandieren. Die Unterzeichnungszeremonie fand in Anwesenheit des FOTON-Vorsitzenden Chang Rui und des Geschäftsführers der IVECO Group, Gerrit Marx, statt.

Gemeinsame Erkundung neuer Entwicklungen

FOTON and Iveco Group signed a MOU to explore cooperation in the field of electric vehicles and components

Als führender Nutzfahrzeughersteller in China hat sich FOTON verpflichtet, Innovation und Entwicklung in der Automobilindustrie voranzutreiben. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die beiden Parteien gemeinsam die Kommerzialisierung eines elektrischen Lieferwagens für Europa und Südamerika in der leichtesten Kategorie bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen über die Vertriebskanäle von IVECO untersuchen. Es wird erwartet, dass sich der Transporter positiv auf die regionalen und lokalen Lieferketten in diesen Märkten auswirken wird.

IVECO, die Nutzfahrzeugmarke der Iveco Group, ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von schweren, mittleren und leichten Lastkraftwagen spezialisiert. Die Förderung der Elektrifizierung von leichten Nutzfahrzeugen und die Erweiterung des Angebots an Elektrofahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen ist eine wichtige Strategie der Iveco Group, und die Zusammenarbeit mit FOTON wird die Verfügbarkeit eines Lieferwagenmodells in diesem Bereich sicherstellen.

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung öffnet auch die Tür für weitere Kooperationsgespräche zwischen beiden Parteien. Dazu gehört auch die mögliche Lokalisierung von Aktivitäten in Europa und Südamerika, die zu einem späteren Zeitpunkt zu prüfen ist. Auch die Liefermöglichkeiten zwischen der Iveco Group und Foton, unter anderem über die zur Iveco Group gehörende Antriebsstrangmarke FPT Industrial, werden erörtert.

Aufbruch zu einer neuen Reise der internationalen Zusammenarbeit

Seit Jahren verfolgt FOTON die Strategie der Globalisierung und der neuen Energien und konzentriert sich auf die Entwicklung kohlenstoffarmer und kohlenstofffreier grüner Technologien und Industriesysteme. Seit 2004 hat FOTON insgesamt 926.000 Fahrzeuge exportiert und steht damit seit 13 Jahren in Folge an erster Stelle der chinesischen Nutzfahrzeugexporte, deren Produkte in 130 Länder verkauft wurden. FOTON hat eigenständig Kerntechnologien für Elektrofahrzeuge entwickelt und beherrscht diese. Darüber hinaus hat FOTON zahlreiche technische Lösungen für Fahrzeuge mit neuer Energie entwickelt, darunter für Elektrofahrzeuge (BEV), Hybridfahrzeuge und Fahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen, die die gesamte Palette der Nutzfahrzeugprodukte abdecken. Fotons Produkte aus dem Bereich alternativ angetriebene Fahrzeuge (New Energy Vehicle, NEV) wurden in 45 Länder und Regionen exportiert. Sie beschleunigen nicht nur die umweltfreundliche Transformation der globalen Logistik, sondern bieten den Verbrauchern in Übersee auch umweltfreundlichere Transportlösungen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2430845/Image.jpg