La Fondation de lutte contre la cécité (Foundation Fighting Blindness) élargit les possibilités de dons en améliorant l'accès des institutions financières aux fonds à vocation arrêtée par le donateur, aux dons d'actions et à la crypto-monnaie

COLUMBIA, Maryland, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation de lutte contre la cécité, la force motrice dans le développement mondial de traitements et de remèdes pour les maladies cécitantes, est fière d'annoncer l'expansion de ses plateformes de dons. En partenariat avec The Giving Block, la Fondation a élargi l'accès aux fonds à vocation arrêtée par le donateur (DAF) et aux dons d'actions, tout en introduisant les crypto-monnaies comme nouvelle option de don. Cette offre élargie permet à la Fondation d'atteindre de nouveaux donateurs du monde entier, en leur offrant des moyens plus pratiques de contribuer à la recherche de pointe sur les maladies rétiniennes cécitantes.

« Dans le cadre de notre engagement à adopter les nouvelles technologies, nous avons amélioré nos plateformes de dons en facilitant la contribution des donateurs par le biais de fonds à vocation arrêtée par le donateur et de dons d'actions, ainsi que par la crypto-monnaie », a déclaré Jeff Klaas, responsable en chef de la stratégie et de l'innovation à la Fondation de lutte contre la cécité . « Notre partenariat avec The Giving Block nous permet de rationaliser le processus de donation grâce à un simple widget qui connecte les donateurs directement à leurs comptes, leur offrant ainsi un moyen transparent de soutenir notre mission. En outre, cette expansion nous permet d'atteindre de nouveaux donateurs du monde entier qui partagent notre mission de trouver des traitements et des remèdes pour les maladies cécitantes ».

Possibilités de dons élargies pour les DAF et les Dons d'actions

Grâce à son partenariat avec The Giving Block, la Fondation de lutte contre la cécité a rendu plus facile que jamais pour les supporters de contribuer par le biais de fonds à vocation arrêtée par le donateur et de dons d'actions. Le nouveau widget de donation permet aux donateurs de connecter rapidement et en toute sécurité leurs comptes pour faire un don, en offrant ainsi un moyen pratique et fiscalement avantageux de contribuer à la mission de la Fondation. Ces possibilités élargies de dons sont essentielles pour faire avancer la recherche sur les traitements et les remèdes des maladies de la rétine, telles que la rétinite pigmentaire, le syndrome d'Usher, la maladie de Stargardt, l'amaurose congénitale de Leber et la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos donateurs des moyens plus accessibles de faire des dons », a ajouté Klaas. « Grâce à cette capacité améliorée, non seulement nous facilitons la contribution des donateurs actuels, mais nous élargissons également notre portée à de nouveaux donateurs du monde entier ».

Dons de crypto-monnaie

En plus des DAF et des dons d'actions, la Fondation adopte l'avenir de la philanthropie en acceptant les dons de crypto-monnaie. Les donateurs peuvent désormais effectuer des contributions via FightingBlindness.org en utilisant un large éventail de monnaies numériques, y compris Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) et plus encore. Les crypto-monnaies étant considérées comme des biens par l'IRS (l'Administration fiscale des États-Unis), les donateurs peuvent également bénéficier d'avantages fiscaux, tels que l'exonération de l'impôt sur les plus-values et des déductions fiscales potentielles.

Partenariat avec The Giving Block

La Fondation de lutte contre la cécité s'est associée à The Giving Block, leader dans l'équipement des organisations à but non lucratif avec les outils et les techniques pour collecter efficacement des fonds sous forme de crypto-monnaies, DAF et dons d'actions. Cette collaboration permet à la Fondation de disposer d'outils de collecte de fonds modernes qui permettent aux donateurs de contribuer de manière transparente et sécurisée par le biais d'une interface simple et conviviale.

Pour soutenir la mission de la Fondation, veuillez consulter les pages de donation appropriées pour crypto-monnaie, fonds à vocation arrêtée par le donateur ou actions.

À propos de la Foundation Fighting Blindness (Fondation de lutte contre la cécité)

Créée en 1971, la Fondation de lutte contre la cécité est la première source de financement privé au monde pour la recherche sur les maladies dégénératives de la rétine. La Fondation a collecté plus de 915 millions de dollars pour remplir sa mission, qui est d'accélérer la recherche pour prévenir, traiter et guérir la cécité causée par le spectre des maladies rétiniennes cécitantes : la rétinite pigmentaire, la dégénérescence maculaire et le syndrome d'Usher. Visitez le site FightingBlindness.org pour plus d'informations.

À propos de The Giving Block

The Giving Block, une entreprise Shift4, est la plateforme qui aide les organisations à but non lucratif à collecter plus efficacement des fonds auprès de philanthropes modernes. Pionnier du mouvement « Crypto Philanthropy », The Giving Block a développé les principales solutions pour les dons en crypto-monnaies, en généralisant les dons en crypto-monnaies et en NFT (tokens non fongibles) dans le secteur à but non lucratif. L'équipe du Giving Block a ensuite mis au point une expérience de don d'actions et de DAF conçue pour permettre à un plus grand nombre de donateurs de donner. Lorsqu'elle est combinée, la gamme de produits The Giving Block permet à un plus grand nombre de donateurs que jamais de donner des actifs à leurs causes préférées. Aujourd'hui, des milliers d'organisations à but non lucratif utilisent The Giving Block pour collecter des fonds auprès des philanthropes modernes. Contactez [email protected] pour obtenir plus d'informations.

