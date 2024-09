Foundation Fighting Blindness erweitert die Spendenmöglichkeiten durch verbesserten Zugang zu Finanzinstituten für Donor-Advised Funds, Aktienspenden und Kryptowährung

Innovative Wege zur Unterstützung der Forschung für Behandlungen und Heilung von Blindheitskrankheiten

COLUMBIA, Md., 18. September 2024 /PRNewswire/ – Die Foundation Fighting Blindness, die treibende Kraft bei der weltweiten Entwicklung von Behandlungen und Heilmitteln für blinde Krankheiten, ist stolz darauf, die Erweiterung ihrer Spendenplattformen bekannt zu geben. In Zusammenarbeit mit The Giving Block hat die Stiftung den Zugang zu Donor-Advised Funds (DAFs) und Aktienspenden erweitert und gleichzeitig Kryptowährungen als neue Spendenoption eingeführt. Dieses erweiterte Angebot ermöglicht es der Stiftung, weltweit neue Spender zu erreichen und bietet den Unterstützern bequemere Möglichkeiten, zur Spitzenforschung für blinde Netzhauterkrankungen beizutragen.

„Im Rahmen unseres Engagements für neue Technologien haben wir unsere Spendenplattformen verbessert, indem wir es Spendern erleichtert haben, neben Kryptowährung auch über Donor-Advised Funds und Aktienspenden zu spenden", sagte Jeff Klaas, Chief Strategy and Innovation Officer bei der Foundation Fighting Blindness. „Unsere Partnerschaft mit The Giving Block ermöglicht es uns, den Spendenprozess mit einem einfachen Widget zu rationalisieren, das die Spender direkt mit ihren Konten verbindet und ihnen so eine nahtlose Möglichkeit bietet, unsere Mission zu unterstützen. Außerdem hilft uns diese Erweiterung, neue Spender auf der ganzen Welt zu erreichen, die unsere Mission teilen, Behandlungen und Heilmittel für Blindheitskrankheiten zu finden."

Erweiterte Spendenmöglichkeiten für DAFs und Aktienspenden

Durch ihre Partnerschaft mit The Giving Block macht es die Foundation Fighting Blindness ihren Unterstützern einfacher als je zuvor, über Donor-Advised Funds und Aktienspenden zu spenden. Das neue Spenden-Widget ermöglicht es den Spendern, ihre Konten schnell und sicher zu verbinden, um eine Spende zu machen, und bietet so eine bequeme und steuereffiziente Möglichkeit, zur Mission der Stiftung beizutragen. Diese erweiterten Spendenmöglichkeiten sind von entscheidender Bedeutung, um die Forschung zur Behandlung und Heilung von Netzhauterkrankungen wie Retinitis pigmentosa, Usher-Syndrom, Stargardt-Krankheit, kongenitale Leber-Amaurose und altersbedingte Makuladegeneration voranzutreiben.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Spendern mehr Möglichkeiten bieten können, zu spenden", fügt Klaas hinzu. „Mit dieser verbesserten Funktion machen wir es nicht nur unseren bisherigen Unterstützern leichter, zu spenden, sondern wir erreichen auch neue Spender auf der ganzen Welt."

Kryptowährungsspenden

Zusätzlich zu DAFs und Aktienspenden nimmt die Stiftung die Zukunft der Philanthropie an, indem sie Spenden in Kryptowährungen akzeptiert. Spender können jetzt über FightingBlindness.org mit einer Vielzahl von digitalen Währungen spenden, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) und andere. Da Kryptowährungen vom Finanzamt als Eigentum eingestuft werden, können Spender auch von steuerlichen Vorteilen wie der Befreiung von Kapitalertragssteuern und möglichen Steuerabzügen profitieren.

Partnerschaft mit The Giving Block

Die Foundation Fighting Blindness ist eine Partnerschaft mit The Giving Block eingegangen. The Giving Block ist führend bei der Ausstattung von gemeinnützigen Organisationen mit den Werkzeugen und Techniken für eine effektive Mittelbeschaffung mit Kryptowährungen, DAFs und Aktienspenden. Durch diese Zusammenarbeit stehen der Stiftung moderne Fundraising-Tools zur Verfügung, die es den Spendern ermöglichen, nahtlos und sicher über eine einfache, benutzerfreundliche Schnittstelle zu spenden.

Um die Mission der Stiftung zu unterstützen, besuchen Sie bitte die entsprechenden Spendenseiten für Kryptowährung, Donor-Advised Funds oder Aktien.

Informationen über die Foundation Fighting Blindness

Die im Jahr 1971 gegründete Foundation Fighting Blindness ist de weltweit führende private Finanzierungsquelle für die Erforschung degenerativer Netzhauterkrankungen- Die Stiftung hat mehr als 915 Mio. USD für ihre Aufgabe aufgebracht, die Forschung zur Vorbeugung, Behandlung und Heilung von Blindheit zu beschleunigen, die durch ein breites Spektrum von Netzhauterkrankungen verursacht wird: Retinitis pigmentosa, Makuladegeneration und Usher-Syndrom. Besuchen Sie FightingBlindness.org für weitere Informationen.

Informationen zu The Giving Block

The Giving Block, ein Unternehmen von Shift4, ist eine Plattform, die gemeinnützigen Organisationen hilft, effektiver Spenden von modernen Philanthropen zu sammeln. Als Pionier der „Crypto Philanthropy"-Bewegung hat The Giving Block die führenden Lösungen für Kryptowährungsspenden entwickelt und damit Krypto- und NFT-Spenden im gemeinnützigen Sektor zum Mainstream gemacht. Das Team von The Giving Block entwickelte daraufhin ein Aktien- und DAF-Spendenkonzept, das noch mehr Spender zum Spenden motivieren soll. Zusammengenommen ermöglicht die Produktpalette von The Giving Block mehr Spendern als je zuvor, Vermögen für ihre bevorzugten Zwecke zu spenden. Heute nutzen Tausende von gemeinnützigen Organisationen The Giving Block, um Spenden von modernen Philanthropen einzuwerben. Kontaktieren Sie [email protected] für weitere Informationen.

Medienkontakt:

Chris Adams

Vice President, Marketing & Communications

[email protected]

410-423-0585

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2507701/FFB_cobrand_TGB_Logo.jpg