Fox ESS kondigt zijn rebranding aan in aanloop naar de SNEC-beurs en luidt daarmee een nieuw hoofdstuk voor het merk in.

WENZHOU, China, 29 mei 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, wereldwijd leider in oplossingen voor hernieuwbare energie, kondigde vandaag zijn rebranding aan, een belangrijke stap in de voortdurende ontwikkeling van het merk op het vlak van innovatie, vertrouwen en een betrokkenheid op lange termijn voor een veerkrachtigere toekomst. Na zeven jaar van groei en voortdurende erkenning binnen de sector ontwikkelt Fox ESS nu zijn merkidentiteit om beter aan te sluiten bij de dynamiek achter zijn missie.

In de afgelopen jaren heeft Fox ESS belangrijke mijlpalen bereikt. Volgens S&P Global stond het bedrijf in 2025 wereldwijd op de eerste plaats wat marktaandeel in residentiële energieopslag betreft. Fox ESS blijft zijn wereldwijde aanwezigheid uitbreiden, voortbouwend op sterke prestaties en het vertrouwen van klanten, ondersteund door zes R&D-centra, meer dan 5.700 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen en regio's.

Deze rebranding weerspiegelt een overtuiging die Fox ESS sinds het begin heeft geleid: "De zon schijnt voor iedereen, dus haar energie zou dat ook moeten doen." Nu het merk een nieuwe fase ingaat, zal Fox ESS verder verfijnen hoe het zijn verhaal uitdraagt, met een duidelijkere visuele identiteit en meer meeslepende merkervaringen voor de markt.

Een nieuwe visuele identiteit, geïnspireerd door de kracht van zonne-energie

Geïnspireerd door de kracht en dynamiek van zonnestormen weerspiegelt het nieuwe logo van Fox ESS een gedurfde en evoluerende uitstraling, waarbij de warmte van licht wordt gecombineerd met het grenzeloze potentieel van schone energie.

Het nieuwe logo bouwt voort op de belangrijkste waarden van Fox ESS en introduceert tegelijk een frisse koers voor de toekomst, met een verfijnd en vloeiend ontwerp als basis. Het symboliseert de voortdurende circulatie en moeiteloze vrijgave van energie, en weerspiegelt de veerkrachtige dynamiek en opwaartse kracht van Fox ESS.

De rebranding introduceert ook een volledig nieuw kleurenpalet, opgebouwd rond twee primaire tinten:

geïnspireerd door de kleur die vaak zichtbaar is bij zonsopgang, en bedoeld om een gevoel van energie en vooruitgang uit te stralen en de kracht van de zon en het immense potentieel van het universum te vertegenwoordigen. De kleur brengt stabiliteit en dynamiek in evenwicht en vormt een visuele expressie van de merkidentiteit. Pure White: staat voor puurheid, helderheid en minimalisme. Als kleur van eenvoud en reflectie symboliseert wit de toewijding van Fox ESS om betere producten en oplossingen te leveren.

Aanvullende kleuren zijn onder meer Starlight Purple, Tech Purple, Pro Gray en Innovation Green, waarmee het merk zijn overtuiging benadrukt dat technologie en natuur harmonieus kunnen samengaan.

Nieuwe lettertypes voor consistentie en merkidentiteit

Om eenvoud, stabiliteit en ritme uit te drukken, heeft Fox ESS speciale lettertypes geselecteerd voor zowel Engels als Chinees, om de merkconsistentie in verschillende markten te versterken:

Poppins voor Engelstalige branding

voor Engelstalige branding Foundertype Lantinghei voor Chinese branding

Elk detail is ontworpen om de merkidentiteit helder, zelfverzekerd en onmiddellijk herkenbaar te houden.

Een merkverhaal dat evolueert naar nieuwe ervaringen

Fox ESS heeft vernieuwde merkcommunicatie en meeslepende merkervaringen gepresenteerd waaronder vernieuwde websites en nieuwe interactiepunten met het merk die zijn ontworpen om het publiek het merk echt te laten ervaren en ermee in contact te brengen.

Eerder deze maand introduceerde het bedrijf zijn nieuwe merkmascotte 'Maimai' als opvallende teaser voor de rebranding. Nu de nieuwe merkidentiteit vorm begint te krijgen, is het volledige merkverhaal nog maar pas begonnen.

Eerste zone met de nieuwe merkidentiteit wordt voorgesteld op de SNEC-beurs

Opmerkelijk is dat Fox ESS tijdens de SNEC-beurs zijn eerste meeslepende rebrandingzone zal onthullen op stand 7.1H-D610, samen met een Fox Party-evenement op 2 juni. Bezoekers zullen de nieuwe merkidentiteit van dichtbij kunnen ervaren en de energie, inspiratie en verrassingen achter het volgende hoofdstuk van het merk kunnen ontdekken.

"Onze rebranding is meer dan alleen een nieuwe uitstraling. Ze weerspiegelt hoe we zijn geëvolueerd, de ambitieuze visie die we uitdragen en de bredere impact die we willen creëren voor onze klanten en gemeenschappen", aldus Michelle Li, Director of Global Brand & Marketing.

