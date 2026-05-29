Fox ESS annonce son repositionnement de marque avant l'exposition SNEC, dévoilant un nouveau parcours de marque

WENZHOU, Chine, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, leader mondial des solutions d'énergie renouvelable, a annoncé aujourd'hui son repositionnement de marque, une étape importante dans le parcours continu de la marque en matière d'innovation, de confiance et d'engagement à long terme pour un avenir plus résilient. Après sept années de croissance et de reconnaissance dans l'ensemble du secteur, Fox ESS fait évoluer son identité de marque pour répondre à la dynamique liée à sa mission.

Meet the New Fox Speed Speed

Ces dernières années, Fox ESS a franchi des étapes importantes. Selon S&P Global Energy, en termes de part de marché, l'entreprise s'est classée au premier rang mondial du stockage résidentiel de l'énergie en 2025. Forte de solides performances et de la confiance de ses clients, Fox ESS continue d'étendre sa présence mondiale, avec six centres de R&D, plus de 5 700 employés et une présence dans plus de 70 pays et régions.

Ce repositionnement de marque reflète une conviction qui a guidé Fox ESS depuis le début : « Le soleil brille pour tout le monde, sa puissance doit donc aussi profiter à tout le monde. Alors que la marque entre dans une nouvelle phase, elle va mettre en valeur son histoire d'une autre façon, par une identité visuelle plus claire et des expériences de marque plus immersives sur le marché.

Une nouvelle identité visuelle ancrée dans le monde de l'énergie solaire

Inspiré par la puissance et le dynamisme des tempêtes solaires, le nouveau logo Fox ESS reflète un esprit audacieux et évolutif, trouvant le parfait équilibre entre la chaleur de la lumière et le potentiel illimité de l'énergie propre.

En accord avec les valeurs fondamentales de Fox ESS tout en étant résolument tourné vers l'avenir, le nouveau logo s'articule autour d'une forme raffinée et fluide. Il représente la circulation continue et la production sans effort de l'énergie, reflétant la vitalité résiliente et l'élan ascendant de Fox ESS.

La nouvelle marque introduit également une toute nouvelle palette de couleurs en deux tons primaires :

Le violet de l'énergie : inspiré des couleurs de l'aube, véhiculant une dynamique ascendante et représentant la puissance du soleil et le potentiel illimité de l'univers. Il trouve un équilibre entre stabilité et dynamisme, expression de l'esprit de la marque.

: inspiré des couleurs de l'aube, véhiculant une dynamique ascendante et représentant la puissance du soleil et le potentiel illimité de l'univers. Il trouve un équilibre entre stabilité et dynamisme, expression de l'esprit de la marque. Le blanc pur : représente la pureté, la clarté et le minimalisme. Couleur de l'absence et de la réflexion, le blanc symbolise la volonté de Fox ESS de fournir de meilleurs produits et solutions.

Les couleurs secondaires comprennent le violet Starlight, le violet Tech, le gris Pro et le vert Innovation, soulignant la conviction de la marque que la technologie et la nature peuvent coexister en harmonie.

Nouvelles polices de caractères pour la cohérence et l'image de marque

Pour exprimer la simplicité, la stabilité et le rythme, Fox ESS a sélectionné des polices de caractères spécifiques pour l'anglais et le chinois, afin de renforcer la cohérence de la marque sur tous les marchés :

Poppins pour l'anglais

pour l'anglais Foundertype Lantinghei pour le chinois

Chaque détail a été pensé pour que l'image de marque reste claire, assurée et immédiatement reconnaissable.

Une histoire de marque qui évolue vers de nouvelles expériences

Fox ESS a mis en place un nouveau narratif et des expériences immersives, y compris des sites Web mis à jour et de nouveaux points de contact conçus pour permettre au public de véritablement ressentir la marque et d'être en connexion avec elle.

Au début du mois, l'entreprise a présenté sa nouvelle mascotte « Maimai » en guise d'accroche pour le repositionnement de marque. La nouvelle identité prenant forme, le parcours complet de la marque ne fait que commencer.

Le premier espace lié au repositionnement de marque sera inauguré au salon SNEC

Fox ESS inaugurera notamment sa première zone immersive de repositionnement de marque sur le stand 7.1H-D610 lors de l'exposition SNEC, ainsi qu'un événement, la Fox Party, le 2 juin. Les visiteurs pourront faire l'expérience directe de la nouvelle identité de la marque et découvrir l'énergie, l'inspiration et les surprises qui se cachent derrière le prochain parcours de la marque.

« Notre nouvelle marque, c'est plus qu'un nouveau look, c'est le reflet de notre évolution, de la vision audacieuse que nous portons et de l'impact plus profond que nous nous engageons à créer pour nos clients et nos communautés », a déclaré Michelle Li, directrice de la marque et du marketing mondial.

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Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2989536/5991642/Fox_ESS_logo.jpg